«Горит душа»: ярославцы выкладывают кадры у Нотр-Дама де Пари в поддержку французов

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«Он вызывает сильнейшее впечатление внутри и снаружи», — говорит Анна
Фото: Анна Мельник/Facebook.com
В понедельник, 15 апреля, в столице Франции разгорелся жуткий пожар. Пламя уничтожило одно из старейших и красивейших зданий всей Европы — собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам де Пари.
— В Париже очень грустно, — рассказывает Анна Мельник, журналистка из Ярославля, которая прямо сейчас отдыхает с подругой во Франции. — Это моё любимое здание в мире было. Люблю его за исключительный внешний вид, длинную и сложную историю-судьбу. Он как пять наших Успенских размером! Я в первый раз увидела — в шоке была, просто в шоке.
Подруги должны были посетить собор на днях.
Видео с места пожара жуткие: кадры запечатлели, как от огня обрушился пик собора, провалилась крыша, и здание полностью объяло пламенем. Одной из версий пожара озвучивают случай при строительных работах, собор находится на реконструкции.
Сегодня ярославцы выкладывают свои фото с собором Парижской Богоматери, высказывая поддержу французам.
— Как-то дико слышать, что в 21-м веке так запросто может сгореть достопримечательность с мировым именем, очень и очень прискорбно всё это. Нотр-Дам, живи, ты столько всего повидал! Вспомнилось, как 12 лет назад, в апреле, мне довелось прикоснуться к сердцу Парижа, — написала Ольга Баскакова.
— Побывать в Нотр-Даме я мечтал с самого детства, даже просто постоять рядом, но, придя туда, нам удалось попасть внутрь, и дальше слова заканчиваются, радовался, как ребёнок. А сейчас это уже история, очень грустно. Конечно же, его восстановят, и простоит он ещё как минимум 900 лет, но это уже будет другая история, а эта, к моему огромному сожалению, закончилась, — написал ярославский режиссёр Владимир Вобликов.
Модель из Ярославля, экс-участница группы поддержки хоккейной команды «Локомотив» Диана Шуваева написала трогательный пост в инстаграме.