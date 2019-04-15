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Страна и мир

Роман Курцын стал фитнес-актёром года: его горячие фото

Мышцы ярославца привлекают внимание восхищённых поклонниц

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Роман Курцын получил новое звание заслуженно 

Фото: Роман Курцын/Vk.com 

Российский актёр Роман Курцын получил статуэтку премии Crocus Fitness Awards, став фитнес-актёром года. Новым статусом актёр, получивший образование в Ярославском театральном институте, похвастался в социальных сетях. 

— Новая награда «Фитнес-актёр года». Спасибо, дико приятно, — написал Роман Курцын. 

Статуэтку, кстати, выдали в виде гантели. Одна из ролей Курцына напрямую связана со спортом - он играет персонального тренера в сериале «Фитнес». 

Мы решили вспомнить о самых спортивных и сексуальных образах актёра, к счастью, он не жалеет горячих фотографий для своих фанатов. 

Роман Курцын тренируется не только в тренажёрном зале, но и развивается в боевых искусствах 

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