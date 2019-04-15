Роман Курцын стал фитнес-актёром года: его горячие фото

Российский актёр Роман Курцын получил статуэтку премии Crocus Fitness Awards, став фитнес-актёром года. Новым статусом актёр, получивший образование в Ярославском театральном институте, похвастался в социальных сетях.

— Новая награда «Фитнес-актёр года». Спасибо, дико приятно, — написал Роман Курцын.

Статуэтку, кстати, выдали в виде гантели. Одна из ролей Курцына напрямую связана со спортом - он играет персонального тренера в сериале «Фитнес».

Мы решили вспомнить о самых спортивных и сексуальных образах актёра, к счастью, он не жалеет горячих фотографий для своих фанатов.