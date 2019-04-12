Алексей Овчинин поздравил всех землян с Днём космонавтики

Рыбинский космонавт Алексей Овчинин и его напарник Олег Кононенко из космоса поздравили жителей Земли с Днём космонавтики. Видеопоздравление выложили в официальной группе «Роскосмоса» «ВКонтакте».



— Сегодня перед нами стоит ответственная задача: со всем опытом, который мы получили и переняли, — сделать мощный рывок вперед. Это даст нам лучшие позиции в науке и технике, поможет укрепить репутацию передовой космической державы. Мы уверены: всё, что создаётся для космоса, обязательно будет востребовано и в других сферах человеческой деятельности, а значит, принесёт пользу цивилизации. С праздником вас, друзья! С Днём космонавтики! — говорит Алексей Овчинин.