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Страна и мир

Алексей Овчинин поздравил всех землян с Днём космонавтики

Ярославский космонавт записал видеообращение

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Это третий по счёту полёт Алексея Овчинина в космос

Фото: Роскосмос/Vk.com

Рыбинский космонавт Алексей Овчинин и его напарник Олег Кононенко из космоса поздравили жителей Земли с Днём космонавтики. Видеопоздравление выложили в официальной группе «Роскосмоса» «ВКонтакте».

— Сегодня перед нами стоит ответственная задача: со всем опытом, который мы получили и переняли, — сделать мощный рывок вперед. Это даст нам лучшие позиции в науке и технике, поможет укрепить репутацию передовой космической державы. Мы уверены: всё, что создаётся для космоса, обязательно будет востребовано и в других сферах человеческой деятельности, а значит, принесёт пользу цивилизации. С праздником вас, друзья! С Днём космонавтики! — говорит Алексей Овчинин.

14 марта Алексей Овчинин отправился на МКС. Там он пробудет до 3 октября. Космонавт должен был отправиться в космос ещё в октябре 2018 года, но полёт перенесли из-за аварии во время старта ракеты.

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