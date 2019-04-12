Памятка для мужчин особой важности: ярославский тревел-блогер рассказала, как покорить любую женщину

Известный тревел-блогер, писательница и автор собственного курса о том, как правильно вести блог, ярославна Елена Сахарова рассказала мужчинам, как завоевать сердце любой дамы. Сейчас Лена живёт в Перу, до этого тусила в Эквадоре, на Коста-Рике и Галапагосах. И вообще, к своим 30 годам Лена облетела уже пол земного шара. Поэтому она точно знает, какое место может свести с ума каждую женщину. Публикуем её колонку о том, как покорить женщину мечты.
Памятка для мужчин особой важности.
Джентльмены, в любой непонятной и даже безвыходной ситуации везите свою даму на Галапагосы.
Нет на Земле женщины, которая бы устояла перед морскими котиками и всем, что тут происходит.
Что именно делать?
- кормите даму вкусным мороженым, показывайте закаты, возьмите билет в тур, покажите ей пингвинов и черепах;
- найдите место заботе — помогите надеть ласты, помогите снять ласты. спасайте от комаров вечерами и от солнца днём. На пляже охраняйте ее от игуан. Интересуйтесь, какая температура кондиционера ей нравится. И мажьте ей спинку кремом на ночь;
- будьте романтичны, покажите созвездия, например. Не понимаете в звёздах — скачайте приложение sky view. Завтракайте в красивых местах, хоть там и подороже. А гостиницу берите с видом на океан. Это важно, даже если вы думаете, что чепуха;
- проявите эрудицию. Изучите историю островов. Расскажите, как Галапагосы вдохновили Дарвина на его теорию, а Воннегут написал про острова роман;
- заранее посмотрите брачный танец голубоногих олуш, научитесь отличать самок и самцов морских котов. Скачайте и покажите видео ВВС Earth, как игуана убегает от змеи. Это хит!
- подарите даме браслет или сережки на память. Здесь много красивых украшений на морскую тему;
- побудьте на Галапагосах неделю, меньше — мало. И дело в шляпе — заполучите благосклонность любой принцессы.