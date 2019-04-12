Памятка для мужчин особой важности: ярославский тревел-блогер рассказала, как покорить любую женщину

Известный тревел-блогер, писательница и автор собственного курса о том, как правильно вести блог, ярославна Елена Сахарова рассказала мужчинам, как завоевать сердце любой дамы. Сейчас Лена живёт в Перу, до этого тусила в Эквадоре, на Коста-Рике и Галапагосах. И вообще, к своим 30 годам Лена облетела уже пол земного шара. Поэтому она точно знает, какое место может свести с ума каждую женщину. Публикуем её колонку о том, как покорить женщину мечты.



Памятка для мужчин особой важности.



Джентльмены, в любой непонятной и даже безвыходной ситуации везите свою даму на Галапагосы.

