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Памятка для мужчин особой важности: ярославский тревел-блогер рассказала, как покорить любую женщину

Публикуем колонку Елены Сахаровой

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Лена пролетела пол земного шара

Фото: elsaharova/Instagram

Известный тревел-блогер, писательница и автор собственного курса о том, как правильно вести блог, ярославна Елена Сахарова рассказала мужчинам, как завоевать сердце любой дамы. Сейчас Лена живёт в Перу, до этого тусила в Эквадоре, на Коста-Рике и Галапагосах. И вообще, к своим 30 годам Лена облетела уже пол земного шара. Поэтому она точно знает, какое место может свести с ума каждую женщину. Публикуем её колонку о том, как покорить женщину мечты.

Памятка для мужчин особой важности.

Джентльмены, в любой непонятной и даже безвыходной ситуации везите свою даму на Галапагосы.

Нет на Земле женщины, которая бы устояла перед морскими котиками и всем, что тут происходит.

Что именно делать?

  • кормите даму вкусным мороженым, показывайте закаты, возьмите билет в тур, покажите ей пингвинов и черепах;
  • найдите место заботе — помогите надеть ласты, помогите снять ласты. спасайте от комаров вечерами и от солнца днём. На пляже охраняйте ее от игуан. Интересуйтесь, какая температура кондиционера ей нравится. И мажьте ей спинку кремом на ночь;
  • будьте романтичны, покажите созвездия, например. Не понимаете в звёздах — скачайте приложение sky view. Завтракайте в красивых местах, хоть там и подороже. А гостиницу берите с видом на океан. Это важно, даже если вы думаете, что чепуха;
  • проявите эрудицию. Изучите историю островов. Расскажите, как Галапагосы вдохновили Дарвина на его теорию, а Воннегут написал про острова роман;
  • заранее посмотрите брачный танец голубоногих олуш, научитесь отличать самок и самцов морских котов. Скачайте и покажите видео ВВС Earth, как игуана убегает от змеи. Это хит!
  • подарите даме браслет или сережки на память. Здесь много красивых украшений на морскую тему;
  • побудьте на Галапагосах неделю, меньше — мало. И дело в шляпе — заполучите благосклонность любой принцессы.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

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КОММЕНТАРИИ (15)

Гость
12 апр 2019 в 07:31

Да ну и кругозор у нее, обывателя.Котики , черепахи...

вотвамхуенот
12 апр 2019 в 06:59

вывезти на галапагосты? серьёзно? потратить тучу бабла на доступ к... эмммм.. телу? да за 10% от этой суммы тут недельку можно заиметь.

Гость
12 апр 2019 в 06:49

Покорить?))))даже читать не интересно,на каждого мужчину 20 женщин и их покорять не надо. Сами бросаются на любого)))