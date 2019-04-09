«Слишком обработанная»: британец раскритиковал плохую еду в России

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Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
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Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
24-летний парень из Англии многое попробовал и в Ярославле
Джони живёт в России с 2016 года
24-летний Джонни Тикл из Великобритании после учёбы в университете решил переехать жить в Россию. В студенчестве парень изучал немецкий и русский языки, после чего влюбился в нашу страну. Остановившись в Москве, Джонни начал большое турне по городам России, заезжал и в Ярославль, сняв об этом целый выпуск в своём блоге. Недавно англичанин записал своё первое видео на русском языке, чтобы рассказать подписчикам, как он адаптировался к жизни в нашей стране.
Джонни рассказал о сложностях русского языка, о еде в России и о том, останется ли он жить здесь навсегда.
Я не останусь здесь навечно
— Я думаю, что я не буду жить здесь вечно. Я очень счастлив здесь, в России, но я люблю изменения в моей жизни. Я думаю, что через два или три года я захочу жить в другой стороне. Я буду продолжать регулярно приезжать в Россию, так как она стала сейчас моей второй родиной. Я думаю, что мой следующий дом будет где-нибудь в Азии или Южной Америке, — поделился Джонни Тикл. И рассказал, почему приехал в Россию.
— Я изучал немецкий и русский как часть моего университетского курса. После обучения я свободно говорил по-немецки, но не по-русски. Во время обучения я ездил по обмену в Санкт-Петербург, это было самое счастливое время в моей жизни. Тогда я сказал, что вернусь сюда.
Когда говоришь по-русски, нужно быстро думать
— В русском языке самая сложная часть — это грамматика и произношение. Легко писать, но когда вы говорите, нужно думать очень быстро. Ну вы знаете: красный, красное, красному, красного, красных и так далее. У меня сильный британский акцент, я не могу произнести букву «Р», — признался Джонни.
В еде нет свежести
— Мясо в России на вкус более обработанное. В Москве у продуктов нет такого свежего вкуса и запаха. Я знаю, что в Европейском союзе очень строгие законы о безопасности пищевых продуктов. Здесь, в России, законы менее строгие. Но когда я был в других городах, на рынках, фрукты и овощи могут быть очень вкусными и свежими. Но продукты в супермаркетах не так хороши, как в британских, — рассказал Джонни.
Кстати, юноша поделился, что никто из его родственников больше не знает русского языка и не планирует переезжать в Россию. Некоторые просто считают его странным парнем, но родители поддерживают его выбор.
Прошлой осенью в Ярославль приезжал блогер из Хабаровска и сравнивал свой город с нашим. Комментарии он записал на видео и выложил на свой канал. Что не понравилось хабаровцу.
Полный ролик смотрите на YouTube-канале британца.