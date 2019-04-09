«Слишком обработанная»: британец раскритиковал плохую еду в России

24-летний Джонни Тикл из Великобритании после учёбы в университете решил переехать жить в Россию. В студенчестве парень изучал немецкий и русский языки, после чего влюбился в нашу страну. Остановившись в Москве, Джонни начал большое турне по городам России, заезжал и в Ярославль, сняв об этом целый выпуск в своём блоге. Недавно англичанин записал своё первое видео на русском языке, чтобы рассказать подписчикам, как он адаптировался к жизни в нашей стране.

Джонни рассказал о сложностях русского языка, о еде в России и о том, останется ли он жить здесь навсегда.



Я не останусь здесь навечно



— Я думаю, что я не буду жить здесь вечно. Я очень счастлив здесь, в России, но я люблю изменения в моей жизни. Я думаю, что через два или три года я захочу жить в другой стороне. Я буду продолжать регулярно приезжать в Россию, так как она стала сейчас моей второй родиной. Я думаю, что мой следующий дом будет где-нибудь в Азии или Южной Америке, — поделился Джонни Тикл. И рассказал, почему приехал в Россию.

— Я изучал немецкий и русский как часть моего университетского курса. После обучения я свободно говорил по-немецки, но не по-русски. Во время обучения я ездил по обмену в Санкт-Петербург, это было самое счастливое время в моей жизни. Тогда я сказал, что вернусь сюда.



Джонни нравится эстетика СССР

Когда говоришь по-русски, нужно быстро думать — В русском языке самая сложная часть — это грамматика и произношение. Легко писать, но когда вы говорите, нужно думать очень быстро. Ну вы знаете: красный, красное, красному, красного, красных и так далее. У меня сильный британский акцент, я не могу произнести букву «Р», — признался Джонни.

