В Госдуме предложили назвать улицу в Дагестане в честь погибшего игрока «Локомотива» Ивана Ткаченко

Депутат Государственной думы предложил назвать одну из улиц Дагестана в честь погибшего хоккеиста ярославского «Локомотива» Ивана Ткаченко. Об этом он написал у себя в аккаунте в Instagram.
— Дабы увековечить память о благих делах хоккеиста, считаю необходимым выступить с инициативой назвать одну из улиц Дагестана в честь Ивана Ткаченко, — написал депутат Госдумы Абдул Эмиргамзаев. — О подобных поступках должны знать граждане в каждом регионе нашей страны!
В комментариях к посту у депутата спросили, почему именно в Дагестане. Он ответил:
— Иван Ткаченко был человеком без предрассудков, не делил людей на национальности, есть проблема со здоровьем у ребенка, значит, ему надо помочь. И Диана Ибрагимова, как я узнал сегодня, уроженка Дагестана, стала тем самым ребенком, которому Иван оказал своевременную помощь в лечении.
После трагической смерти хоккеиста стало известно, что он много лет переводил огромные суммы на лечение больных со смертельными диагнозами. Последний денежный перевод Иван совершил за 15 минут до своей гибели девочке Диане Ибрагимовой.
Ярославцы даже несколько раз хотели назвать аэропорт Туношна в честь Ивана Ткаченко. А отец хоккеиста пытался открыть спортивную школу в честь своего сына.