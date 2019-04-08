В Госдуме предложили назвать улицу в Дагестане в честь погибшего игрока «Локомотива» Ивана Ткаченко

Депутат Государственной думы предложил назвать одну из улиц Дагестана в честь погибшего хоккеиста ярославского «Локомотива» Ивана Ткаченко. Об этом он написал у себя в аккаунте в Instagram.

— Дабы увековечить память о благих делах хоккеиста, считаю необходимым выступить с инициативой назвать одну из улиц Дагестана в честь Ивана Ткаченко, — написал депутат Госдумы Абдул Эмиргамзаев. — О подобных поступках должны знать граждане в каждом регионе нашей страны!



В комментариях к посту у депутата спросили, почему именно в Дагестане. Он ответил: