Накормим китайцев: продукты из Ярославской области увезут в Поднебесную

Делегация из ярославских чиновников и бизнесменов накануне побывала в Китае. Там российские производители продуктов договорились о поставках в Пекин, Шэнчжен и Гуанчжоу своей продукции. В итоге мы туда будем возить птицу, цикорий, шоколад и другие ярославские продукты. А там их будут продавать в магазинах.





— Ярославские предприниматели продемонстрировали потенциальным партнерам свою продукцию и собрали информацию о ценах, ассортименте местных супермаркетов, о формате и экономике работы сетей и дистрибьюторов с производителем, о вкусовых предпочтениях китайцев, требованиях к упаковке, об особенностях работы в формате электронной торговли, — отчитался о поездке зампред областного правительства Максим Авдеев.



Особенно китайцев заинтересовала ярославская птица. Ранее стало известно, какие ещё ярославские продукты пользуются популярностью в разных странах.

