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Страна и мир

Накормим китайцев: продукты из Ярославской области увезут в Поднебесную

Стало известно, о чём договорились представители российского региона в КНР

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Шоколадки из Ярославля едят люди в 25 странах мира

Фото: «Ярославский регион»

Делегация из ярославских чиновников и бизнесменов накануне побывала в Китае. Там российские производители продуктов договорились о поставках в Пекин, Шэнчжен и Гуанчжоу своей продукции. В итоге мы туда будем возить птицу, цикорий, шоколад и другие ярославские продукты. А там их будут продавать в магазинах.


— Ярославские предприниматели продемонстрировали потенциальным партнерам свою продукцию и собрали информацию о ценах, ассортименте местных супермаркетов, о формате и экономике работы сетей и дистрибьюторов с производителем, о вкусовых предпочтениях китайцев, требованиях к упаковке, об особенностях работы в формате электронной торговли, — отчитался о поездке зампред областного правительства Максим Авдеев.

Особенно китайцев заинтересовала ярославская птица. Ранее стало известно, какие ещё ярославские продукты пользуются популярностью в разных странах.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

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КОММЕНТАРИИ (3)

ares-mars17
5 апр 2019 в 09:04

Производители поняли, что у людей на продукты денег нет - надо искать рынки сбыта.

Гость
5 апр 2019 в 09:41

Да , всё правильно , они нам пластиковые яйца с капустой и рисом а мы нормальные продукты .

вотвамхуенот
5 апр 2019 в 08:21

так не ,,мы,, , а предприниматели будут возить. к ,,нам,, это какое отношение имеет?