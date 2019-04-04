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Страна и мир
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«На стакан ещё не подсела»: «португальская принцесса» написала колонку о своей жизни в России

Сандра Зарубина из Ярославской области ответила на нападки в адрес своей семьи

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Девочка обратилась ко всем, кто осуждает решение её родителей

Фото: Александра Савельева

Удивительная история Сандры Зарубиной, девочки, которую 10 лет назад родная мать со скандалом отсудила у приёмной португальской семьи и привезла в Ярославскую область, получила продолжение.

На этой неделе портал 76.RU опубликовал материал о жизни Сандры в российской глубинке. К статье посыпались комментарии. Большинство комментаторов сходятся на той мысли, что всё тогда, 10 лет назад, было сделано неправильно, и лучше бы Сандру оставили в Португалии. А так — сломали девушке судьбу.

— Сама сбежит после 18, сейчас ей голову забили бабки да тетки неграмотные ерундой типа «Не жили богато — нефиг и привыкать», — пишет читатель под ником Иван Петрович.

— Сломали девке будущее, так и останется селючкой, продавщицей в магазине ближайшего крупного города, сядет на стакан, родит от не пойми кого, и вся судьба… — считает читатель под ником Андрей.

Есть и те, что встали на другую сторону

— В Португалии обычная жизнь и обычные люди, с русскими родителями всё равно ей будет лучше, потому что они родные. Если поедет туда взрослая, максимум будет португальской подстилкой, хотя некоторым нравится, — пишет читатель под ником Егор.

Среди комментариев мы увидели мнение самой Сандры и предложили ей написать колонку — что она сама думает об этой истории?

И девушка согласилась.

Публикуем её мнение

— Я — Сандра, та самая девочка из Пречистого, о которой так много писали. Некоторые комментарии к статьям мне показались глупыми. Многие люди считают, что лучше бы меня оставили в Португалии. Но мое мнение они не учитывают. Мне лучше жить здесь, с родными людьми. Так считаю я. Мои родственники не навязывают мне свою позицию. Они дают советы, а я сама решаю, как мне поступить. Комментаторы считают, что родственники настроили меня против «моей второй семьи», но нет никакого настроя. Тем более мне 16, я поступаю и мыслю осознанно. В таком возрасте родители, как бы ни старались, не могут навязать детям свое мнение.

Как видите, на стакан еще не подсела и не родила. Нет разницы, в какой я сейчас семье. Если человек хочет, то он добьется своего. А если человек лежит на диване и ждет, когда ему с неба посыплются деньги, то чего он добьется?

Вы говорите так, как будто знаете меня лично, и я вам рассказала о своих планах на будущее. Если бы каждый, кто не может купить ребенку в 18 машину и квартиру, отдавал своих детей в другие страны, богатым людям на воспитание, то что бы осталось от населения России?

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КОММЕНТАРИИ (3)

Алексей
4 апр 2019 в 15:27

Люди, с такими мыслями как у Сандры, обычно добиваются многого своими силами. Остается только пожелать удачи во всех начинаниях!

гость
4 апр 2019 в 15:18

Молодец девочка!!! Посылай всех кто пытается за тебя решать!!! Счастье не в том где ты проживёшь а в том кем и с кем ты проживёшь!!!

пессимист
4 апр 2019 в 15:03

Вся жизнь у вас впереди, Сандра. Не торопитесь и не обращайте внимания на комментаторов вашей судьбы. Сил, здоровья, удач и счастливого будущего.

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