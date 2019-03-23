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Страна и мир
Эксперимент

Трэш и безумие: перекладываем мем «житель Омска» на ярославские новости

Меняем #omskbirthdaychallenge на #yaroslavlbirthdaychallenge и смотрим, чем отличились наши жители

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Чего мы только ни натворили

Фото: Александра Савельева

По сети вовсю гуляет мем про жителя Омска, запустили даже целый флешмоб #omskbirthday. Суть такова - вбить в строку поисковика свою дату рождения и слова «житель Омска». И смотреть, что получится. Получается безумие - Омск как-то традиционно славен странными новостями
Изначально же флешмоб пошёл из Флориды, когда там таким же образом гуглили новости, вбивая выражение "мужчина из Флориды". И вот теперь у нас полстраны гуглит свою дату рождения по новостям. По омским новостям. Но Ярославль чем хуже? У нас бывают горячие новости!

Мы забили в поисковики запрос по тому же принципу и посмотрели, чем отличились в новостях ярославцы. Взяли безобидные 8 марта и 1 января. И понеслось...

Рассказывайте в комментариях, что выпадает в новостях на  дату вашего рождения!

Фото: Яндекс.Новости

Фото: Яндекс.Новости

Фото: Google

Фото: Google

Фото: Google

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ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

#omskbirthdaychallengeжитель Омска

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