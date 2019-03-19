Лайфхак: как покупать в интернете вещи дёшево и не получить подделку

Как безопасно делать покупки в интернете — об этом в Ярославле поговорили на открытом уроке, посвященном Всемирному дню защиты прав потребителей. Его провели для старшеклассников и студентов техникумов чиновники, специалисты Роспотребнадзора, Центробанка и общественники.



Корреспонденты 76.RU узнали у спикеров открытого урока, как делать покупки в интернете, чтобы сэкономить и не нарваться на подделку:



выбрав товар в интернет-магазине, нужно сравнить цену на точно такой же товар у других продавцов. Возможно, на других сайтах то же самое будет стоить дешевле;

поинтересуйтесь, какова цена выбранного вами товара у производителя или в зарубежных магазинах. Зачастую так можно заметно сэкономить;

просмотрите описание и фотографии товара на официальном сайте производителя. Если выбранный вами товар выглядит иначе, то, вероятно, вам хотят продать подделку;