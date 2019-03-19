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Лайфхак: как покупать в интернете вещи дёшево и не получить подделку

Четыре главных правила, которых стоит придерживаться, делая заказы в онлайн-магазинах

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Интернет-магазины с каждым годом набирают популярность: многие теперь делают покупки в Сети по пути по делам

Фото: Александра Савельева

Как безопасно делать покупки в интернете — об этом в Ярославле поговорили на открытом уроке, посвященном Всемирному дню защиты прав потребителей. Его провели для старшеклассников и студентов техникумов чиновники, специалисты Роспотребнадзора, Центробанка и общественники.

Корреспонденты 76.RU узнали у спикеров открытого урока, как делать покупки в интернете, чтобы сэкономить и не нарваться на подделку:

  • выбрав товар в интернет-магазине, нужно сравнить цену на точно такой же товар у других продавцов. Возможно, на других сайтах то же самое будет стоить дешевле;
  • поинтересуйтесь, какова цена выбранного вами товара у производителя или в зарубежных магазинах. Зачастую так можно заметно сэкономить;
  • просмотрите описание и фотографии товара на официальном сайте производителя. Если выбранный вами товар выглядит иначе, то, вероятно, вам хотят продать подделку;
  • смело вскройте упаковку при доставке и осмотрите качество изготовления товара. Проверьте, есть ли маркировка и инструкция на русском языке, а также соответствует ли комплектность товара той, что была заявлена на сайте.

Число россиян, совершающих покупки через интернет, с каждым годом стремительно растет, хоть и не так активно, как на Западе. В полиции, в свою очередь, напоминают о местных реалиях и говорят, что в Сети стоит всегда быть бдительными. Мошенники обманывают людей как на мелочах, так и на якобы продаже автомобилей и при сделках с недвижимостью.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

инетрнетинтернет-магазин

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