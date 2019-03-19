Лайфхак: как покупать в интернете вещи дёшево и не получить подделку

Интернет-магазины с каждым годом набирают популярность: многие теперь делают покупки в Сети по пути по делам
Как безопасно делать покупки в интернете — об этом в Ярославле поговорили на открытом уроке, посвященном Всемирному дню защиты прав потребителей. Его провели для старшеклассников и студентов техникумов чиновники, специалисты Роспотребнадзора, Центробанка и общественники.
Корреспонденты 76.RU узнали у спикеров открытого урока, как делать покупки в интернете, чтобы сэкономить и не нарваться на подделку:
Число россиян, совершающих покупки через интернет, с каждым годом стремительно растет, хоть и не так активно, как на Западе. В полиции, в свою очередь, напоминают о местных реалиях и говорят, что в Сети стоит всегда быть бдительными. Мошенники обманывают людей как на мелочах, так и на якобы продаже автомобилей и при сделках с недвижимостью.