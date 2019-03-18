«Внучка прыгала от счастья!»: пенсионерка из Ярославля выиграла в лотерею загородный дом

Пенсионерка из Ярославля Нина Кутькова сумела выиграть в жилищную лотерею загородный дом. Стоит её выигрыш 900 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

Сама победительница рассказала, что у неё всегда была счастливая рука. Еще в советское время она подарила сослуживцу лотерейный билет, который принес выигрыш — автомобиль.

И в этот раз повезло. Особенно радовалась победе внучка.

— Софья когда увидела, что я выиграла, начала прыгать до потолка, ведь ее мечта осуществилась, — рассказала Нина Кутькова.