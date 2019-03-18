«Внучка прыгала от счастья!»: пенсионерка из Ярославля выиграла в лотерею загородный дом

У Нины Кутьковой сбылась мечта
Пенсионерка из Ярославля Нина Кутькова сумела выиграть в жилищную лотерею загородный дом. Стоит её выигрыш 900 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «Столото».
Сама победительница рассказала, что у неё всегда была счастливая рука. Еще в советское время она подарила сослуживцу лотерейный билет, который принес выигрыш — автомобиль.
И в этот раз повезло. Особенно радовалась победе внучка.
— Софья когда увидела, что я выиграла, начала прыгать до потолка, ведь ее мечта осуществилась, — рассказала Нина Кутькова.
Но дом семья решила не брать — выигрыш переводят в деньги. А там, говорят, решат — покупать на них дачу или поехать в путешествие.
Что бы вы сделали, свались сейчас на вас огромные деньги? Ярославец Роман Снежко не стал тратить деньги на свои желания — весь выигрыш в «Столото» он отдал.... бабуле. Как ярославец выиграл в лотерею и почему все деньги достались бабушке — в нашем материале.
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