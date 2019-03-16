Ярославский судостроительный завод попал под санкции США

В США ужесточили антироссийские санкции. Такое решение приняли в Вашингтоне 15 марта. В чёрный список попали шесть физических лиц и восемь предприятий, среди которых Ярославский судостроительный завод.



— Сегодняшняя акция направлена на физических и юридических лиц, играющих роль в неоправданных атаках России на украинские военно-морские суда в Керченском проливе, на предполагаемую аннексию Крыма и на поддержку незаконных выборов сепаратистского правительства на востоке Украины, — написано на официальном сайте Министерства финансов США. — Ярославский судостроительный завод является разработчиком проекта военно-морского судна, которое было завершено на судостроительном заводе «Море» в Крыму. В результате сегодняшних указаний вся собственность и интересы в собственности указанных физических и юридических лиц заблокированы. Гражданам США запрещено заключать с ними сделки.

