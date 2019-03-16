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Страна и мир

Ярославский судостроительный завод попал под санкции США

За что предприятие включили в чёрный список

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Ярославское предприятие не сможет заключать контракты с США

Фото: Ярославский судостроительный завод

В США ужесточили антироссийские санкции. Такое решение приняли в Вашингтоне 15 марта. В чёрный список попали шесть физических лиц и восемь предприятий, среди которых Ярославский судостроительный завод.

— Сегодняшняя акция направлена на физических и юридических лиц, играющих роль в неоправданных атаках России на украинские военно-морские суда в Керченском проливе, на предполагаемую аннексию Крыма и на поддержку незаконных выборов сепаратистского правительства на востоке Украины, — написано на официальном сайте Министерства финансов США. — Ярославский судостроительный завод является разработчиком проекта военно-морского судна, которое было завершено на судостроительном заводе «Море» в Крыму. В результате сегодняшних указаний вся собственность и интересы в собственности указанных физических и юридических лиц заблокированы. Гражданам США запрещено заключать с ними сделки.

Под санкции, кроме ярославского предприятия, попали замглавы погранслужбы России Геннадий Медведев, начальник погрануправления ФСБ по Крыму Сергей Станкевич, заместитель начальника погрануправления Андрей Шеин, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин, заместитель председателя ЦИК ДНР Алексей Найденко, секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий, Зеленодольский завод имени Горького, концерн «Океанприбор», «Звезда», завод «Фиолент», «Судокомпозит», «Консоль-Строй» и «Новые проекты».

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ТЕГИ

санкции

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КОММЕНТАРИИ (1)

Инженер 1
16 март 2019 в 08:25

Ой, ну всё...

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