«Врал друзьям, довёл жену. Но я не мог остановиться»: исповедь игрока в онлайн-казино

Ярославец, решившийся рассказать о своей игромании, попросил не раскрывать его имени. Редакция пошла навстречу — понятно, что человек хочет заново собрать по кусочкам жизнь, которую он чуть не разрушил собственными руками. О том, как можно потерять всё в погоне за лёгкими деньгами, — в его колонке.



Я лудоман. Или, если проще, игроман. Это зависимость. Точно такая же, как от алкоголя или наркотиков. Разницы никакой нет. Зависимость от адреналина. Играя, я выпал на несколько месяцев из жизни. И были страшные мысли... Проблем теперь выше крыши, и надо их решать. У меня долги. Я врал друзьям и знакомым. Обманывал жену. Я довел всё до того, что мне пришлось уйти от нее и детей. А чтоб забыться хоть как-то, я пил… Однажды допился до того, что попал к врачам.

Когда ты первый раз заходишь в интернет-казино, закидываешь тысячу-две, а выигрываешь в несколько раз больше, то сначала не веришь своему счастью и деньгам, которые можно вот хоть сейчас пойти и обналичить. А потом тебе хочется еще таких же денег. Легких денег. Вкладываешь этот выигрыш. Выигрываешь второй, третий раз... А потом крупно проигрываешь. Но уже всё равно. Думаешь, что отыграешься, всё нормально. Со временем чувство денег улетучивается. Сейчас я к деньгам равнодушен. Вот есть у меня в кармане пять тысяч, и если я их потеряю на улице, то не расстроюсь. Честно. Вообще неважно. Это при том, что на меня сейчас давит груз больших долгов. За то время, пока я играл онлайн, я заработал 1,7 миллиона рублей. А проиграл 2 миллиона. Сейчас у меня долгов на 300 тысяч рублей. Я занимал. Много и часто. У друзей и знакомых. Врал им. Писал другу, мол, одолжи две тысячи, верну через пару дней, ну очень надо, зарплату задерживают. Друг даёт денег, а я снова закидываю их и играю. Это гадко, но остановить себя не мог.

Игромания засасывает. Сидишь утром за завтраком в телефоне, играешь. Пока кофе пьешь, выигрываешь 17 тысяч. Азарт прёт, круто всё. Чувствуешь себя королем, не меньше. И работать уже неохота. Зачем мне туда? Я заработал за три минуты свой недельный заработок. Звоню на работу, говорю, что заболел. Остаюсь дома и снова играю. Я сидел на этом крепко и ничего не замечал. Не замечал, что стал выигрывать меньше, а проигрывать в разы больше. Система онлайн-казино никогда не даст тебе выиграть больше, чем проиграть. Да, ты зарабатываешь, если умеешь останавливаться. Но кто остановится, когда деньги льются рекой? Ты с восторгом снова пялишься в телефон, крутишь рулетку, мысли только о том, сколько сейчас получишь. А внешнего мира больше не существует. Жадность есть в каждом, особенно до денег. Даже если ты думаешь, что в тебе её нет. Есть. И лучше её не будить с помощью этой заразы. Хороший вопрос, почему нельзя остановиться после выигрыша. Хотелось большего. Хотелось обхитрить систему, ходить по грани и быть с деньгами. Нервишкам щекотно, в глазах только деньги.