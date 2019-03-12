«Потому что вы — гражданка России»: ярославну лишили удобств в аэропорту из-за национальности

Девушка столкнулась со странностями, через которые приходится пройти, «потому что ты русский»

«Выйди и зайди нормально», или Как почувствовать на себе дискриминацию по национальному признаку у себя же в родной стране. Ярославна Алла Галанова, перебравшаяся жить в Москву, рассказывает о бесячих принципах, с которыми столкнулась в аэропорту. — Эта история возмутила меня до глубины души. Вернулась я из Европы домой. Из Польши летела в Шереметьево, прилетала в три часа дня, а вечером того же дня у меня был вылет в пресс-тур до Гуанчжоу из того же Шереметьево. Все классненько и красивенько подгадала, все четенько сделала, да так, что могла теоретически вообще в Россию не заходить. В Шереметьево есть трансферные коридоры для тех, кто прилетел, предположим, в E терминал, а вылетает из F. Все почитала на сайте аэропорта. У всех всё спросила.

Почему именно «теоретически»? И почему в реальности этот более адекватный и удобный способ не применим, если вы родились в России и возжелали таким образом улететь из аэропорта в своей стране. Итак, вот даже стойка специальная есть для тех, кто прилетел, может пройти на третий этаж и улететь в другую страну быстро и без тысячи таможенных контролей, всего лишь одним. Всё, опять же, я сделала грамотно: получила на этой стойке билет и пошла на контроль вместе с гражданами Европы, Китая и прочими.

— Алла Александровна, а вам нужно выйти на первый этаж в зону общего, нетрансферного контроля и пройти там, — говорит мне тетя на таможенном контроле для трансферных пассажиров.

— Как это? Я же прилетела из Европы и улетаю в Китай, мне в процессе «зайти на территорию России» нет совершенно никакой необходимости, я — трансферный пассажир, — объясняю ей.

— Нет, идите все же в общую очередь, там вам все объяснят. Иду. По дороге ловлю сотрудника границы. Спрашиваю, что это за нелепые действия мне предложили его коллеги, неужели я и впрямь должна войти на территорию России в порядке общей очереди и заново выходить?

