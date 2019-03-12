«Потому что вы — гражданка России»: ярославну лишили удобств в аэропорту из-за национальности

Девушка столкнулась со странностями, через которые приходится пройти, «потому что ты русский»
«Выйди и зайди нормально», или Как почувствовать на себе дискриминацию по национальному признаку у себя же в родной стране. Ярославна Алла Галанова, перебравшаяся жить в Москву, рассказывает о бесячих принципах, с которыми столкнулась в аэропорту.
— Эта история возмутила меня до глубины души. Вернулась я из Европы домой. Из Польши летела в Шереметьево, прилетала в три часа дня, а вечером того же дня у меня был вылет в пресс-тур до Гуанчжоу из того же Шереметьево.
Все классненько и красивенько подгадала, все четенько сделала, да так, что могла теоретически вообще в Россию не заходить. В Шереметьево есть трансферные коридоры для тех, кто прилетел, предположим, в E терминал, а вылетает из F. Все почитала на сайте аэропорта. У всех всё спросила.
Почему именно «теоретически»? И почему в реальности этот более адекватный и удобный способ не применим, если вы родились в России и возжелали таким образом улететь из аэропорта в своей стране. Итак, вот даже стойка специальная есть для тех, кто прилетел, может пройти на третий этаж и улететь в другую страну быстро и без тысячи таможенных контролей, всего лишь одним.
Всё, опять же, я сделала грамотно: получила на этой стойке билет и пошла на контроль вместе с гражданами Европы, Китая и прочими.
— Алла Александровна, а вам нужно выйти на первый этаж в зону общего, нетрансферного контроля и пройти там, — говорит мне тетя на таможенном контроле для трансферных пассажиров.
— Как это? Я же прилетела из Европы и улетаю в Китай, мне в процессе «зайти на территорию России» нет совершенно никакой необходимости, я — трансферный пассажир, — объясняю ей.
— Нет, идите все же в общую очередь, там вам все объяснят.
Иду. По дороге ловлю сотрудника границы. Спрашиваю, что это за нелепые действия мне предложили его коллеги, неужели я и впрямь должна войти на территорию России в порядке общей очереди и заново выходить?
— А вы откуда прилетели?
— Из Польши.
— А куда улетаете?
— В Китай.
— Вы гражданка России? И вылет у вас когда?
— Да, гражданка. В 19:35.
— Тогда да, у вас время есть, выходите и заходите заново.
— А если бы не было?
— Ну тогда мы б вас в отдельном порядке провели.
Отстояла очередь. То же самое спрашиваю у другой тетушки непосредственно на контроле, мол, я же трансферный пассажир, с чего бы мне выходить и заходить, если для таких, как я, есть отдельный коридор.
— А вот так у нас сейчас правила поменяли. Раньше бы вы могли так сделать, но сейчас у нас это могут сделать только иностранцы. Почему — не знаем. Согласно какому закону — не знаем. Но выйти и вновь зайти вы действительно должны, поскольку вы гражданка России.
Вот так, друзья мои, столкнулась я с дискриминацией по национальному признаку в своей родной стране. Значит, иностранцы могут прилететь из своих государств и пойти по транзитному коридору, более удобному и адекватному, а я в своей стране нет.
Скажу вам так, ни в одной стране мира я такого не видела. А летаю я много и часто.