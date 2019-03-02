«Им нет дела до твоих проблем»: девушка из Ярославля откровенно рассказала о жизни в Португалии

Сегодня мы продолжаем рассказ о тех, кто «поуехал». Как живется за границей тому, кто полжизни прожил в России? Что нравится больше, чем у нас, а с чем душа так и не свыклась? О разнице менталитетов сегодня рассказала ярославна Ксения Пооль, которая в 2010 году уехала жить в Португалию. Приехала погостить — и осталась жить.

Чистота, улыбки и мощь океана



— Удивили чистота, улыбки на лицах людей, очень простая и качественная пища, — рассказала Ксения. — Причём чем демократичнее ресторан, тем больше порция. Ну и мощь океана — страшно просто! И дух захватывает.

Яркая зима в Португалии Фото: Ксения Пооль

За границей девушка познакомилась с португальцем, отношения развивались — мужчина сделал ей предложение. Ксения забрала из России двоих дочерей и окончательно переехала к супругу. Вскоре всё пошло не так гладко. Сестра уехала из страны, а брак просуществовал только три года. Но не бывает худа без добра. Оставшись одна в Португалии, Ксения познакомилась с русским мужчиной. Теперь у них на двоих пятеро детей.



Чем демократичнее ресторан — тем больше порции Фото: Ксения Пооль

— Люди очень позитивны. Но нельзя идеализировать. Старшее поколение может помогать во всем, за руку водить по инстанциям бесплатно, молодёжь уже более закрыта — им дела нет до твоих проблем. Но так или иначе, позитив всегда. И улыбки.

Мощь океана завораживает! Фото: Ксения Пооль

Хамство — это ЧП

— Качество жизни даже при одной из самых низких зарплат в Европе здесь значительно выше, чем в России. Качественные свежие продукты, чистый воздух, чистые улицы, преступность практически нулевая, за детей не страшно. Случаи хамства воспринимаются как ЧП, очень редки и в основном им грешат выходцы из СССР. Отсюда могу позволить себе летать по Европе, билеты гораздо дешевле. Минусы — почти весь сервис очень низкого уровня. Парикмахер, эстетист, стоматолог, портной, строители — всегда пытаемся найти «своего». Наши всегда работают гораздо лучше. И у них всегда толпа клиентов.



Ксения нарисовала город, в котором живёт в Португалии Фото: Ксения Пооль

Образование и танцы

— Мои дети пошли в школу здесь, поэтому сравнить с современным образованием в России не могу, но в мое школьное время было гораздо лучше, чем здесь. Про дополнительное образование вообще не говорю. Здесь силен только футбол и латинские танцы, все остальное очень низкого уровня — рисование, музыка, балет. Если учитель не из бывшего СССР, результатов можно не ждать. Нашим детям в этом плане повезло, у нас в семье профессиональные музыканты, художники и филологи. А так, разумеется, в Европе у моих детей больше шансов выбрать учёбу по душе, работу по специальности, да и любая страна им открыта без проблем.



Теперь у Ксении большая семья Фото: Ксения Пооль

Некоторым мигрантам за всю жизнь не приходится общаться с местными



— Лично мне в эпоху интернета непонятно, как может не хватать общения. У меня есть друзья как из русскоязычных стран, так и местные. Но на самом деле, я редко общаюсь, не хватает времени. У нас с мужем недавно родился общий ребёнок. Нам некогда скучать — семья большая. И моя мама тоже живет с нами. Русские сообщества, конечно, есть. При желании можно найти компанию по интересам. Русских здесь около 10 тысяч, 70 тысяч украинцев. Многие живут, никогда не общаясь с местным населением — не приходится.

В стране очень чисто Фото: Ксения Пооль