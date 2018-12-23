Создай себе рутину: 5 правил от ярославского блогера, который сменил работу в офисе на море и солнце

Не бойся ничего нового
Пять моих правил жизни. Неделю назад я оказалась одна в Коста-Рике, и думаю, тут какое-то время пожить. У меня нет здесь друзей, любимых, знакомых... никого.
И слишком много нового сразу. Точнее новое все! Абсолютно все. Разве что мои босоножки старые. Это стресс, правда.
Представьте, вы просыпаетесь с утра, и не знаете, к чему себя приложить. Первые секунды даже не понятно, где вы, зачем вы тут и что делать?⠀
Я давно составила для себя пять правил, которые помогают мне «обживаться» в новом месте и чувствовать себя довольной. Возможно, они вам пригодятся:
1. «Заботься о себе, максимум комфорта». От того, насколько я довольна жизнью, зависит всё: как я общаюсь с людьми, как я выгляжу, как делаю дела. Я считаю своей работой — порадовать себя. Первым делом купила классный шампунь и крем для тела. Ещё красивое платье, для меня это тоже часть заботы о себе. И нашла место, где вкусно готовят мои любимые сэндвичи с авокадо. Так я дала понять своему организму, что мы в безопасности, все в порядке.
2. «Займись тем, что нравится». Каждое утро спрашиваю себя: «Чем ты хочешь сегодня заняться»? Почитать. Окей, а что я хочу почитать? Посмотреть фильм. Окей, а какой я действительно хочу посмотреть? Йога. Отлично, а на какую и куда? Серфинг. Вау! А на какой спот и с кем? Поучить испанский? Интересно. А есть ли школы поблизости? И так до бесконечности. Точнее до того момента, когда план на день готов.
3. «Создай рутину». Рутина помогает не сойти с ума, когда вокруг неразбериха. Я точно знаю, куда пойду на завтрак, в какие часы я делаю дела за компьютером, а когда у меня свободное время. С графиком мне спокойно: «У меня есть план на день. Я в порядке».
4. «Социализируйся». В день знакомиться с одним человеком — этот пункт значится в моем списке дел. Знакомство я считаю состоявшимся, когда я знаю имя человека, откуда он приехал и как у него сегодня дела.
5. «Каждый день — спорт». Спорт помогает мне быть в настроении. У меня на выбор — серфинг, йога, бег вдоль океана или тренировка.
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Елена Сахарова
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