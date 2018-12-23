Создай себе рутину: 5 правил от ярославского блогера, который сменил работу в офисе на море и солнце

Пять моих правил жизни. Неделю назад я оказалась одна в Коста-Рике, и думаю, тут какое-то время пожить. У меня нет здесь друзей, любимых, знакомых... никого.



И слишком много нового сразу. Точнее новое все! Абсолютно все. Разве что мои босоножки старые. Это стресс, правда.



Представьте, вы просыпаетесь с утра, и не знаете, к чему себя приложить. Первые секунды даже не понятно, где вы, зачем вы тут и что делать?⠀



Я давно составила для себя пять правил, которые помогают мне «обживаться» в новом месте и чувствовать себя довольной. Возможно, они вам пригодятся:

