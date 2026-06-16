Это стыдно не знать! Ностальгический тест на знание брендов из СССР

В СССР производили практически всё: от продуктов до техники. Хотя с тех пор прошло много лет, о советском качестве до сих пор ходят легенды, а о брендах прошлого вспоминают с теплотой.
Мы тоже решили немного поностальгировать. Мы нашли фотографии известных советских сладостей, консервов, духов и техники, а затем замазали на снимках их названия. Предлагаем вам попробовать вспомнить торговые марки, которые в Советском Союзе знали все. Желаем удачи!
Чье мясо продавалось в таких банках?
Оленя
Китовое
Морского котика
Шампанское этой торговой марки можно купить и в наши дни. Как оно называется?
«СССР»
«Советское»
«Дружба народов»
Что в СССР продавалось в такой упаковке?
Пирожное
Фруктовое масло
Кисель
Сложный вопрос. В СССР выпускали несколько моделей часов, как называлась та, что изображена на картинке?
«Победа»
«Полет»
«Слава»
Как назывался советский аналог напитков Coca-Сola и Pepsi?
«Байкал»
«Колокольчик»
«Тархун»
Сможете вспомнить название этого знаменитого фотоаппарата?
«Киев»
«Юность»
«Зенит»
Как назывались эти духи?
«Красная Москва»
«Красный мак»
«Визави»
Этот сырок вы точно узнаете. Он называется…
«Карат»
«Лето»
«Дружба»
Сможете вспомнить название пастилы в шоколаде, которая продавалась в такой упаковке?
«Белочка»
«Сластена»
«Енот»
Консервы под этой маркой выпускались в разных вариантах. Можно было купить тушенку из свинины, говядины, баранины. Сможете вспомнить название?
«Завтрак туриста»
«Туризм»
«Поход»