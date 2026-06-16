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Страна и мир Тест Это стыдно не знать! Ностальгический тест на знание брендов из СССР

Это стыдно не знать! Ностальгический тест на знание брендов из СССР

Попробуйте ответить без ошибок

179
По СССР многие скучают до сих пор | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUПо СССР многие скучают до сих пор | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

По СССР многие скучают до сих пор

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

В СССР производили практически всё: от продуктов до техники. Хотя с тех пор прошло много лет, о советском качестве до сих пор ходят легенды, а о брендах прошлого вспоминают с теплотой.

Мы тоже решили немного поностальгировать. Мы нашли фотографии известных советских сладостей, консервов, духов и техники, а затем замазали на снимках их названия. Предлагаем вам попробовать вспомнить торговые марки, которые в Советском Союзе знали все. Желаем удачи!

ТестПройден 43 раза
1 / 10

Чье мясо продавалось в таких банках?

Источник:

gastronom.ru

  • Оленя

  • Китовое

  • Морского котика

2 / 10

Шампанское этой торговой марки можно купить и в наши дни. Как оно называется?

Источник:

collectionerus.ru

  • «СССР»

  • «Советское»

  • «Дружба народов»

3 / 10

Что в СССР продавалось в такой упаковке?

Источник:

gastronom.ru

  • Пирожное

  • Фруктовое масло

  • Кисель

4 / 10

Сложный вопрос. В СССР выпускали несколько моделей часов, как называлась та, что изображена на картинке?

Источник:

avito.ru

  • «Победа»

  • «Полет»

  • «Слава»

5 / 10

Как назывался советский аналог напитков Coca-Сola и Pepsi?

Источник:

auction.ru

  • «Байкал»

  • «Колокольчик»

  • «Тархун»

6 / 10

Сможете вспомнить название этого знаменитого фотоаппарата?

Источник:

fotoussr.ru

  • «Киев»

  • «Юность»

  • «Зенит»

7 / 10

Как назывались эти духи?

Источник:

aromacode.ru

  • «Красная Москва»

  • «Красный мак»

  • «Визави»

8 / 10

Этот сырок вы точно узнаете. Он называется…

Источник:

kulturologia.ru

  • «Карат»

  • «Лето»

  • «Дружба»

9 / 10

Сможете вспомнить название пастилы в шоколаде, которая продавалась в такой упаковке?

Источник:

auction.ru

  • «Белочка»

  • «Сластена»

  • «Енот»

10 / 10

Консервы под этой маркой выпускались в разных вариантах. Можно было купить тушенку из свинины, говядины, баранины. Сможете вспомнить название?

Источник:

auction.ru

  • «Завтрак туриста»

  • «Туризм»

  • «Поход»

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Екатерина ШрайнерЕкатерина Шрайнер
Екатерина Шрайнер
Корреспондент
СССР Бренд Торговая марка Ностальгия
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