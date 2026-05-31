«Делит жизнь на до и после». Сколько стоит отдых на Алтае летом 2026 — направления и цены

Вид — круче, чем Мальдивы

Летний Алтай — это крутейшее место, где вариантов отдыха — ну просто бесконечное количество. Надо только знать, где искать. И вот тут на на помощь пришел профессиональный гид Вадим Резник: он поделился с NGS22.RU самыми классными маршрутами, которые подойдут буквально кому угодно. Рассказываем, что посмотреть на Алтае, куда отправиться и во сколько обойдутся приключения в горах.

Как на Мальдивах

Первое направление — это Шавлинские озера. По словам гида, это настоящий визуальный допинг для души, ради этого места однозначно стоит променять городскую суету на трекинговые палки. На высоте 2000 метров разворачивается нереальной красоты картина: бирюзовая вода, как на Мальдивах, в окружении величественных вершин, а по берегам — мягкие ковры из кедровых иголок.

Это направление подходит как для новичков, так и для опытных туристов.

— Фотографии у Шавлинских озер получаются настолько впечатляющими, что могут служить «аватаркой» на год вперед, — обещает наш гид. — Озеро с отражением снежных пиков создает завораживающий эффект.

Только представьте: вы засыпаете под шепот волн, просыпаетесь от запаха кедра — впечатления точно будут незабываемые.

Красоты и легенды

Еще одно популярное направление — озеро Тайменье, одно из крупнейших в бассейне Верхней Катуни. Долгое время оно было заповедной зоной. Поход в эти места не так прост, он больше подойдет тем, у кого уже есть опыт прохождения подобных маршрутов.

— Название озера, скорее всего, связано с изобилием рыбы ускуч (ленка), которую ошибочно принимали за тайменя. Существует и другая версия: старожилы Усть-Коксинского района рассказывают о беглом каторжнике по прозвищу «Таймень» или «Талмен», который когда-то жил на берегу. Местные жители до сих пор говорят: «Пойдем на рыбалку к Талмену», — рассказывает Вадим Резник.

Дорога к озеру будет очень живописной: озера, реки, перевалы, снова озера. В том числе знаменитые Мультинские озера — это красивейший высокогорный каскад озер с кристально чистой водой. Конечная точка — село Тюнгур. Именно отсюда берут начало многие маршруты к горе Белухе, окутанной не только туманом, но и сотнями легенд.

— Весь маршрут поражает резкой сменой ландшафтов: совершенно иные виды, извилистые реки, зеленые долины и панорамные виды с перевалов, — продолжает гид.

Величественная панорама Белухи

Еще один из популярных маршрутов — «Аккемская тропа к Белухе». Этот поход средней сложности подойдет даже неопытным туристам. Весь маршрут займет 10 дней.

Активная часть похода к подножию горы Белуха чаще всего начинается с выезда из Тюнгура в урочище Елань на внедорожниках ГАЗ-66 или УАЗ. Далее предстоит пеший переход по тропе, ведущей вверх по склону, до поляны Изекерю вдоль бирюзово-белой реки Кучерла. На маршруте будут встречаться небольшие спуски, осыпи камней и участки лесной тропы.

— С высоты откроется захватывающий вид на Кучерлинское озеро, окруженное снежными вершинами, горные луга и ущелье реки. В пути туристов ждет ждет непростой подъем на перевал Каратюрек (3060 метров, в переводе с алтайского — «Черное сердце»). Награда за усилия — величественная панорама Белухи, озера Ак-Кем, Озера Духов, долины ручья Ярлу и разноцветных горных лугов. Сам перевал чаще всего покрыт снегом, — описывает маршрут Виктор Резник.

«Окутан мифами и легендами»

Один из самых сложных походов, который выбирают любители отдыха на Алтае, — всесоюзный туристический маршрут № 77. 15-дневное путешествие рассчитано на опытных туристов.

— Этот маршрут когда-то считался самым сложным плановым маршрутом СССР. Это 160 километров пути, включая броды, перевалы, горные хребты, буреломы и болота, представляющие собой квинтэссенцию пешего туризма. Маршрут соединяет долину реки Катунь в районе деревни Эдиган с южным берегом Телецкого озера, — объясняет наш эксперт. — Его сравнивают со сложным кубиком Рубика, он окутан мифами и легендами.

По словам гида, считается, что на маршруте то и дело встречаются медведи, а пройденный маршрут делит жизнь на до и после. Несмотря на сложность, это один из лучших маршрутов на Алтае. При его разработке учтен весь туристический опыт: дневные переходы составляют в среднем 10–15 км.

Не пешком, а вплавь

Любители водного туризма также не будут скучать на Алтае. Например, один из вариантов — сплав по реке Чарыш. Маршрут относится ко второй категории сложности из шести, что означает отсутствие опасных порогов.

— Река Чарыш — простая, но удивительно живописная, никого не оставит равнодушным. Путешествие проходит вдали от оживленных автодорог, позволяя полностью погрузиться в первозданную красоту Алтайских гор, — расписывает достоинства маршрута Вадим Резник.

По мере продвижения по Чарышу река набирает притоки, а долина расширяется, появляются протоки и острова. Вокруг раскидываются широкие долины и невысокие горы — виды просто космические.