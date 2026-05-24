«С шапкой стоял, собирал денежку»: как уличный танцор попал в команду Niletto и ради любви уехал в Якутск

Танцевать Джони начал еще в детстве Источник: Городские медиа

Джони, или Антон Макаров, родился в небольшом городке Донском в Тульской области. Подростком переехал в Санкт-Петербург, где отучился в кулинарном училище, а потом стал танцором команды популярного певца Niletto. О своем пути он рассказал корреспонденту 14.RU.

Танцы появились в жизни Джони еще в детстве, а первой обувью для занятий стали дедовы сапоги, которые то и дело разлетались по углам при выполнении очередного элемента.

Именно в Питере Джони начал свою карьеру танцора и запустил свое шоу. В 2021 году он снял ролик под песню Niletto «Любимка» и набрал миллионы просмотров, а чуть позже победил в конкурсе от певца и стал участником команды.

Сейчас Джони большую часть времени проводит в Якутске, куда переехал из-за любви. В социальных сетях он наткнулся на красавицу Кристину и в шутку написал ей, что пора ехать к ней в Якутск. Кристина не растерялась и ответила: «Приезжай».