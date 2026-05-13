На Иран хотят обрушить «Кувалду», США копят боеприпасы: главное о ситуации на Ближнем Востоке

Стороны готовятся к возможному обострению конфликта Источник: Вахид Салеми / Associated Press

Иран и Соединенные Штаты вступили в фазу, где наступательная стратегия сменяется выжиданием. Пентагон готовится к возможным новым ударам, а Тегеран укрепляет контроль над Ормузским проливом. В то время как США экономят высокоточные боеприпасы для потенциальных ударов в Азии, Исламская Республика восстанавливает 90% своей ракетной инфраструктуры. О ключевых событиях очередного дня конфликта читайте в нашем материале.

Вашингтон готовит жесткий ответ Ирану

Пентагон может переименовать операцию против Ирана «Эпическая ярость» в «Кувалду», если перемирие сорвется, сообщает NBC News. Такие обсуждения могут означать, что в Вашингтоне всерьез готовятся к возобновлению полномасштабных боевых действий, отмечает телеканал.

Вопрос продолжения военных действий против Ирана президент США планирует в ближайшее время обсудить на совещании с членами Совета национальной безопасности, сообщал 12 мая Axios. Также рассматривается возможность возобновления военного сопровождения судов в Ормузском проливе в рамках операции «Свобода». Однако, по данным источников портала, окончательное решение о нанесении ударов будет принято лишь после возвращения Дональда Трампа из Китая, где он пробудет до 15 мая.

Сенат США в седьмой раз провалил резолюцию о продолжении войны с Ираном. 49 законодателей высказались «за», 50 — «против».

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США рассматривают как дипломатические, так и военные варианты реагирования на Иран. Он акцентировал внимание на многовекторный подход для урегулирования ситуации.

Война американским налогоплательщикам обходится дорого

Конфликт с Ираном может обойтись Штатам в 1 трлн долларов. Об этом сообщил CNN. США будут восстанавливать запасы боеприпасов, включая высокоточное оружие, на протяжении нескольких лет, передал телеканал. Конфликт также оказывает значительное влияние на мировую экономику, что уже выразилось в росте цен на топливо и товары внутри США.

«Я не думаю о финансовом положении американцев. Я не думаю ни о ком. Я думаю об одном: мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие», — заявил Трамп на площадке Белого дома, отвечая на вопрос о том, мотивирует ли ухудшение финансового положения граждан страны заключение сделки с Тегераном.

Однако экономить приходится. По данным The New York Times со ссылкой на американских чиновников, Пентагон ограничил применение противобункерных бомб для ударов по Ирану, чтобы сохранить их запасы для потенциальных конфликтов с Китаем и КНДР. Вместо полного уничтожения подземных объектов в Исламской Республике американские военные обошлись блокировкой входов в них.

Тегеран зарабатывает на ограничении крупного морского коридора

Полный контроль над Ормузским проливом принесет Ирану вдвое больше доходов, чем экспорт нефти, и значительно усилит его международное влияние. Об этом заявил пресс-секретарь иранской армии Мохаммад Акраминия.

По его словам, водный путь уже разделен между военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (западная часть) и армейскими ВМС (восточная). При этом присутствие Ирана в акватории препятствует США в восстановлении их военной инфраструктуры на базах в странах Персидского залива. Это, по мнению Акраминии, в ближайшем будущем приведет к полной утрате Вашингтоном своих позиций на Ближнем Востоке.

Иран готов отражать удар

Согласно данным американской разведки, о которых пишет The New York Times, Иран сохранил около 70% своего ракетного арсенала, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа о «полном уничтожении» иранской военной мощи. Более того, Тегеран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 ракетных объектов вдоль Ормузского пролива и к 90% подземных хранилищ и пусковых установок по всей стране. Причем часть инфраструктуры уже полностью готова к использованию. Если разведданные подтвердятся, Вашингтон, вероятно, переоценил ущерб, нанесенный в ходе ударов, и недооценил способность Ирана к быстрой реконструкции военных объектов.