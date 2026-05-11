Еще одна арабская страна упростила въезд россиянам: сколько там можно отдыхать без визы

Безвизовый режим для россиян при въезде в Саудовскую Аравию доступен с 11 мая 2026 года

Россияне смогут путешествовать в Саудовскую Аравию без виз. Соглашение об этом вступило в силу с 11 мая.

Эту информацию подтвердили в дипведомстве. Там уточнили, что в соответствии с этой договоренностью жители России могут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Однако есть одно условие, что они не будут там работать, получать образование или жить на территории королевства.

Туристы, которые планируют поездку в эту арабскую страну, будь то для выполнения упомянутых задач или для участия в хадже или умре в период проведения хаджа, обязаны оформить визу.

Хадж — это одно из пяти обязательных столпов ислама, представляющее собой паломничество в священные города Мекку и Медину, а также посещение определенных священных мест и выполнение специальных ритуалов.

Умра — это малое паломничество в исламе, связанное с посещением Мекки и Запретной мечети (Масджид аль-Харам). В отличие от хаджа (обязательного паломничества, которое совершается в определенный период года), умру можно совершать в любое время.