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Страна и мир Еще одна арабская страна упростила въезд россиянам: сколько там можно отдыхать без визы

Еще одна арабская страна упростила въезд россиянам: сколько там можно отдыхать без визы

Однако некоторые туристы всё-таки будут обязаны получить визу

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Безвизовый режим для россиян при въезде в Саудовскую Аравию доступен с 11 мая 2026 года | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUБезвизовый режим для россиян при въезде в Саудовскую Аравию доступен с 11 мая 2026 года | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Безвизовый режим для россиян при въезде в Саудовскую Аравию доступен с 11 мая 2026 года

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

Россияне смогут путешествовать в Саудовскую Аравию без виз. Соглашение об этом вступило в силу с 11 мая.

Эту информацию подтвердили в дипведомстве. Там уточнили, что в соответствии с этой договоренностью жители России могут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Однако есть одно условие, что они не будут там работать, получать образование или жить на территории королевства.

Туристы, которые планируют поездку в эту арабскую страну, будь то для выполнения упомянутых задач или для участия в хадже или умре в период проведения хаджа, обязаны оформить визу.

Хадж — это одно из пяти обязательных столпов ислама, представляющее собой паломничество в священные города Мекку и Медину, а также посещение определенных священных мест и выполнение специальных ритуалов.

Умра — это малое паломничество в исламе, связанное с посещением Мекки и Запретной мечети (Масджид аль-Харам). В отличие от хаджа (обязательного паломничества, которое совершается в определенный период года), умру можно совершать в любое время.

Такие же права при посещении России предоставили и жителям Саудовской Аравии.

«В 2025 году количество поездок саудовских подданных в Россию выросло более чем на 35%, а россиян в королевство — на 42%. Наращиванию таких обменов призвано содействовать вступающее в силу 11 мая межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов», — цитирует ТАСС МИД России.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Туризм Путешествие Саудовская Аравия Отпуск
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Комментарии
2
Гость
11 мая, 08:49
туда ездят джигиты и масквичи, нам там делать нечего у них
Гость
11 мая, 07:07
Когда туда уже никто не едет из богатых и дорожащих своим временем.
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Гость
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