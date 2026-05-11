Еще одна арабская страна упростила въезд россиянам: сколько там можно отдыхать без визы

Россияне смогут путешествовать в Саудовскую Аравию без виз. Соглашение об этом вступило в силу с 11 мая.
Эту информацию подтвердили в дипведомстве. Там уточнили, что в соответствии с этой договоренностью жители России могут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Однако есть одно условие, что они не будут там работать, получать образование или жить на территории королевства.
Туристы, которые планируют поездку в эту арабскую страну, будь то для выполнения упомянутых задач или для участия в хадже или умре в период проведения хаджа, обязаны оформить визу.
Хадж — это одно из пяти обязательных столпов ислама, представляющее собой паломничество в священные города Мекку и Медину, а также посещение определенных священных мест и выполнение специальных ритуалов.
Умра — это малое паломничество в исламе, связанное с посещением Мекки и Запретной мечети (Масджид аль-Харам). В отличие от хаджа (обязательного паломничества, которое совершается в определенный период года), умру можно совершать в любое время.
Такие же права при посещении России предоставили и жителям Саудовской Аравии.
«В 2025 году количество поездок саудовских подданных в Россию выросло более чем на 35%, а россиян в королевство — на 42%. Наращиванию таких обменов призвано содействовать вступающее в силу 11 мая межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов», — цитирует ТАСС МИД России.