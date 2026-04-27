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Страна и мир Ушел из жизни сценарист комиксов DC и Marvel Джерри Конвей — он работал над «Мстителями», «Тором» и «Человеком-пауком»

Ушел из жизни сценарист комиксов DC и Marvel Джерри Конвей — он работал над «Мстителями», «Тором» и «Человеком-пауком»

Ему было 73 года

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Причина смерти не уточняется | Источник: Leco Viana / Global Look PressПричина смерти не уточняется | Источник: Leco Viana / Global Look Press

Причина смерти не уточняется

Источник:

Leco Viana / Global Look Press

Умер американский сценарист комиксов Marvel и DC Джерри Конвей. Ему было 73 года. Об этом сообщили в компании Marvel.

«Джерри был выдающейся фигурой в мире комиксов, оказавшей огромное влияние на поп-культуру. Он был дорогим другом, партнером и наставником, и наши сердца с его семьей и миллионами людей, которых он затронул своим творчеством. Компания Marvel выражает самые искренние соболезнования всем, кто знал и любил его», — говорится на сайте компании.

Джерри Конвей родился в Нью-Йорке 10 сентября 1952 года. В 16 лет он начал писать рассказы для комиксов и дебютировал с короткими историями для крупных издательств.

Конвей наиболее известен как соавтор серии про Карателя. Он также принимал участие в создании многих выпусков про Человека-паука в середине прошлого века, а в 1980-х создавал новые сюжеты о Бэтмене в DC.

За время сотрудничества с Marvel Джерри Конвей писал сценарии практически для всех основных серий, включая «Фантастическую четверку», «Тора», «Мстителей» и «Защитников». В DC Comics он был соавтором ряда супергероев, а также писал сценарии о «Лиге справедливости». Одной из последних работ Джерри стал комикс What If Spider-Man #1 («Что, если… Человек-паук»), рассказывающий историю из альтернативной вселенной.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
1
Гость
27 апреля, 21:54
😥🫶🕯️
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