«Иностранцы любят грустный русский вайб». Как разработчик-самоучка создал игру, в которую сыграл каждый восьмой житель планеты

Борис Харанутов Источник: Личный архив

Борис Харанутов из Якутии — создатель сразу нескольких топ-игр на одной из популярных платформ. Но настоящей бомбой стала Scary Shawarma Kiosk: The Anomaly — «Страшный киоск с шаурмой: Аномалия». За пять месяцев в нее сыграл каждый восьмой житель планеты — то есть миллиард человек.

По образованию Борис — санитарно-ветеринарный эксперт. Однако работал совсем в другой сфере: сперва на канале РЕН ТВ, потом ушел в видеографию, стал резидентом и сооснователем Medialab Production и снимал крупные мероприятия даже за границей. А потом начался ковид, который все перевернул. Теперь Борис один из топовых разработчиков игр и настоящая легенда среди школьников — многие знают его под ником Kharbor_ykt. Наши коллеги из 14.RU публикуют первое интервью с автором знаменитой игры.

Фокус-группа из детей и метод тыка

Получив диплом ветеринарного эксперта, Борис стал… графическим дизайнером. Тогда же он начал первые шаги в видеографии и вскоре оказался в рекламном отделе на телеканале РЕН ТВ. Чуть позже стал там монтажером, а потом и оператором.

В 2017 году Борис встретил единомышленников, и они стали снимать профессиональное видео: от рекламы до свадеб. Сам Борис называл себя в тот период «человек-оркестр», потому что умел буквально всё. Творчество группы людям нравилось, их даже в Грузию звали на съемки свадьбы.

К своему IT-делу Борис пришел в 2020 году во время пандемии коронавируса — массовые мероприятия были под запретом, работа встала, доходы резко упали. Идея создать игру в приложении пришла благодаря сыну. Малыш часто играл на одной из популярных платформ, где каждый может создать свою игру. Он всё время проигрывал на карте паркура (она подразумевает преодоление препятствий и прыжки. — Прим. ред.), это его расстраивало, и Борис решил проблему — создал игру сам.

— Ему тогда было четыре года. Я подумал: «Надо самому игру сделать, чтобы было попроще». И сделал ему паркур, где он не мог проиграть, но такое сыну быстро наскучило, и он перешел на другой формат игр. Был такой персонаж «Сиреноголовый», и кто-то создал простенькую карту: в одной комнате игрок рождается, а в другой его ждал персонаж, и игрок умирал. И так по кругу. Сюжет крайне простой, но много человек в это играли. И я подумал, что могу сделать круче, — говорит Борис.

Борис стал сооснователем команды видеографов Источник: Личный архив

Концепция была такой же, но с большим количеством комнат и разных популярных персонажей среди детей. Сыну и дочке Бориса игра понравилась, и они втроем часто играли на этой карте: Борис добавлял улучшения и новых персонажей. Со временем к ним присоединились друзья детей, следом — их друзья, и так постепенно игра стала популярной.

На этой и других игровых площадках есть своя специальная валюта. За нее можно покупать разные улучшения. До санкций разработчики получали 70% от сумм, потраченных игроками. Сейчас Борис зарабатывает на рекламе внутри платформы.

— Я специально не учился, всю разработку изучил методом тыка, сама платформа довольно простенькая, там есть готовые материалы (скрипты) для игр — персонажи, атрибуты и другое. Со стороны программирования я долго к этому шел, думаю, что если бы обучался именно программированию, то процесс был бы быстрее. Плотно разработкой я занялся в середине лета 2020 года, а осенью получил уже свою выплату от донатов — 25 тысяч рублей. Я такой: «О, круто! Как пассивный доход — очень хорошо». Игроков становилось больше, выплаты тоже росли. Я подумал, что это классная ниша, и решил делать другие игры уже более осознанно, — рассказывает разработчик.

Борис создал четыре популярные игры: SCP Rooms 1 и 2, Short creepy stories и Shawarma Kiosk.

Начинал Борис в одиночку, но с поддержкой жены и детей. Жена его мотивировала, а ребята подавали идеи. Иногда ему помогали… школьники, которые брали оплату игровой валютой. Во «ВКонтакте» есть официальная группа платформы, куда можно публиковать объявления с просьбой о помощи создать какой-либо скрипт.

— Такие талантливые школьники! Я просил сделать довольно сложные скрипты, а они писали: «За тысячу (название игровой валюты) сделаю, только со школы приду». И, действительно, ребята справлялись с задачами буквально за час, — удивляется Борис.

Также школьники (за плату, конечно) помогали модерировать игру и сообщали Борису о разных ситуациях. Сотрудничество с ребятами продолжалось два года. Сейчас в разработке очень помогает искусственный интеллект.

В 2021 году на весь мир прогремел корейский сериал «Игра в кальмара», и разработчики ринулись создавать игры по мотивам сериала. Борис тоже включился в дело и, когда до релиза оставалась неделя, другой разработчик уже выпустил свою версию.

— Его игра заработала около 10 миллионов рублей. Для сравнения, я на своей заработал 140 тысяч рублей, — поделился Борис.

Как появилась шаверма

Потом появилась игра с короткими и страшными историями. К тому времени на платформе обновили механику, и разработчики могли начать добавлять более реалистичные детали в игру. И людям это понравилось — пиковый показатель игры с историями достиг 8 тысяч пользователей, которые играли одномоментно. Всего в нее сыграли 320 миллионов человек. Кстати, игра с шавермой была одной из историй внутри этой игры и вскоре стала самостоятельной.

Герой должен успевать не только соблюдать правила, но и готовить шаверму Источник: скриншот из игры

— Я вдохновился одним пабликом в социальных сетях, который рассказывает страшные истории, и решил создать что-то такое. В какой-то момент мои модераторы сообщили, что другой пользователь создал точно такую же игру, даже с такими же правилами, а у меня еще месяц до релиза — снова повторяется ситуация с «Игрой в кальмара». Я подумал, что снова упущу шанс и решил выпустить свою игру поскорее. Работал в усиленном режиме и опубликовал ее 28 октября 2025 года перед Хеллоуином. Начал я делать ее в августе. Игра выстрелила сразу, — продолжает Борис.

По сюжету игрок становится работником киоска с шавермой. Среди его клиентов есть как простые люди, так и монстры. Для всех пользователь готовит еду. У игрока есть ряд правил, которые он должен неукоснительно выполнять: например, не смотреть в лицо определенному монстру, проверять камеры видеонаблюдения и прочее.

Графика игры удивляет — она разительно отличается от привычной для этой платформы, детали проработаны, а окружающий мир напоминает страны СНГ. К примеру, добавлены панельные дома. Не забыл Борис добавить милого котика, который старательно умывается на улице у киоска.

Борис постарался сделать игру более реалистичной Источник: отрывок из игры

— Уже в декабре 2025 года в нее одновременно играла 191 тысяча человек, а 7 апреля общее количество игроков превысило миллиард, — поделился Борис.

При первом успехе в декабре создатели игровой платформы связались с разработчиком и пригласили на онлайн-встречу.

— Я на ломаном английском как-то более-менее поговорил с ними. Они похвалили мою работу и пригласили на встречу в Калифорнию в сентябре. Но я не хочу переезжать, мне нравится в Якутске. Хотелось бы просто приехать, встретиться с ними лично, поговорить и уехать обратно. Кроме того, компания выделила мне работников, которые помогают мне со скриптами и сообщают о новых функциях, которые надо добавить, и постоянно напоминают добавить обновления. Каждую неделю просят, — смеется Борис.

Чтобы поиграть в игры Бориса, на платформе зарегистрировались гиганты игровых стримов, и команда площадки отдельно поблагодарила российского разработчика за это.

Борис — обладатель официальной галочки верификации на этой платформе. Он первый, кто получил ее в России и странах СНГ. Именно так пользователи могут узнать, кто настоящий создатель оригинальной версии игры. Получать ее сложно и долго, но создатели игровой площадки сами вышли на Бориса и предложили галочку. Кстати, вторым заветную галочку получил разработчик, который создал копию «шавермы» Бориса.

Когда игра про киоск с шавермой набрала миллиард игроков, Борис ощутил настоящую гордость, ведь за пять месяцев собрать такую аудиторию почти нереально.

Саундтрек к игре был выбран на YouTube — он звучит достаточно пугающе и тревожно, что подходит жанру. Как сказал Борис, иностранцы любят «грустный российский вайб», и он нашел подходящую музыку, созданную без авторских прав. А саундтрек в лобби (ожидание загрузки основной игры. — Прим. ред.) написали специально для игры школьники — и тоже за игровую валюту.

Игру Бориса показали на конференции разработчиков в Сан-Франциско, где присутствовали представители Nvidia и Microsoft. А игровой гигант Playstation брал у нашего разработчика интервью о том, как он добавил в игру поддержку для консоли.

О себе и планах

Борис и его жена воспитывают двоих детей: 12-летнюю дочь и 9-летнего сына. Семья Харанутовых любит путешествовать, за 2026 год они уже успели побывать в Китае, Казахстане и Кыргызстане, а в мае собираются в Японию и мечтают о зимовке у моря.

— Переезжать не хочу, я люблю Якутск, можно назвать меня патриотом. Нам тут нравится, здесь наши друзья и сам город компактный и удобный, — говорит Борис.

Оказывается, с идеями про разработку игр Борис обращался в разные ведомства республики.

— Когда начались санкции, я увидел, что москвичи создают патриотические игры. Они получили более 60 миллионов рублей на реализацию своей игры, но в нее никто не играл — только тысяча человек. Я подумал, что могу сделать что-то свое, например, концерты наших артистов и онлайн-Ысыах на платформе. Но идея никого не зацепила, — сказал Борис.

На игровых площадках многие известные артисты дают свои концерты, например, Бруно Марс и Лил Памп. Из российских звезд в 2024 году так выступил Егор Крид и собрал почти 270 тысяч зрителей.

Сам Борис рассказывает, что о нем знают в основном, школьники. В школе, где учатся его дети, кто-то пустил слух, что один из родителей — тот самый легендарный разработчик Kharbor_ykt.