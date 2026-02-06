Ручные черепахи, экстремальное сафари и однообразная еда: туристка рассказала о поездке на Шри-Ланку

Шри-Ланка привлекает туристов красивой природой и мягким климатом Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

В последние годы россияне всё чаще выбирают отдых на Шри-Ланке. Семейная пара из Сургута Надежда и Антон отправились в страну Юго-Восточной Азии впервые. После возвращения они поделились с 86.RU своими впечатлениями.

«Мы не гонимся за пятизвездочными отелями»

Летели югорчане на курорт из Екатеринбурга. По пути туда столкнулись с небольшой сложностью: из-за нестабильной связи они не смогли заранее зарегистрироваться на рейс и выкупить места в самолете. В итоге пару не то что не посадили вместе, муж и жена оказались даже не на соседних рядах. Проблему решил представитель авиакомпании, к которому обратились сургутяне и объяснили ситуацию. Перелет занял около 7 часов и прошел хорошо. В международном аэропорту Маттала Раджапакса, расположенном на юго-востоке Шри-Ланки, туристов долго не мучили. Паспортный контроль и таможню удалось пройти быстро и без проблем.

Шри-Ланка славится своей живописной природой и обилием фруктов Источник: Надежда Носкова

«Аэропорт маленький, аккуратненький. Мы быстро получили багаж, нужно было только поменять доллары на местную валюту — рупии. Но, видимо, наш гид не хотел нас долго ждать и сказал, что дешевле это сделать в нашем районе отдыха. Позже выяснилось, что в аэропорту был очень выгодный курс, — рассказала Надежда. — В целом валюту на Шри-Ланке поменять очень легко. Это можно сделать буквально на каждом шагу. Есть официальные обменники, но частники тоже меняют без проблем. Также мы купили местные сим-карты с доступом в интернет за 1000 рублей на каждого — очень удобно. Звонки нам не были нужны, а вот мессенджеры, приложения и сайты всегда были доступны».

Отдыхали сургутяне на курорте Хиккадува. Отель выбрали трехзвездочный, недорогой, но комфортный на первой береговой линии.

«Мы не гонимся за пятизвездочными отелями. У нас была очень компактная и уютная гостиница с завтраками. Еда не сильно разнообразная, но перекусить всегда было чем. Бассейн в отеле тоже присутствовал — небольшой, но чистый. Персонал за этим следил, — поделилась Надежда. — Окна нашего номера выходили на первую береговую линию. Каждую ночь мы засыпали под шум волн. Поначалу было непривычно и даже немного тревожно. Но потом мы адаптировались и наслаждались, засыпали под белый шум».

На пляжах Шри-Ланки можно купить еду, напитки и сувениры Источник: Надежда Носкова

«Черепахи огромные и почти ручные»

На пляже у отеля югорским туристам поплавать не удалось: там постоянно были большие волны. Пара ездила на пляж, расположенный неподалеку. По словам Надежды, это не составляло им труда и стоило совсем недорого.

«Пляж располагался в полутора-двух километрах от нашего отеля. Мы туда ездили на тук-туке за 80 рублей в удобное для нас время. На месте брали лежаки за 300–350 рублей и отдыхали, — рассказала Надежда. — Обслуживающий персонал на пляже очень приветливый и старательный. Они и стульчик под ноги принесут, и песок с лежака уберут, если нужно, и за вещами присмотрят, пока купаешься. Пляжи там муниципальные, но везде есть лежаки, которые можно арендовать».

Неподалеку от места, где отдыхали сургутяне, располагается пляж со знаменитыми большими черепахами. Они плавают прямо у берега, разрешая туристам себя погладить и покормить.

«Мы постоянно туда ходили. Черепахи действительно огромные и почти ручные. Они поднимают из воды голову, чтобы получить свое лакомство. Кормят животных водорослями, которые тут же в пакетах продают местные мальчишки, — поделилась Надежда. — Открою секрет: собрать эти водоросли можно совершенно бесплатно на побережье, но туристы, которых привозят туда на экскурсию, покупают еду для черепах у предприимчивых ланкийцев».

Вот такие черепахи обитают в Шри-Ланке Источник: Надежда Носкова

Море, по словам югорчанки, порадовало туристов с Севера — теплое, чистое, ласковое с хорошим заходом. На пляжах Шри-Ланки, как и во многих других местах Юго-Восточной Азии, продают сувениры, украшения и, конечно, еду. Надежда решила попробовать вареную кукурузу.

«Так захотелось вареной кукурузы, как в детстве. Купила на пляже, пробую и понимаю, что она совершенно сырая, — вспоминает сургутянка. — Я подошла к продавцу, мы его до этого уже видели несколько раз на пляже, он мне спокойно, без возмущений ее поменял».

Еда на Шри-Ланке в основном простая, порции большие Источник: Надежда Носкова

«В кафе и ресторанах курорта меню довольно однообразное»

В целом еда в местных кафе и ресторанчиках не произвела большого впечатления на пару из Сургута. Хотя туристы отметили, что порции были довольно большими и по вполне адекватной цене.

«В одном кафе нас по-настоящему удивили. Мы заказали свинину, завернутую в бекон с картофельным пюре. Блюдо подали с карамелизированным красным луком. Это было действительной вкусно и эстетически красиво, — рассказала Надежда. — В целом же в кафе и ресторанах курорта меню довольно однообразное. Со многими блюдами подают картошку фри. Мне кажется, мы ее надолго наелись. Часто в салаты ланкийцы добавляют ананасы. Это тоже на любителя. В одном месте пробовали пельмени с начинкой из говядины, свинины и курицы — вполне неплохо. И конечно, мы ели много креветок. В среднем одно блюдо стоило около 900 рублей, ужин на двоих обходился нам в 2700–3200 рублей. Есть кафе недорогие, есть где недешево, но у них и обстановка отличается: более чисто и красиво».

То самое блюдо с карамелизированным красным луком Источник: Надежда Носкова

«Эти эмоции просто не передать словами»

Конечно, поездка на живописную Шри-Ланку не обошлась без экскурсий. Сургутяне отправились на сафари, чтобы исполнить мечту и посмотреть на животных, обитающих в дикой природе. Тур на одного человека стоил 100 долларов.

«Мы покупали экскурсию у нашего туроператора в отеле. Я сразу поинтересовалась о мерах безопасности, всё-таки дикая природа. Гид заверила, что передвигаться мы будем на джипах с высокими бортами в сопровождении рейнджера. По факту же транспорт был с очень низкими бортиками, на моем сидении отсутствовали ремни безопасности, кроме туристов в машине был только местный водитель, — рассказала Надежда. — Но уже буквально через 10 минут я забыла обо всех этих нюансах и просто кайфовала. Мы увидели семью слонов, которые просто запали мне в душу. Еще были леопарды, буйволы, зайчики и другие животные. В целом экскурсия очень понравилась. Эти эмоции просто не передать словами, когда ты в нескольких метрах от себя видишь обитателей дикой природы».

А вот рыбалка, за которую сургутяне заплатили по 80 долларов с каждого, туристов разочаровала. Уже во время поездки выяснилось, что удочки и другие рыболовные снасти югорчанам выдавать не собираются.

«Мы часто ездим на рыбалку во время наших путешествий. В описании тура всегда прописано, что туристам выдают лески, крючки, наживку, ведра и так далее. В этот раз всё вышло по-другому. Во-первых, нас забрали из отеля очень рано — в 5 утра. Но, когда мы приехали на минивэне к воде, нам предложили дождаться рассвета. Затем мы пересели в небольшой катер и отправились в путь. Едем-едем, ничего не происходит, — вспоминает Надежда. — Часа через два мы начали интересоваться у двух парней, управляющих судном, когда, собственно, начнется рыбалка. Они же нам на ломанном английском объяснили, что рыбачить сами мы не будем, нам предложили только смотреть на удочки, установленные на корме лодки. Сказать, что мы были в шоке, — ничего не сказать. Заплатить почти 13 тысяч рублей, чтобы просто покататься по морю, — такого в нашей практике еще не было».

Вот такой улов югорчане забрали с собой Источник: Надежда Носкова

Вопрос с фактически несостоявшейся рыбалкой пришлось решать с гидом в отеле. Югорчанам вернули деньги в полном объеме, но потраченное время и неприятные эмоции это, по словам югорчан, не очень компенсировало.

«Кстати, во время поездки парни, которые управляли катером, всё-таки поймали одну довольно большую дораду. Мы с ней сфотографировались и позже подарили нашему водителю минивэна, который вез нас до отеля. Хоть один человек в этот день был по-настоящему счастлив», — поделилась Надежда.

Несмотря на небольшие неприятные моменты, в целом первое путешествие на Шри-Ланку оставило у сургутян приятные впечатления. По словам Надежды, понравился климат, практически один с Сургутом часовой пояс (разница во времени 30 минут), природа. А еще вылет туристов домой перенесли на сутки, которые им в полном объеме оплатил туроператор.

Закаты на Шри-Ланке остаются в памяти надолго Источник: Надежда Носкова

«Я была так рада, — вспоминает Надежда. — Мне вот этого одного дня на Шри-Ланке как будто и не хватило, чтобы почувствовать себя по-настоящему отдохнувшей. Последний день оказался восхитительным. Мы увидели на пляже большого краба, попрыгали в волнах, поужинали на берегу океана. А под занавес еще и увидели салют».