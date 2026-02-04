НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 746мм 94%
Подробнее
3 Пробки
Страховка от БПЛА
Что будет с фонтаном в центре
Жизнь камерунца в Ярославле
Гид подготовки к учебному году
Взрыв в многожтажке
Приехала жена Михалкова
Скончалась известная учитель
Страна и мир Скорее хватайтесь за швабры: за что вам грозит штраф и даже выселение из квартиры

Скорее хватайтесь за швабры: за что вам грозит штраф и даже выселение из квартиры

Рассказываем, от чего необходимо избавиться уже сейчас

1 150
Штрафы за захламление квартиры хотят увеличить как минимум в 10 раз | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUШтрафы за захламление квартиры хотят увеличить как минимум в 10 раз | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Штрафы за захламление квартиры хотят увеличить как минимум в 10 раз

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России запрещается хранить в квартирах некоторые вещи, а захламление помещения может привести к штрафу или вовсе к выселению из квартиры. Обо всех нюансах рассказываем в материале.

Что запрещено хранить дома

Взрывчатые вещества

В списке запрещенных вещей для хранения в квартире находятся легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества. К ним относятся:

  • бытовые горючие жидкости (бензин, керосин);

  • баллоны с горючими газами;

  • порох и пиротехнические изделия.

При этом в российском законодательстве запрет распространяется не только на квартиру, а также на балконы, лоджии, кладовые и даже на общие помещения дома — чердаки и подвалы.

Химикаты

Также под запрет попадают предметы и вещества, представляющие химическую, биологическую или радиационную опасность. Речь идет о токсичных химикатах небытового назначения:

  • концентрированные кислоты и щелочи; сильнодействующие пестициды;

  • инсектициды;

  • ртуть;

  • яды.

Даже их незначительная утечка или испарения могут вызвать тяжелые отравления, подчеркнула адвокат и руководитель Дома права Avanti Надежда Борзенко.

«К биологическим угрозам относят, например, патогенные микроорганизмы или неправильно утилизированные биологические отходы, создающие риск заражения. Радиационную опасность представляют источники ионизирующего излучения: промышленные приборы, радиоактивные вещества, отдельные „сувениры“ вроде минералов с высокой естественной радиацией», — отметила адвокат.

Оружие

Более строгие правила распространяются на хранение оружия. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» исключает возможность нахождения в жилье незарегистрированного огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, холодного оружия ударно-дробящего действия (кастетов, кистеней).

«Это же касается хранения в квартире пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, если оно не оформлено в установленном порядке. Подобные нарушения являются прямым основанием для уголовного или административного преследования», — заявила адвокат.

За что могут выселить

Хранение предметов, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, также запрещено. К этому относится:

  • складирование больших объемов легковоспламеняющегося мусора;

  • гниющих отходов или иных предметов, ведущих к антисанитарии, устойчивым запахам и распространению насекомых.

«Такие действия могут быть квалифицированы как бесхозяйственное обращение с жильем или прямое нарушение прав соседей», — предупредила эксперт.

Если человек своими действиями нанес кому-то материальный ущерб или причинил вред здоровью, он может быть привлечен к ответственности. В этом случае он обязан полностью возместить ущерб. Также за такое нарушение могут оштрафовать или даже выселить из квартиры.

«В случаях, когда хранение опасных предметов создает непосредственную угрозу для окружающих, другие собственники вправе обратиться в суд с иском не только об устранении нарушений, но и о принудительном выселении виновного лица без предоставления иного жилого помещения», — заявила Борзенко в разговоре с «Газетой.Ru».

В настоящее время штрафы за организацию «свалок» внутри квартиры для граждан составляют от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц и ИП — от 1000 рублей до 2000 рублей, а для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.

Однако их предлагают увеличить как минимум в 10 раз. В Госдуме уже готовят этот законопроект.

«Необходима индексация штрафов за данное правонарушение хотя бы в 10 раз — до 5–10 тыс. для физлиц, до 10–20 тыс. для должностных лиц и ИП, до 100–200 тыс. рублей для юрлиц», — заявил в разговоре с ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он подчеркнул, что когда такие люди начнут платить рублем, то точно начнут уважать права соседей.

На штрафы можно нарваться и при ремонте квартиры, а именно за запах краски, шум и хранение стройматериалов в подъезде. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Штраф Квартира Жилье Химикаты Оружие Выселение из квартиры
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
4 февраля, 20:06
Давно пора решать эту проблему. Практически в каждом доме есть такая нехорошая квартира.
Гость
4 февраля, 12:28
А норматив по котам и бобикам установлен? Ну типа не более стольких-то на 1кв метр или на одного проживающего?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Рекомендуем