Скорее хватайтесь за швабры: за что вам грозит штраф и даже выселение из квартиры

Штрафы за захламление квартиры хотят увеличить как минимум в 10 раз Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России запрещается хранить в квартирах некоторые вещи, а захламление помещения может привести к штрафу или вовсе к выселению из квартиры. Обо всех нюансах рассказываем в материале.

Что запрещено хранить дома

Взрывчатые вещества

В списке запрещенных вещей для хранения в квартире находятся легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества. К ним относятся:

бытовые горючие жидкости (бензин, керосин);

баллоны с горючими газами;

порох и пиротехнические изделия.

При этом в российском законодательстве запрет распространяется не только на квартиру, а также на балконы, лоджии, кладовые и даже на общие помещения дома — чердаки и подвалы.

Химикаты

Также под запрет попадают предметы и вещества, представляющие химическую, биологическую или радиационную опасность. Речь идет о токсичных химикатах небытового назначения:

концентрированные кислоты и щелочи; сильнодействующие пестициды;

инсектициды;

ртуть;

яды.

Даже их незначительная утечка или испарения могут вызвать тяжелые отравления, подчеркнула адвокат и руководитель Дома права Avanti Надежда Борзенко.

«К биологическим угрозам относят, например, патогенные микроорганизмы или неправильно утилизированные биологические отходы, создающие риск заражения. Радиационную опасность представляют источники ионизирующего излучения: промышленные приборы, радиоактивные вещества, отдельные „сувениры“ вроде минералов с высокой естественной радиацией», — отметила адвокат.

Оружие

Более строгие правила распространяются на хранение оружия. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» исключает возможность нахождения в жилье незарегистрированного огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, холодного оружия ударно-дробящего действия (кастетов, кистеней).

«Это же касается хранения в квартире пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, если оно не оформлено в установленном порядке. Подобные нарушения являются прямым основанием для уголовного или административного преследования», — заявила адвокат.

За что могут выселить

Хранение предметов, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, также запрещено. К этому относится:

складирование больших объемов легковоспламеняющегося мусора;

гниющих отходов или иных предметов, ведущих к антисанитарии, устойчивым запахам и распространению насекомых.

«Такие действия могут быть квалифицированы как бесхозяйственное обращение с жильем или прямое нарушение прав соседей», — предупредила эксперт.

Если человек своими действиями нанес кому-то материальный ущерб или причинил вред здоровью, он может быть привлечен к ответственности. В этом случае он обязан полностью возместить ущерб. Также за такое нарушение могут оштрафовать или даже выселить из квартиры.

«В случаях, когда хранение опасных предметов создает непосредственную угрозу для окружающих, другие собственники вправе обратиться в суд с иском не только об устранении нарушений, но и о принудительном выселении виновного лица без предоставления иного жилого помещения», — заявила Борзенко в разговоре с «Газетой.Ru».

В настоящее время штрафы за организацию «свалок» внутри квартиры для граждан составляют от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц и ИП — от 1000 рублей до 2000 рублей, а для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.

Однако их предлагают увеличить как минимум в 10 раз. В Госдуме уже готовят этот законопроект.

«Необходима индексация штрафов за данное правонарушение хотя бы в 10 раз — до 5–10 тыс. для физлиц, до 10–20 тыс. для должностных лиц и ИП, до 100–200 тыс. рублей для юрлиц», — заявил в разговоре с ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он подчеркнул, что когда такие люди начнут платить рублем, то точно начнут уважать права соседей.