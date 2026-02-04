«Даже не хочу ступать туда ногой»: честная история американца, который навсегда отрекся от США

Американец живет в Сибири более 20 лет Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В начале двухтысячных в Омск приехал американец Майка Сейбол. За более чем 20 лет жизни в России он так и не выучил русский, но так привязался к этим краям, что не представляет жизни где-либо еще.

История Майки, причины его переезда и впечатления о жизни в России — в материале корреспондента NGS55.RU Анны Иваниной.

Вся история — в одном видео Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU / Городские медиа

«Мне нужны были изменения в жизни»

Жизнь Майки Сейбола в Америке была вполне типичной и примерно такой же, как и у многих его соотечественников. Успел побывать во множестве известных штатов: Нью-Йорке, Массачусетсе, Пенсильвании, Мэриленде, Техасе и других. Однако самым любимым местом на родине называет Флориду — штат на берегу океана, где круглый год тепло и есть пляжи.

Сам Майка 58 лет назад родился в Нью-Джерси. Детство вспоминает как спокойное и комфортное.

«О, мое детство было очень благоприятным. Я рос в субурбии (от англ. suburb — пригород. — Прим. ред.) вместе с тремя сестрами в большом красивом доме. Папа работал в Федеральном управлении гражданской авиации США и в конце карьеры почти дослужился до звания генерала. Мама была учителем, она преподавала искусство и историю. В целом наша семья была очень интеллектуальной. Я во многом похож на них».

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Школьные годы дались непросто. Родители постоянно переходили из одной церкви в другую: принадлежали к разным протестантским течениям, из-за чего в семье часто менялись конфессии. В результате будущему омичу пришлось сменить около пяти или шести школ. Для подростка это было серьезным испытанием.

В студенческие годы выбрал направление «политология». В 1990 году окончил Гордон-колледж по этой специальности. Профессиональную стажировку проходил в округе Колумбия — в столице США, Вашингтоне. Там работал секретарем в бюджетном комитете Палаты представителей и нередко оказывался в здании Капитолия, где проходят заседания Конгресса. Однако эта работа пришлась не по душе.

Комитет Палаты представителей США по бюджету — это комитет, который отвечает за законодательный надзор за процессом федерального бюджета, рассмотрение бюджетных законопроектов и резолюций, а также контроль за агентствами и программами, финансируемыми из бюджета.

Молодой Майка на фоне Капитолия Источник: архив Майки Сейбола

«Я тогда очень сильно стрессовал. Мне поручали готовить газетные вырезки и выполнять другие похожие задачи. Потом я работал секретарем у конгрессмена Клиффа Стернса, но был очень невнимательным — постоянно всё путал. Я понимал, что так дальше не могу. Мне нужно было выйти из этой среды и заняться чем-то более осязаемым, работать руками».

Клифф Стернс — американский республиканский политик и бизнесмен, который был членом Палаты представителей США от Флориды с 1989 по 2013 год, представляя 6-й избирательный округ. Он известен своей работой в Конгрессе. Занимал важные посты, включая председательство в комитете, и участвовал в слушаниях по вопросам энергетики и технологий.

Долгое время действительно работал руками, например, кассиром в «Макдоналдсе». Зарплата была мизерной, и денег катастрофически не хватало.

У родителей не было ни нужных связей в сфере политики, ни предложений о работе. В какой-то момент отец, состоявший в церковном совете, узнал о вакансии — требовался уборщик, чтобы мыть туалеты. Майка согласился. Два-три года держался за эту работу, просто чтобы выжить.

Трудовой рынок в США Майке не по душе Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

15 тысяч долларов в год за работу уборщика — на эти деньги трудно было строить будущее. Их едва хватало на самое необходимое: он снимал квартиру, а когда средства заканчивались, возвращался к родителям, потому что оплатить аренду не мог.

Однажды в голову пришла безумная идея: а что, если пойти в армию США? Молодому политологу хотелось найти свое место в жизни и изменить себя. Он подписал контракт на четыре года.

«Мне нужны были изменения. Я помню, как однажды ночью мечтал об этом — хотел завести много друзей и перевернуть свою жизнь. Да, эта идея была странной, но правильной. Служба в армии и работа в „Макдоналдсе“ научили меня большему, чем работа в Конгрессе».

«Я больше не оглядывался назад»

Семья Майки всегда была глубоко религиозной: посещала разные католические и протестантские службы. В какой-то момент контрактник даже играл на пианино в одной из библейских групп, однако со временем понял, что эта вера не близка. Именно во время службы в армии принял православие. Тогда же впервые задумался о том, что в России будет проще найти спутницу жизни.

В православии Майк нашел отдушину Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Это была довольно странная история, потому что раньше я уже был обручен с девушкой в Нью-Йорке. Мы даже обращались к семейному психологу, чтобы пожениться, но ничего не вышло. Когда я служил, капеллан нашего взвода был православным. Однажды я увидел у него на подушке икону и сказал: „О, как это красиво!“ В ответ он пригласил меня на службу на базе. Это было в воскресенье после Пасхи. Я зашел в церковь и сразу почувствовал себя комфортно. Я сразу начал креститься, почувствовал себя частью происходящего. И я больше не оглядывался назад».

После армии американец вновь оказался в состоянии внутреннего хаоса и неопределенности. Решил, что пора начинать жизнь с чистого листа. Майка Сейбол переехал в «столицу рабочего класса» штата Пенсильвании — Питтсбург, где когда-то жили его прабабушка и прадедушка. Однако найти себя там будущему омичу так и не удалось.

Работал курьером по 14 часов в день, получая всего 50 долларов, и развозил коробки по сельской местности. Спустя пять месяцев вернулся к родителям во Флориду.

Как американец оказался в Омске?

Изначально искал русскую невесту на сайтах знакомств. Начал общаться с девушкой и приехал к ней в Омск. Отношения не сложились. Тем не менее именно здесь он нашел любовь.

В Омске Майк обрел настоящую любовь Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Во время первого приезда американец отправился в православный храм. Служителям понадобилась помощь, и он сразу откликнулся. В тот день разговорился с прихожанами, а позже выпил вместе с ними. Ему налили полный стакан, и он сильно опьянел — несмотря на то, что на следующий день был самолет. Омичи проводили Майку, и они обменялись контактами. Спустя несколько лет он написал одному из них, но ответила сестра Екатерина: брата не было в городе. После этого общение между новыми знакомыми продолжилось.

«Сначала она показалась мне слишком красивой для меня: в очень хорошем пальто, с невероятным вкусом и стилем. Я подумал: „Нет, нет, мне нужна девушка попроще. Такая точно не обратит на меня внимания“. Мне показалось, что я ее совсем не впечатлил. Но ее мама сказала: „Почему ты ждешь? Давай“».

Американец влюбился без памяти: такую жену искал всю жизнь. К тому же их объединяли религиозные взгляды: она знала все православные праздники и каноны, каждую неделю посещала храм и даже жила по церковному календарю.

Поначалу будущим супругам общаться было сложно: они не могли разговаривать на одном языке. С восторгом говорит, что жена очень умная и быстро выучила английский. В 2003 году поженились, и Майка получил второе гражданство.

Размышляя об отличиях американок и россиянок, подводит итог: русские женщины проявляют гораздо больше заботы и внимания, чем его соотечественницы.

«Я встречался со многими женщинами в Америке, но они никогда ничего для меня не делали. Возможно, потому что я был беден, не знаю. Моя жена же проявляет ко мне заботу: устраивает ужины с вином, уделяет внимание. В США такое встречается редко. Там девушки проводят четкую границу: если я начну о тебе заботиться сейчас, всё пойдет наперекосяк. Может, если бы я был богат, я бы смог найти себе жену там».

Сегодня Майке 58 лет, а его спутнице — 55. У пары двое детей: Злата и Фома, им по 20 лет, и они учатся в ОмГУ. Также у него есть 28-летняя падчерица Тина от первого брака Екатерины. Девушка занимается актерской деятельностью и работает репетитором. Все дети имеют американское гражданство и дома общаются на английском — язык знают в совершенстве благодаря отцу.

«Мне туда незачем возвращаться»

В Штатах семья была в последний раз примерно 8–9 лет назад. Сейчас путешествовать туда нет ни возможности, ни смысла: билеты стали безумно дорогими. Даже если бы родственники предложили финансовую помощь, всё равно не решился бы на поездку. Возвращаться на родину по собственной воле не хочет.

Недавно Майк ездил в Тару, и ему там очень понравилось Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Мне туда незачем возвращаться. Я даже не хочу ступать туда ногой. Меня там ничего не привлекает, некуда возвращаться. Куда бы я пошел? Всё так дорого, где я смогу получать достойную зарплату? Откуда взялись бы деньги? Какую работу я бы нашел? Я не хочу возвращаться и жить с одной из своих сестер, как бедняжка. Здесь я независим».

Сейчас бывший американец преподает английский язык как офлайн, так и онлайн. По его словам, у него достойный заработок и денег хватает на всё. Иногда проводит по 8 уроков в день и может работать по выходным. Омич считает, что его незнание русского — отличная мотивация для учеников: так они быстрее вникают в язык.

Профессия выбрала сама: не было другого выхода. Никогда не считал себя прирожденным учителем, но сумел заставить себя адаптироваться.

«Я пришел в преподавание, потому что других вариантов просто не было. Раньше работал в архитектурном бюро в Омске — 15 000 рублей в месяц, весь день за компьютером. А потом всё пошло наперекосяк: весь отдел уволили. Помню Новый год — они праздновали с шампанским и говорили: „Майка будет работать с нами на протяжении всей истории компании“, а к апрелю весь отдел расформировали».

Минусы жизни в США

Майка обожает копаться в истории Омска Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Условия труда в Штатах гораздо жестче, чем в России. Родители советовали: «Надень галстук, пиджак и ходи по компаниям». Но без связей это не работало — никуда не брали.

«На меня многое повлияло: разное религиозное воспитание, постоянная смена церквей и школ сделали меня тревожным. Главное, у нас не было связей, а в Америке на них держится почти всё. Если их нет, ты один на один с системой. Представьте, каково конкурировать в такой среде, если ты не программист и у тебя нет опоры».

Транспортная система в США тоже серьезная проблема: без машины жить почти невозможно. Пешком до магазинов или врачей не дойти, а автобусы небезопасны: многие пассажиры маргинальны.

«Невозможно пройти пешком двадцать миль, чтобы купить еду. До ближайшего магазина — полчаса по трассе. Без машины не доберешься ни к врачу, ни на работу. Междугородние автобусы небезопасны, общественного транспорта в привычном понимании нет».

В Штатах Майк не смог найти свое место Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Кредиты и займы — часть жизни каждого американца. Майка тоже жил в кредит и решил для себя, что больше никогда не возьмет их снова.

«Я брал кредиты, чтобы учиться, и думал, что после выпуска смогу найти работу хотя бы с зарплатой 20 тысяч долларов в год. А в итоге зарабатывал по сто долларов в неделю: вставал в 04:30 утра, работал неполный день. Денег не было, а кредиты приходилось выплачивать — по 400–500 долларов ежемесячно, год за годом. Я ездил на старой машине, возвращался домой и снова платил по счетам. Будущего не было».

Система образования в Омске, по его мнению, тоже намного лучше: есть бесплатные программы и социальная поддержка.

Согласны с Майкой Сейболом? Да Нет

Главный минус Омска для американца — плохая экология и высокий уровень загрязненности воздуха. Но в остальном Майка полностью доволен жизнью. В свободное время занимается плаванием, гуляет по центральным улицам, посещает кофейни и музеи.