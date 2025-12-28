НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Когда лучше брать отпуск в 2026 году: самый выгодный месяц

Когда лучше брать отпуск в 2026 году: самый выгодный месяц

Публикуем советы эксперта

4 029
В рейтинг выгодных вошли несколько месяцев | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В рейтинг выгодных вошли несколько месяцев

Источник:
Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Планируете отпуск на следующий год? Обратите внимание на календарь: по оценке специалиста, не все месяцы одинаково выгодны с финансовой точки зрения. Как рассказал руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин, лидером по «выгодности» станет июль 2026 года. Чуть уступают ему апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — в эти месяцы отпуск тоже можно брать без серьезных потерь в доходах.

В чём секрет

Всё сводится к простой арифметике. Для работников на окладе действует такое правило: чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее уходить в отпуск.

Разберемся, почему так:

  • ваш оклад не меняется из‑за праздничных или выходных дней — вы получаете ту же сумму, независимо от количества рабочих дней в месяце;

  • отпускные рассчитываются исходя из средней заработной платы за предыдущий период.

Чтобы понять, насколько выгоден отпуск в конкретном месяце, нужно сравнить:

  • свой дневной заработок в этом месяце (оклад, деленный на число рабочих дней);

  • среднедневной заработок, на основе которого начисляются отпускные.

Если дневной заработок выше среднедневного — отпуск невыгоден, рассказал Александр Южалин агентству РИА Новости. Вы как бы «теряете» разницу, ведь вместо полноценного рабочего дня получаете отпускные, рассчитанные по среднему.

А вот в месяцах, где эти показатели близки, отпуск не бьет по карману. Именно к таким и относятся названные экспертом периоды — особенно июль, который в 2026 году станет оптимальным выбором для отдыха.

Гость
18 ноября, 10:10
Глядя на то, что за окном, и сейчас бы уехал, месяца на 3-4
