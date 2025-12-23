Пока еще не все каналы переехали: в Госдуме рассказали, что Telegram ждет в будущем

У властей всё равно остаются вопросы к мессенджеру Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мессенджер Telegram в России сразу блокировать не станут, так как для этого нужно время. Депутат Госдумы Сергей Боярский объяснил, что будет с мессенджером в ближайшем будущем.

«В Telegram есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов, в том числе зарубежных и нашей страны, которые освещают правильно нашу повестку. Конечно, в них вложены и силы, и средства. И взять и отключить для людей источник новостей было бы неправильно. Да, в MAX появилась возможность создавать каналы, но сказать, что все каналы переехали из Telegram в MAX, было бы преждевременно», — сказал Боярский во время пресс-конференции на площадке центра «Россия сегодня».

Не так давно парламентарий заявил, что вопросы к Telegram точно такие же, что и к WhatsApp (принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ), который уже столкнулся с ограничениями в работе.

«Они остаются, потому что у нас есть правила организаторов распространения информации, правила социальных сетей. И в этом смысле мы не делаем никаких исключений, мы никаких специальных требований ни к WhatsApp*, ни к Telegram не предъявляем», — предупредил накануне председатель комитета Госдумы.

Однако эксперт по кибербезопасности Максим Арефьев считает, что основатели Telegram всё-таки смогут договориться с Роскомнадзором, так как политика их мессенджера сильно отличается от WhatsApp*, рассказал он Городским медиа.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не применяют никаких новых ограничений к Telegram. Однако пользователи жаловались на сбои в работе мессенджера, у некоторых приложение не работало целых три дня.