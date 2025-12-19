НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Итоги с Путиным-2025 У Путина подступили слезы на прямой линии — что его так растрогало

У Путина подступили слезы на прямой линии — что его так растрогало

В традиционной рубрике «Блиц», которую обычно проводят в конце прямой линии (но не в этот раз), Владимиру Путину задали вопрос о том, что должно быть важно для 13-летнего мальчика.

«Любить маму. Говорю без шуток, это не ирония. Мужчины с такими ценностями в жизни становятся Героями России», — ответил президент.

Эта тема очень растрогала президента, и он даже прослезился. А следующий вопрос был такой: «С чего для вас начинается родина?»

«Лично для меня — с родителей», — ответил Путин, что усилило подступившие слезы.

Также президента спросили влюблен ли он, на этот вопрос был короткий ответ: «Да».

О том как идет прямая линия мы рассказываем в нашей онлайн трансляции. Видео с пресс-конференции можно посмотреть здесь.

Все новости по этой теме мы собираем в специальном разделе.

В нашем отдельном материале собраны ключевые тезисы с прошлых мероприятий: об экономике, мерах поддержки граждан и переговорах с Украиной.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным
Рекомендуем