Почему семейную ипотеку нельзя взять на вторичку: Путин раскрыл причину

Путин выразил мнение, что семейную ипотеку нужно прорабатывать Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Путин рассказал, почему семейную ипотеку нельзя взять на вторичное жилье. Такой вопрос задала одна из россиянок — в ее городе попросту нет новостроек, и квартиру покупать негде.

Путин заявил, что в программу льготной ипотеки включено только новое жилье для поддержки этого сектора. Главная проблема кроется в этом.

«Конечно, мера подобного рода была направлена и на поддержку семьи и на поддержку строительного сектора», — заявил президент.