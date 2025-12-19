НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Почему семейную ипотеку нельзя взять на вторичку: Путин раскрыл причину

Почему семейную ипотеку нельзя взять на вторичку: Путин раскрыл причину

Владимир Путин рассказал, почему семейную ипотеку нельзя взять на вторичное жилье. Такой вопрос задала одна из россиянок — в ее городе попросту нет новостроек, и квартиру покупать негде.

Путин заявил, что в программу льготной ипотеки включено только новое жилье для поддержки этого сектора. Главная проблема кроется в этом.

«Конечно, мера подобного рода была направлена и на поддержку семьи и на поддержку строительного сектора», — заявил президент.

Для решения вопроса необходимо сделать упор только на семью, отметил Путин, сказав, что данная проблема будет прорабатываться. Президент также упомянул, что есть перечень городов, где ипотеку на вторичку взять можно.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Гость
43 минуты
Разве нельяз? То есть сосед-аленяка взял ипотеку по ставке 26%? АХАХАХА
Гость
19 минут
Это наши традиционные семейные ценности?
