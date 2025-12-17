«Присмотреться к Мальдивам как к альтернативе Турции»: эксперты рассказали, куда поехать отдыхать в 2026 году

Отдых в теплых краях можно запланировать даже на год вперед Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В последнее время россияне все чаще планируют путешествия заранее. Во-первых, рассчитывать на горящие туры, как раньше, сейчас почти не приходится, поэтому нет смысла ждать. Во-вторых, нестабильный курс доллара тоже сподвигает туристов оплачивать путевки заблаговременно и потом просто спокойно ждать поездку, не беспокоясь, что цена изменится.

По словам экспертов туристической области, сейчас путешественники все чаще планируют поездки на целый год вперед. Это новый тренд. При этом стали доступны интересные направления, о которых раньше многие только мечтали.

«На отдых уходит значительная часть бюджета семьи. С прошлого года пошел тренд на планирование. Это выгодно, к тому же приятно жить предстоящими отпускными ожиданиями. Что является основным в планировании? Во-первых, это, конечно, личные пожелания и привычки, второе — сезонность. Я, например, избегаю отдыхать в высокий сезон где-либо, потому что это самый высокий ценник и толпы народа. От этого не всегда можно получить удовольствие», — поделилась с нашими коллегами из 86.RU тревел-гид Инна Шуть.

Также, по мнению эксперта, одни из важных аспектов удачного путешествия — это новизна и связанные с этим ожидания и предвкушение. Конечно, можно, как на дачу год за годом, ездить в Турцию, а можно посмотреть что-то новое и остаться под впечатлением.

«В прошлом году новизной для меня, например, стала Карелия. Открытие года. Очень много впечатлений мы получили в этой поездке, захотелось вернуться туда с детьми, показать им эту невероятную природную красоту, зоопарк, который располагался прямо на территории гостиницы», — рассказывает Инна.

Эксперта из Югры впечатлила Карелия Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RU

Эксперт также советует присмотреться к Мальдивам как к альтернативе Турции. Есть месяцы, когда поездка туда может быть вполне приемлемой по цене.

«Российский объем рынка по въезду на Мальдивы понемногу вытесняет европейский. По сравнению с ситуацией нескольких лет давности Мальдивы становятся доступнее. Есть туры на любой бюджет. От 150 тысяч на человека можно подобрать варианты, — рассказала Инна. — Но по Мальдивам очень много нюансов: какой трансфер выбрать, чтобы не провести весь день в аэропорту Мале, с какой стороны острова лучше пляж, какую выбрать категорию номера, чтобы не оказаться в заброшенной хижине посреди острова, какие сервисные сборы и доплаты взимаются, какую анкету оформить для въезда. Поэтому, если вы не знакомы с направлением, обязательно обращайтесь за консультацией».

Руководитель отдела маркетинга туроператора PANTEON Надежда Тарбаева рассказала о турах, которые подойдут для путешествия предстоящей весной.

«Весенние каникулы давно стали периодом высокого спроса, в этом году это так же видно по наличию мест в зарубежных отелях. Некоторые категории номеров в отелях ОАЭ, Мальдив, Таиланда, особенно для семейного размещения, уже объявили остановку продаж. Но для тех, кто поторопится, еще есть шанс забронировать отдых в самом востребованном сегменте „цена-качество“, — рассказала эксперт. — Например, в ОАЭ можно еще найти места в популярных отелях рядом с тематическими парками».

В ОАЭ можно улететь прямым рейсом из Югры Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Тур в ОАЭ с билетами из Москвы в четырехзвездочный отель с питанием завтраки и ужины можно приобрести за 300 тысяч рублей на всю семью составом 3+1. Можно приобрести билеты в Дубай на прямой рейс — от 40 тысяч на человека — и забронировать проживание в бюджетном отеле до 100 тысяч рублей.

Если хочется на Мальдивы, то стоимость недели отдыха на семью с ребенком в четырехзвездочном отеле недалеко от Мале начинается от 300 тысяч рублей, авиабилеты приобретаются дополнительно (от 70 тысяч на человека).

«Важно обращать внимание, чтобы трансфер до отеля, будь то катер, внутренний рейс или гидросамолет, входил в стоимость, потому как доплата за него достаточно существенная, а организация трансфера лежит на отеле. Мальдивы — это отельный отдых, потому это тот случай, когда искать дешевле выйдет себе дороже — впечатления могут быть испорчены. Потому важно обратиться к турагенту, знающему отельную базу, нюансы и особенности», — советует эксперт.

Несмотря на то, что туристов давно не пугают дальнемагистральные направления при путешествии с детьми, самыми востребованными странами для семейного отдыха остаются Турция и Египет. Стоимость отдыха на 2+1 с перелетом в отелях от 4 звезд по системе «все включено» на весну начинается от 250 тысяч рублей.