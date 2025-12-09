Штрафы круглый год: в Госдуме приняли новый закон для призывников

За несообщение в военкомат о переезде будут штрафовать в течение всего года. Соответствующий закон Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях.
Согласно старым нормам, штрафы за несвоевременное уведомление военного комиссариата о смене места проживания могли назначать исключительно в периоды официальной призывной кампании.
Проект приняли достаточно быстро. Документ внесли на рассмотрение в нижнюю палату группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполов в сентябре 2025 года. Именения вносятся в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафа за несообщение в военкомат о переезде до 10-20 тысяч рублей. До этого он составлял от 1000 до 5000 рублей. Это касается случаев, когда призывник меняет место жительства более чем на три месяца.
Также Путин подписал закон, который предусматривает возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года. Согласно нововведениям, в это время будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться как и всегда дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.