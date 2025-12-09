НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

4 м/c,

южн.

 755мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,27
EUR 89,71
Экопроекты российских компаний
Крушение самолета в Ивановской области
«Умные решения»
Кому ждать повестки на военные сборы
Проблема с проездными
Ожидаются морозы
Почему продают Центральный рынок
Как сэкономить на Новый год
Страна и мир Штрафы круглый год: в Госдуме приняли новый закон для призывников

Штрафы круглый год: в Госдуме приняли новый закон для призывников

Теперь военкомат всегда будет знать, где ты находишься

226
За нарушение закона призывнику придется заплатить кругленькую сумму | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЗа нарушение закона призывнику придется заплатить кругленькую сумму | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

За нарушение закона призывнику придется заплатить кругленькую сумму

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

За несообщение в военкомат о переезде будут штрафовать в течение всего года. Соответствующий закон Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях.

Согласно старым нормам, штрафы за несвоевременное уведомление военного комиссариата о смене места проживания могли назначать исключительно в периоды официальной призывной кампании.

Проект приняли достаточно быстро. Документ внесли на рассмотрение в нижнюю палату группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполов в сентябре 2025 года. Именения вносятся в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафа за несообщение в военкомат о переезде до 10-20 тысяч рублей. До этого он составлял от 1000 до 5000 рублей. Это касается случаев, когда призывник меняет место жительства более чем на три месяца.

Также Путин подписал закон, который предусматривает возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года. Согласно нововведениям, в это время будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться как и всегда дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Штраф Военкомат Призывная кампания
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
48 минут
Уж сразу бы трекеры вживляли. Как животным.
Гость
24 минуты
Да уж сразу по миллиону или на электрический стул.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление