Хотел поднять новогоднее настроение, а получил штраф: за какое украшение дома грозит наказание

Согласуйте все гирлянды и шары с соседями Источник: Александр Гальперин / FONTANKA.RU

Украшение подъездов к Новому году может обернуться крупным штрафом. Расскажем подробнее, каких ошибок стоит избегать.

Надо внимательно изучить, из каких материалов сделаны украшения и где их можно размещать. По незнанию можно нарушить противопожарные правила, но ответственности не избежать.

Для жильцов предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Для управляющей компании — от 300 до 400 тысяч рублей, сообщил ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.

Новогодние игрушки, ветки и гирлянды, например, на стенах подъезда, поручнях лестниц, в кабинах лифтов также могут нарушать нормы Жилищного кодекса.

«Дело в том, что указанные объекты относятся к общедомовому имуществу, его использование возможно с согласия всех жильцов», — объяснил юрист агентству «Прайм».

Если самостоятельно начать украшать подъезд, не узнав мнение соседей на собрании, то такие действия могут рассматриваться как самоуправство. За это грозит штраф в размере от 100 до 300 рублей. Однако если это нарушение не несет значительного вреда, то можно обойтись предупреждением. Даже есть вероятность полного освобождения от ответственности.