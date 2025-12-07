НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Хотел поднять новогоднее настроение, а получил штраф: за какое украшение дома грозит наказание

Одним действием можно нарушить сразу два правила

3 437
Украшение подъездов к Новому году может обернуться крупным штрафом. Расскажем подробнее, каких ошибок стоит избегать.

Надо внимательно изучить, из каких материалов сделаны украшения и где их можно размещать. По незнанию можно нарушить противопожарные правила, но ответственности не избежать.

Для жильцов предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Для управляющей компании — от 300 до 400 тысяч рублей, сообщил ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.

Новогодние игрушки, ветки и гирлянды, например, на стенах подъезда, поручнях лестниц, в кабинах лифтов также могут нарушать нормы Жилищного кодекса.

«Дело в том, что указанные объекты относятся к общедомовому имуществу, его использование возможно с согласия всех жильцов», — объяснил юрист агентству «Прайм».

Если самостоятельно начать украшать подъезд, не узнав мнение соседей на собрании, то такие действия могут рассматриваться как самоуправство. За это грозит штраф в размере от 100 до 300 рублей. Однако если это нарушение не несет значительного вреда, то можно обойтись предупреждением. Даже есть вероятность полного освобождения от ответственности.

Жителям многоквартирных домов стоит помнить массу правил проживания. Оштрафовать могут не только за нарушение пожарной безопасности и самоуправство, но и за шумы и запахи. Подробнее о том, что за это грозит, рассказали в отдельном материале. Однако есть случаи, когда за неуплату штрафа вам не грозят дополнительные санкции. Об условиях можно почитать по ссылке.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Штраф Новый год Украшение подъездов
Гость
22 ноября, 08:50
Если пожароопасные новогодние украшения продают,их должны проверять соответствующие органы, а не сваливать всё на покупателей.
Гость
22 ноября, 07:48
маразм
