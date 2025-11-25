НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Длинные новогодние каникулы и множество коротких рабочих недель: как будем отдыхать и трудиться в 2026 году

Длинные новогодние каникулы и множество коротких рабочих недель: как будем отдыхать и трудиться в 2026 году

Мы собрали выходные и праздники в удобной картинке

6 390
Минтруд уже подготовил рабочий календарь на следующий год

Минтруд уже подготовил рабочий календарь на следующий год

Источник:
Юлия Кашкина / E1.RU

В 2026 году россиян ожидает множество выходных и праздничных дней. Из-за этого некоторые недели станут короче, чем обычно. Обновленный календарь уже утвердило правительство, а мы решили посмотреть, что предстоящий год нам подготовил.

Начало 2026 года начнется с одних из самых длинных новогодних каникул. Отдых увеличится за счет дополнительного выходного — 31 декабря 2025 года. Наслаждаться праздниками будем вплоть до 11 января (включительно) следующего года. Потом ждать дополнительных выходных не придется долго.

В феврале отдыхать будем на День защитника Отечества, т.е отработаем после праздника всего четыре дня — с 24 по 27 февраля. В марте нас ожидает еще один выходной в честь Международного женского дня. После этого короткая рабочая неделя последует с 10 по 13 число.

Больше всего после новогодних каникул россияне обычно ждут майские праздники, когда можно поехать на природу или заняться садом. Но в будущем году на 1 Мая и День Победы выделили всего по одному дополнительному дню. Поэтому отработать придется с 27 по 30 апреля, а также с 12 по 15 мая. Отдохнуть в последний месяц весны получится с 1 по 3 число, а потом с 9 по 11 мая.

В середине июня тоже будет три выходных — с 12 по 14 число, а работать в этом месяце будем с 8 по 11 июня. Это будет последний длительный период выходных. Обычно еще один такой приходится на ноябрь, когда празднуют День народного единства. Но в 2026 году 4 ноября выпадает на среду, и власти решили просто разделить рабочую неделю пополам. Так что россияне посидят дома только один день.

«Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни», — объяснил Минтруд.

Как будем отдыхать в 2026 году

Как будем отдыхать в 2026 году

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Комментарии
4
Гость
24 сентября, 17:48
А про ВОВ говорилось в одной популярной песне: который год нам не до отдыха с тобой. А нынче мы всё отдыхаем. И долго так собираемся отдыхать?
Гость
24 сентября, 18:49
Вы в редакции и так не переработали, а все об отдыхе
Читать все комментарии
Гость
