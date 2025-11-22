НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 752мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,02
EUR 90,56
Экопроекты российских компаний
Президентский теплоход на Волге
«Умные решения»
Когда придет похолодание со снегом
Компании, которые создают будущее области
Депутат раскритиковал питание детей
Массовая драка в кафе. Видео
Продают скандальный недострой
Детские спектакли на Новый год
Страна и мир Хотел поднять новогоднее настроение, а получил штраф: за какое украшение дома грозит наказание

Хотел поднять новогоднее настроение, а получил штраф: за какое украшение дома грозит наказание

Одним действием можно нарушить сразу два правила

233
Согласуйте все гирлянды и шары с соседями | Источник: Александр Гальперин / FONTANKA.RUСогласуйте все гирлянды и шары с соседями | Источник: Александр Гальперин / FONTANKA.RU

Согласуйте все гирлянды и шары с соседями

Источник:

Александр Гальперин / FONTANKA.RU

Украшение подъездов к Новому году может обернуться крупным штрафом. Расскажем подробнее, каких ошибок стоит избегать.

Надо внимательно изучить, из каких материалов сделаны украшения и где их можно размещать. По незнанию можно нарушить противопожарные правила, но ответственности не избежать.

Для жильцов предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Для управляющей компании — от 300 до 400 тысяч рублей, сообщил ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.

Новогодние игрушки, ветки и гирлянды, например, на стенах подъезда, поручнях лестниц, в кабинах лифтов также могут нарушать нормы Жилищного кодекса.

«Дело в том, что указанные объекты относятся к общедомовому имуществу, его использование возможно с согласия всех жильцов», — объяснил юрист агентству «Прайм».

Если самостоятельно начать украшать подъезд, не узнав мнение соседей на собрании, то такие действия могут рассматриваться как самоуправство. За это грозит штраф в размере от 100 до 300 рублей. Однако если это нарушение не несет значительного вреда, то можно обойтись предупреждением. Даже есть вероятность полного освобождения от ответственности.

Жителям многоквартирных домов стоит помнить массу правил проживания. Оштрафовать могут не только за нарушение пожарной безопасности и самоуправство, но и за шумы и запахи. Подробнее о том, что за это грозит, рассказали в отдельном материале. Однако есть случаи, когда за неуплату штрафа вам не грозят дополнительные санкции. Об условиях можно почитать по ссылке.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Штраф Новый год Украшение подъездов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
маразм
Гость
3 минуты
Если пожароопасные новогодние украшения продают,их должны проверять соответствующие органы, а не сваливать всё на покупателей.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
Цепочка случайностей: история 24-летней ученой, которая приехала в Поморье ловить дикого северного оленя
Варвара Сузько
ученая
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление