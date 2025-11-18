Когда лучше брать отпуск в 2026 году: самый выгодный месяц

Планируете отпуск на следующий год? Обратите внимание на календарь: по оценке специалиста, не все месяцы одинаково выгодны с финансовой точки зрения. Как рассказал руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин, лидером по «выгодности» станет июль 2026 года. Чуть уступают ему апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — в эти месяцы отпуск тоже можно брать без серьёзных потерь в доходах.
В чём секрет
Всё сводится к простой арифметике. Для работников на окладе действует такое правило: чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее уходить в отпуск.
Разберёмся, почему так:
Ваш оклад не меняется из‑за праздничных или выходных дней — вы получаете ту же сумму, независимо от количества рабочих дней в месяце.
Отпускные рассчитываются исходя из средней заработной платы за предыдущий период.
Чтобы понять, насколько выгоден отпуск в конкретном месяце, нужно сравнить:
свой дневной заработок в этом месяце (оклад, делённый на число рабочих дней);
среднедневной заработок, на основе которого начисляются отпускные.
Если дневной заработок выше среднедневного — отпуск невыгоден, рассказал Александр Южалин агентству РИА Новости. Вы как бы «теряете» разницу, ведь вместо полноценного рабочего дня получаете отпускные, рассчитанные по среднему.
А вот в месяцах, где эти показатели близки, отпуск не бьёт по карману. Именно к таким и относятся названные экспертом периоды — особенно июль, который в 2026 году станет оптимальным выбором для отдыха.