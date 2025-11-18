Когда лучше брать отпуск в 2026 году: самый выгодный месяц

В рейтинг выгодных вошли несколько месяцев Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Планируете отпуск на следующий год? Обратите внимание на календарь: по оценке специалиста, не все месяцы одинаково выгодны с финансовой точки зрения. Как рассказал руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин, лидером по «выгодности» станет июль 2026 года. Чуть уступают ему апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — в эти месяцы отпуск тоже можно брать без серьёзных потерь в доходах.

В чём секрет

Всё сводится к простой арифметике. Для работников на окладе действует такое правило: чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее уходить в отпуск.

Разберёмся, почему так:

Ваш оклад не меняется из‑за праздничных или выходных дней — вы получаете ту же сумму, независимо от количества рабочих дней в месяце.

Отпускные рассчитываются исходя из средней заработной платы за предыдущий период.

Чтобы понять, насколько выгоден отпуск в конкретном месяце, нужно сравнить:

свой дневной заработок в этом месяце (оклад, делённый на число рабочих дней);

среднедневной заработок, на основе которого начисляются отпускные.

Если дневной заработок выше среднедневного — отпуск невыгоден, рассказал Александр Южалин агентству РИА Новости. Вы как бы «теряете» разницу, ведь вместо полноценного рабочего дня получаете отпускные, рассчитанные по среднему.