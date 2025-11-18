НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 744мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,13
EUR 94,42
Экопроекты российских компаний
Концерт «Алисы»
«Умные решения»
Новый автобус
Компании, которые создают будущее области
Что будет с «Шинником»
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
«Локомотив» покинул тренер
Изменения в работе травмпунктов
Страна и мир Когда лучше брать отпуск в 2026 году: самый выгодный месяц

Когда лучше брать отпуск в 2026 году: самый выгодный месяц

Публикуем советы эксперта

52
В рейтинг выгодных вошли несколько месяцев | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ рейтинг выгодных вошли несколько месяцев | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В рейтинг выгодных вошли несколько месяцев

Источник:
Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Планируете отпуск на следующий год? Обратите внимание на календарь: по оценке специалиста, не все месяцы одинаково выгодны с финансовой точки зрения. Как рассказал руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин, лидером по «выгодности» станет июль 2026 года. Чуть уступают ему апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — в эти месяцы отпуск тоже можно брать без серьёзных потерь в доходах.

В чём секрет

Всё сводится к простой арифметике. Для работников на окладе действует такое правило: чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее уходить в отпуск.

Разберёмся, почему так:

  • Ваш оклад не меняется из‑за праздничных или выходных дней — вы получаете ту же сумму, независимо от количества рабочих дней в месяце.

  • Отпускные рассчитываются исходя из средней заработной платы за предыдущий период.

Чтобы понять, насколько выгоден отпуск в конкретном месяце, нужно сравнить:

  • свой дневной заработок в этом месяце (оклад, делённый на число рабочих дней);

  • среднедневной заработок, на основе которого начисляются отпускные.

Если дневной заработок выше среднедневного — отпуск невыгоден, рассказал Александр Южалин агентству РИА Новости. Вы как бы «теряете» разницу, ведь вместо полноценного рабочего дня получаете отпускные, рассчитанные по среднему.

А вот в месяцах, где эти показатели близки, отпуск не бьёт по карману. Именно к таким и относятся названные экспертом периоды — особенно июль, который в 2026 году станет оптимальным выбором для отдыха.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Отпуск Календарь Деньги
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление