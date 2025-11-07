НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Страна и мир Сим-карты россиян будут временно блокировать после возвращения из-за границы — детали идеи, над которой работают власти

Сим-карты россиян будут временно блокировать после возвращения из-за границы — детали идеи, над которой работают власти

«Период охлаждения» можно будет прервать

203
Доступ картам будет ограничен в течение суток | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUДоступ картам будет ограничен в течение суток | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Доступ картам будет ограничен в течение суток

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Российские операторы связи могут начать применять так называемый «период охлаждения» для SIM-карт, в течение которого на 24 часа будет приостанавливаться работа мобильного интернета и СМС-сервисов.

Согласно данным «Коммерсанта», ограничения будут действовать в следующих ситуациях:

  • после возвращения абонента из международного роуминга

  • при отсутствии активности карты более 72 часов

По информации издания, власти уже утвердили упрощенный механизм восстановления доступа. Пользователь получит СМС со ссылкой на тест с капчей — после успешного прохождения проверки услуги связи будут возобновлены.

Один из собеседников издания заявил, что технически реализовать такой механизм возможно. Данная мера может быть направлена на борьбу с использованием сим-карт при атаках БПЛА.

«В обращении по-прежнему находится немало „бесхозных“ сим-карт, в том числе оформленных на реальных людей, которые об этом даже не подозревают», — отметил директор по продуктам Vigo (средства для мониторинга и управления сетью) Антон Прокопенко.

Он предположил, что такие сим-карты зачастую «„возвращаются“ к нам в БПЛА».

Официальные комментарии пока отсутствуют: Минцифры не ответило на запрос издания, крупнейшие операторы также отказались от комментариев.

Также мы сообщали о том, что в России начнут продавать сим-карты с функцией отслеживания геопозиции их носителя. Предназначаться такие симки будут для детей.

До этого Роскомнадзор потребовал от операторов сотовой связи блокировать номера абонентов с неподтвержденными данными. По разным оценкам экспертов, эта мера может коснуться от одного до семи миллионов пользователей. Подробности о том, как не потерять доступ к своему сотовому номеру, мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
3
Гость
1 час
Всё для блага граждан. С каждым ограничением мобильного Интернета электронные способы оплаты всё больше теряют смысл. Зато кнопочные телефоны и наличка становятся всё более актуальными.
Гость
44 минуты
А что конкретно под "активностью" понимается? У бабушки кнопочный телефон. Может звонить хоть каждый день (подружкам, семье). А может несколько дней носить его просто как часы. Вопрос - как на КНОПОЧНОМ телефоне эту капчу человеку под 90 лет пройти, если у нее не будет "активности" 72 часа????
Читать все комментарии
