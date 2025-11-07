Сим-карты россиян будут временно блокировать после возвращения из-за границы — детали идеи, над которой работают власти

Доступ картам будет ограничен в течение суток Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Российские операторы связи могут начать применять так называемый «период охлаждения» для SIM-карт, в течение которого на 24 часа будет приостанавливаться работа мобильного интернета и СМС-сервисов.

Согласно данным «Коммерсанта», ограничения будут действовать в следующих ситуациях:

после возвращения абонента из международного роуминга

при отсутствии активности карты более 72 часов

По информации издания, власти уже утвердили упрощенный механизм восстановления доступа. Пользователь получит СМС со ссылкой на тест с капчей — после успешного прохождения проверки услуги связи будут возобновлены.

Один из собеседников издания заявил, что технически реализовать такой механизм возможно. Данная мера может быть направлена на борьбу с использованием сим-карт при атаках БПЛА.

«В обращении по-прежнему находится немало „бесхозных“ сим-карт, в том числе оформленных на реальных людей, которые об этом даже не подозревают», — отметил директор по продуктам Vigo (средства для мониторинга и управления сетью) Антон Прокопенко.

Он предположил, что такие сим-карты зачастую «„возвращаются“ к нам в БПЛА».

Официальные комментарии пока отсутствуют: Минцифры не ответило на запрос издания, крупнейшие операторы также отказались от комментариев.

