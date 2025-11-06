НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Дачников ждут новые запреты уже весной. Что нужно сделать, чтобы избежать крупных штрафов

Владельцев дачных участков ждут крупные штрафы, если они не избавятся от опасных растений, таких как борщевик Сосновского. Новые правила начнут действовать уже 1 марта.

Борщевик Сосновского — опасное инвазивное растение, сорняк, который быстро распространяется по разным регионам. При попадании на кожу повышает ее чувствительность к ультрафиолету, что приводит к сильным ожогам. Пыльца и микрочастицы способны вызывать раздражение дыхательных путей, аллергические реакции и даже удушье.

Сейчас меры по предотвращению зарастания сорняками касаются только земель сельскохозяйственного значения. С весны следующего года эти обязательства будут распространяться на все земельные участки. За нарушение предусмотрены штрафы:

  • для физических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей;

  • для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей;

  • а для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в Земельный кодекс в июле 2025 года. Он обязывает всех собственников участков, вне зависимости от их видов и категорий, защищать территорию от инвазивных растений, нетипичных для данного региона. К ним, в частности, относится и борщевик Сосновского. Перечень опасных видов инвазивных растений в каждом регионе может быть свой, он будет устанавливаться нормативным правовым актом субъекта.

В Роскачестве объяснили, как могут контролировать нарушителей. Не исключено, что будут устраивать патрули, как делают в периоды высокой пожароопасности. Также следить могут соседи, которым не нравится, что кто-то запускает свой участок и не убирает вовремя борщевик Сосновского, а также председатели СНТ, которые отвечают за жизнь всего товарищества. 

Однако это не значит, что можно избавляться от любых растений на участке. За вырубку некоторых деревьев и кустарников предусмотрены крупные штрафы. Для дачников есть и другие ограничения, за нарушение которых можно и вовсе остаться без участка. О них мы рассказывали в отдельном материале.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
