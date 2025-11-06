Дачников ждут новые запреты уже весной. Что нужно сделать, чтобы избежать крупных штрафов

Растения придется держать под контролем Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Владельцев дачных участков ждут крупные штрафы, если они не избавятся от опасных растений, таких как борщевик Сосновского. Новые правила начнут действовать уже 1 марта.

Борщевик Сосновского — опасное инвазивное растение, сорняк, который быстро распространяется по разным регионам. При попадании на кожу повышает ее чувствительность к ультрафиолету, что приводит к сильным ожогам. Пыльца и микрочастицы способны вызывать раздражение дыхательных путей, аллергические реакции и даже удушье.

Сейчас меры по предотвращению зарастания сорняками касаются только земель сельскохозяйственного значения. С весны следующего года эти обязательства будут распространяться на все земельные участки. За нарушение предусмотрены штрафы:

для физических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей;

а для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в Земельный кодекс в июле 2025 года. Он обязывает всех собственников участков, вне зависимости от их видов и категорий, защищать территорию от инвазивных растений, нетипичных для данного региона. К ним, в частности, относится и борщевик Сосновского. Перечень опасных видов инвазивных растений в каждом регионе может быть свой, он будет устанавливаться нормативным правовым актом субъекта.

В Роскачестве объяснили, как могут контролировать нарушителей. Не исключено, что будут устраивать патрули, как делают в периоды высокой пожароопасности. Также следить могут соседи, которым не нравится, что кто-то запускает свой участок и не убирает вовремя борщевик Сосновского, а также председатели СНТ, которые отвечают за жизнь всего товарищества.