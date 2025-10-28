НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +3

2 м/c,

ю-в.

 740мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,98
EUR 92,02
Почему возникает рак
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Кто оборудует платные парковки
«Умные решения» в недвижимости
Стройка у ТЦ
«Мисс Ярославль»
Новый ТЦ в Ярославле
Что за горящий объект пролетел в небе
Сколько абортов делают в Ярославской области
Депутат против продажи рынка
Страна и мир Призыв в армию будет идти круглый год: что нужно знать о новом законе

Призыв в армию будет идти круглый год: что нужно знать о новом законе

Рассказываем, с чем столкнутся призывники

374
В отправке на службу ничего не изменится | Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RUВ отправке на службу ничего не изменится | Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RU

В отправке на службу ничего не изменится

Источник:

Сергей Николаев / FONTANKA.RU

Призыв на службу в России будет осуществляться теперь в течение всего года. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли законопроект об этом в третьем чтении.

Сейчас призыв граждан на военную службу осуществляется два раза в год. Он включает в себя:

  • явку на медицинское освидетельствование;

  • профессиональный психологический отбор;

  • заседание призывной комиссии.

Теперь все это призывники будут делать в течение года с 1 января по 31 декабря. Новая норма начнет действовать уже со следующего года.

А вот в отправке на службу ничего не изменится. Она останется прежней и будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Это будет делаться на основании указов президента, в которых пропишут, в какие войска /воинские формирования и в каком количестве будут отправляться призывники. Военные комиссариаты получат право выдавать выписки из реестра воинского учета. Их могут получить граждане, которые должны встать на воинский учет впервые, те, кто уже состоит, а также те, кто на учет еще не встал, но обязан это сделать.

Законопроект внесли на рассмотрение парламента 22 июля этого года. Его авторами стали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Если призывник получил электронную повестку, то после этого он обязан явиться в военкомат не более чем через 30 дней. Подробнее о том, как вручают повестки по-новым правилам и что будет, если ее проигнорировать, мы рассказали здесь.

А кого заберут на военные сборы и отправят ли на СВО, можно изучить в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Призывник Госдума Законопроект
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
38 минут
Стране мужики нужны ,а не блогеры на чиле.
Гость
33 минуты
Пусть ждут, ждуны
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление