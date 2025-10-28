Призыв в армию будет идти круглый год: что нужно знать о новом законе

В отправке на службу ничего не изменится Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RU

Призыв на службу в России будет осуществляться теперь в течение всего года. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли законопроект об этом в третьем чтении.

Сейчас призыв граждан на военную службу осуществляется два раза в год. Он включает в себя:

явку на медицинское освидетельствование;

профессиональный психологический отбор;

заседание призывной комиссии.

Теперь все это призывники будут делать в течение года с 1 января по 31 декабря. Новая норма начнет действовать уже со следующего года.

А вот в отправке на службу ничего не изменится. Она останется прежней и будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Это будет делаться на основании указов президента, в которых пропишут, в какие войска /воинские формирования и в каком количестве будут отправляться призывники. Военные комиссариаты получат право выдавать выписки из реестра воинского учета. Их могут получить граждане, которые должны встать на воинский учет впервые, те, кто уже состоит, а также те, кто на учет еще не встал, но обязан это сделать.

Законопроект внесли на рассмотрение парламента 22 июля этого года. Его авторами стали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Если призывник получил электронную повестку, то после этого он обязан явиться в военкомат не более чем через 30 дней. Подробнее о том, как вручают повестки по-новым правилам и что будет, если ее проигнорировать, мы рассказали здесь.