Шестидневка, а потом мини-отпуск: как мы будем отдыхать в ноябре

Ноябрь в этом году будет щедр на выходные. Всё благодаря Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. В 2025 году этот государственный праздник выпадает на вторник, формируя особый график отдыха. Давайте разберёмся детально, сколько выходных будет в предстоящем месяце и какие праздники еще нас ждут.

Как отдыхаем в честь 4 ноября

Основной праздник месяца — День народного единства . Это официальный нерабочий день, который в 2025 году создаёт интересную схему выходных.

День народного единства учредили в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Поскольку праздник приходится на вторник, выходные будут распределены следующим образом:

1 ноября (суббота) — сокращённый рабочий день (на 1 час меньше);

2 ноября (воскресенье) — стандартный выходной;

3 ноября (понедельник) — дополнительный выходной за перенесённую субботу;

4 ноября (вторник) — официальный праздничный день.

В итоге у россиян будет три выходных дня подряд: воскресенье, понедельник и вторник. Это отличная возможность для короткого путешествия или полноценного отдыха.

Шестидневная рабочая неделя

Чтобы отдохнуть подольше россиянам придется поработать шесть дней подряд. Это касается тех, кто трудится по классической пятидневке. Для работающих по сменному графику ничего не изменится. Шестидневка придется на период с 27 октября по 1 ноября (первый день ноября — единственная рабочая суббота в 2025 году).

Но сильно расстраиваться из-за такого графика не стоит. В шестой рабочий день можно будет уйти домой пораньше, так как это предпраздничный день, который по трудовому законодательству сокращается на один час. Ну а за продолжительными трудовыми буднями последует долгожданный мини-отпуск!

А что если продлить отдых?

Ноябрь 2025 года подарит россиянам удобную цепочку выходных. Но выгодно ли брать отпуск в этот период? К сожалению, это не самый лучший месяц для отдыха с финансовой точки зрения, но у него есть свои плюсы, особенно если грамотно спланировать даты. Разберём все нюансы.

В ноябре 2025 года всего 19 рабочих дней (при пятидневке), а значит, и сумма отпускных будет ниже, чем в более «насыщенных» месяцах. Если ваша цель — максимальные выплаты, то ноябрь — не лучший выбор.

Но есть и плюсы: можно продлить отдых за счёт праздников. Если взять отпуск с 30 октября по 5 ноября (5 дней), то с учётом выходных (2, 3, 4 ноября) и стандартных субботы-воскресенья можно получить целых 10 дней отдыха, потратив всего 5 дней отпуска.

Плюсы такого подхода:

Экономия отпускных дней;

Длинный непрерывный отдых;

Возможность уехать в путешествие.

Минусы:

Отпускные выплаты будут меньше, чем в более «длинные» месяцы;

В ноябре уже холодно, не все направления для отдыха доступны.

Почему так важно планировать отдых заранее?

Зная расписание выходных и праздников на ноябрь 2025, вы сможете:

Оптимально спланировать отпуск; Организовать поездки или мероприятия; Распределить рабочую нагрузку; Подготовиться к возможным изменениям в графике работы транспорта и госучреждений.

Такое распределение рабочих и выходных дней утверждено в производственном календаре на 2025 год, что дает нам возможность заранее спланировать свои дела и полноценно отдохнуть в праздничные дни.