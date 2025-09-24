НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Короткие майские праздники, но длинные новогодние каникулы: как будем отдыхать и работать в 2026 году

Короткие майские праздники, но длинные новогодние каникулы: как будем отдыхать и работать в 2026 году

Мы собрали выходные и праздники в удобной картинке

3 726
Минтруд уже подготовил рабочий календарь на следующий год | Источник: Юлия Кашкина / E1.RUМинтруд уже подготовил рабочий календарь на следующий год | Источник: Юлия Кашкина / E1.RU

Минтруд уже подготовил рабочий календарь на следующий год

Источник:
Юлия Кашкина / E1.RU

В следующем, 2026 году в России будет семь коротких рабочих недель, в майские праздники будет всего два дополнительных выходных, зато 31 декабря получится отдохнуть. Это следует из производственного календаря на следующий год, который утвердило правительство.

В самом начале года удастся отдохнуть долго: с 31 декабря 2025 года по 11 января (включительно) следующего года. Потом ждать дополнительных выходных не придется долго. В феврале дадут дополнительный выходной на День защитника Отечества, а уже в марте — еще один на Женский день.

Больше всего после новогодних каникул россияне обычно ждут майские праздники, когда можно поехать на природу или заняться садом. Но в будущем году на 1 Мая и День Победы выделили всего по одному дополнительному дню. Таким образом, в последний месяц весны отдохнуть получится с 1 по 3 число, а потом с 9 по 11.

В середине июня тоже будет три выходных — с 12 по 14 число. Это будет последний длительный период выходных. Обычно еще один такой приходится на ноябрь, когда празднуют День народного единства. Но в 2026 году 4 ноября выпадает на среду, и власти решили просто разделить рабочую неделю пополам. Так что россияне посидят дома только один день.

«Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни», — объяснил Минтруд.

Как будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаКак будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Как будем отдыхать в 2026 году

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
