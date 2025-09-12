Будут еще: когда россиянам ждать следующих длинных выходных

Следующих длинных выходных россиянам придется ждать меньше двух месяцев. В ноябре перед Днем народного единства придется отработать шесть дней. Но после них удастся отдохнуть сразу три дня — со 2 по 4 ноября.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник учредили в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Так как День народного единства выпадает на вторник, россияне получат три выходных подряд: 2, 3 и 4 ноября. Взамен придется отработать шестидневку, так как суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Но домой можно будет уйти пораньше. Предпраздничный рабочий день должен быть сокращенным на один час.
Однако далее россиян ждет трехдневная рабочая неделя с 5-го по 7-е число ноября. После этого граждане будут отдыхать 8 и 9 ноября (суббота и воскресенье).
Ранее руководитель Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова отмечала, что изменения никак не повлияют на заработную плату.
После ноябрьских праздников в 2025 году официальный выходной в будний день будет только 31 декабря. А уже в следующем, 2026 году в России будет семь коротких рабочих недель. Выходные и праздники на будущий год мы собрали для вас в удобной картинке.