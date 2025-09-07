НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Перерезал веревку, чтобы сбросить друга в пропасть: история выживания альпинистов в горах Перу

Перерезал веревку, чтобы сбросить друга в пропасть: история выживания альпинистов в горах Перу

Она стала символом выживания и примером сложнейшего морального выбора

97
Написать комментарий
Британский альпинист Джо Симпсон был обречен навечно остаться в Андах, но чудом остался жив | Источник: The GuardianБританский альпинист Джо Симпсон был обречен навечно остаться в Андах, но чудом остался жив | Источник: The Guardian

Британский альпинист Джо Симпсон был обречен навечно остаться в Андах, но чудом остался жив

Источник:

The Guardian

История альпинистки Натальи Наговициной потрясла всю Россию: женщина, еще не восстановившаяся полностью после перелома ноги, отправилась покорять гору, которая и здоровым и опытным альпинистам-то не поддавалась. Да еще и время восхождения она выбрала такое, что почти никто из спасателей не решился отправиться ей на выручку, а кто взвалил на себя бремя героя, погибал. В общем, ошибок Наталья допустила столько, что другим альпинистам осталось лишь констатировать: «Она подставила всех».

Родственники женщины сетуют, что никто даже не пытался ее спасти. Но не стоит забывать об одном из кодексов негласной этики альпиниста, согласно которому участники восхождения имеют право оставить товарища, если его спасение угрожает жизни остальной команды. Такова суровая реальность гор. И это всегда непростой выбор. 40 лет назад, в 1985 году, с ним столкнулись два молодых британских альпиниста — Джо Симпсон и Саймон Йейтс, отправившиеся покорять пик Сиула-Гранде в восточных Андах. Они выбрали сложный и нехоженый маршрут по северо-западному гребню. После сложнейшего восхождения они стали первыми, кто достиг вершины этим путем, однако спуск обернулся настоящей трагедией.

Ужасное решение

Поднявшись на высоту 6344 метра и вдоволь насладившись чувством победы, альпинисты начали спускаться на землю по веревке. Однако уже на высоте 6000 метров Джо оступился, упал и сломал правую ногу чуть выше лодыжки. Альпинист получил открытый перелом, в результате ни стоять, ни передвигаться самостоятельно он не мог.

Вынужденная остановка грозила альпинистам смертью — у них не было с собой необходимого оборудования, еды, воды. Саймон Йейтс помогал товарищу спускаться, не забывая подбадривать его. Все шло относительно удачно, пока не поднялся сильный ветер и не пошел снегопад, из-за которых друзья потеряли ориентацию. Дальше случилось страшное.

Альпинисты благополучно поднялись на вершину горы, а спуститься также успешно у них не получилось | Источник: кадр из фильма «Касаясь пустоты» (16+), реж. Кевин Макдональд, FilmFour, 2003 годАльпинисты благополучно поднялись на вершину горы, а спуститься также успешно у них не получилось | Источник: кадр из фильма «Касаясь пустоты» (16+), реж. Кевин Макдональд, FilmFour, 2003 год

Альпинисты благополучно поднялись на вершину горы, а спуститься также успешно у них не получилось

Источник:

кадр из фильма «Касаясь пустоты» (16+), реж. Кевин Макдональд, FilmFour, 2003 год

В какой-то момент Джо оказался на краю обрыва, а Саймон держался выше по склону. Из-за снега и тумана Йейтс не видел, что его друг не может удержаться. Симпсон упал с высоты более 12 метров в глубокую трещину, а его напарник почувствовал резкий рывок по веревке, которая потянула его к краю уступа.

Под угрозой собственной гибели Саймон принял ужасное решение. Ведь если он упадет, то погибнут оба. С этой мыслью Йейтс перерезал соединяющую их с Джо веревку. Несколько часов Саймон искал друга, но безуспешно. Уверенный в том, что Джо погиб, Саймон спустился в базовый лагерь.

«Я думал, ты меня бросил»

Получивший серьезный перелом ноги Джо Симпсон провел несколько суток без еды и воды, но все же он смог самостоятельно спуститься с горы. Позже он рассказывал о том, как думал, что останется в той ледяной трещине навсегда и умрет от голода и холода. Но инстинкт выживания взял вверх — к своему удивлению, Джо обнаружил, что может спрыгнуть вниз.

Подъем на Сиула-Гранде поставил одного альпиниста перед сложным выбором, а другому чуть не стоил жизни | Источник: кадр из фильма «Касаясь пустоты» (16+), реж. Кевин Макдональд, FilmFour, 2003 годПодъем на Сиула-Гранде поставил одного альпиниста перед сложным выбором, а другому чуть не стоил жизни | Источник: кадр из фильма «Касаясь пустоты» (16+), реж. Кевин Макдональд, FilmFour, 2003 год

Подъем на Сиула-Гранде поставил одного альпиниста перед сложным выбором, а другому чуть не стоил жизни

Источник:

кадр из фильма «Касаясь пустоты» (16+), реж. Кевин Макдональд, FilmFour, 2003 год

Джо полз, прыгал на одной ноге, опирался на ледоруб как костыль, питался снегом и жалкими остатками еды, и в результате все же добрался до базового лагеря, где встретил Саймона. Едва живой, Джо сказал товарищу: «Я думал, ты меня бросил». Ошеломленный Саймон не мог поверить своим глазам. «Я и бросил», — ответил он. Оба альпиниста были в шоке, физически истощены, оба пережили сильнейшее психологическое напряжение.

Алкоголизм, депрессия и поиск себя

После спасения состояние Джо было ужасным: перелом, обезвоживание, гипотермия, инфекция. Его доставили в больницу в Лиме, где сделали операцию. Восстановление заняло месяцы. Он учился ходить заново, и врачи сомневались, сможет ли он когда-нибудь вернуться к активной жизни. Однако уже через год он начал ходить без костылей, а позже даже вернулся в горы — не для сложных восхождений, но для походов и личного исцеления.

Пережитый стресс и невозможность подниматься на былые высоты столкнули Джо в синюю яму. Он стал крепко выпивать, и только когда понял, что это приведет его к еще большему крушению, чем трагедия Сиула-Гранде, начал выбираться из запоя. Помогло ему в этом и новое увлечение — Симпсон начал писать.

Джо Симпсон пишет книги о восхождении в горы | Источник: ru.wikipedia.orgДжо Симпсон пишет книги о восхождении в горы | Источник: ru.wikipedia.org

Джо Симпсон пишет книги о восхождении в горы

Источник:

ru.wikipedia.org

В 1988 году вышла первая книга Симпсона — «Призрачная гора». Бывший альпинист честно описал произошедшие с ним события, рассказал, что он чувствовал в тот момент, как боролся за жизнь. Книга стала бестселлером и получила высокую оценку от критиков за искренность и литературное мастерство.

После успешной публикации Джо написал еще несколько книг. «Призраки гор» — размышления о страхе, смерти и притяжении гор. «Это не о горах» — автобиография, в которой он откровенно рассказал о борьбе с алкоголизмом, депрессией и посттравматичным стрессом после пережитого в Сиула-Гранде. Еще одна книга — «Красивые мечты», рассказ о восхождении в Антарктиде.

Кроме того, альпинист выступает на конференциях в корпорациях, университетах и альпинистских сообществах, где делится опытом выживания как метафорой преодоления трудностей в бизнесе, личной жизни, психическом здоровье.

На фото Джо Симпсон и Саймон Йейтс в молодости | Источник: The Guardian На фото Джо Симпсон и Саймон Йейтс в молодости | Источник: The Guardian

На фото Джо Симпсон и Саймон Йейтс в молодости

Источник:

The Guardian

В отличие от Джо, Саймон Йейтс выбрал более тихую жизнь. Он получил степень кандидата наук по физике твердого тела, стал преподавателем в университете. Он еще несколько раз выбирался в горы, но уже не так часто и экстремально, как раньше. После случившегося на Сиула-Гранде он ставил во главу угла безопасность и разумный риск.

«Саймон спас мне жизнь»

После того как произошедшее на Сиула-Гранде стало достоянием общественности, мнение этой самой общественности разделилось. Обычные люди закидывали Саймона Йейтса шапками и называли предателем из-за того, что он перерезал веревку. Профессиональные альпинисты и эксперты в один голос твердили, что с точки зрения выживания Саймон поступил правильно: если бы он не перерезал веревку, то погибли бы оба.

Сам Джо полностью оправдал решение Саймона, понимая, что в тех условиях у него не было другого выбора.

— Саймон спас мне жизнь, перерезав веревку. Если бы он не сделал этого, мы оба погибли бы, — неоднократно подчеркивал Джо в разных интервью.

После они встречались на мероприятиях, давали совместные интервью, уважали друг друга. Однако с годами их пути разошлись — разный образ жизни, интересы, темперамент.

Символ выживания и мужества

В 2003 году режиссер Кевин Макдональд снял документальный фильм «Касаясь пустоты», с фрагментами из интервью обоих альпинистов и реконструкцией событий. Для съемок фильма Джо Симпсон нашел в себе силы вернуться в то роковое место.

То самое место, где развернулись трагические события | Источник: кадр из фильма «Касаясь пустоты» (16+), реж. Кевин Макдональд, FilmFour, 2003 годТо самое место, где развернулись трагические события | Источник: кадр из фильма «Касаясь пустоты» (16+), реж. Кевин Макдональд, FilmFour, 2003 год

То самое место, где развернулись трагические события

Источник:

кадр из фильма «Касаясь пустоты» (16+), реж. Кевин Макдональд, FilmFour, 2003 год

Участие в фильме принял и Саймон Йейтс. Впервые он подробно рассказал о своих чувствах, страхе, о мучившей его вине. Съемки стали для него важным шагом. Интервью Йейтса произвело на публику мощное впечатление: зрители увидели не злодея, а человека, оказавшегося в невозможной ситуации. Многие, включая профессиональных альпинистов, назвали его действия героическими с точки зрения выживания, а не предательскими.

История друзей-альпинистов считается одной из самых драматичных и вдохновляющих в истории альпинизма. Она стала символом выживания, мужества и сложных моральных выборов в экстремальных условиях. Это история о человеческой слабости, о вине, о прощении, о том, как два человека пережили апокалипсис и остались людьми. Их путь вдохновляет миллионы людей не за то, что они победили гору, а за то, что не позволили горе победить их.

Алёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Альпинист Альпинизм Гора Трагедия Обрыв История
