Будут еще: когда россиянам ждать следующих длинных выходных

Следующих длинных выходных россиянам придется ждать несколько месяцев. В ноябре перед Днем народного единства придется отработать шесть дней. Согласно производственному календарю, нерабочие праздничные дни будут с 2 по 4 ноября.

Так как День народного единства выпадает на понедельник, россияне получат три выходных подряд: 2, 3 и 4 ноября. Взамен придется отработать шестидневку, так как суббота, 1 ноября, станет рабочим днем.

Однако далее россиян ждет трехдневная рабочая неделя с 5-го по 7-е число ноября. После этого граждане будут отдыхать 8 и 9 ноября (суббота и воскресенье).

Ранее руководитель Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова отмечала, что изменения никак не повлияют на заработную плату.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник учредили в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

После ноябрьских праздников в 2025 году официальный выходной в будний день будет только 31 декабря. А уже в следующем, 2026 году в России будет семь коротких рабочих недель. Выходные и праздники на будущий год мы собрали для вас в удобной картинке.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Гость
15 июня, 10:09
выходные это хорошо,только бы погода была хотя бы без дождей
Гость
15 июня, 10:08
всех работников поздравляю с днём медика
