«Мы втроем на берегу реки: ни жилья, ничего». Десятки туристов обманули в турах на плато Путорана — до места они не доехали

Некоторые туристы годами мечтали посетить плато Путорана, но остались разочарованы Источник: предоставлено Натальей Таглиной

Известного сибирского путешественника Игоря Чапалова обвинили в срыве туров на севере Красноярского края. Больше десятка человек разочарованы: кто-то несколько дней провел в экстремальных условиях почти без еды, а кто-то и вовсе так и не попал на экскурсию. Тур по живописному северному краю обошелся недешево — от 113 до 140 тысяч рублей с человека, и лишь с одной группы Игорь Чапалов мог заработать почти полтора миллиона рублей. Путешественники пытаются вернуть деньги, но пока безуспешно — организатор не выходит на связь. Подробности узнали наши коллеги из NGS.RU.

На маленьком плоту

Уроженка Новосибирска Татьяна Артюхова живет сейчас в Москве, но давно мечтала побывать на плато Путорана. Это живописное место на северо-западе Красноярского края, на границе с полуостровом Таймыр. Путешественники едут сюда за необычными видами, дикой природой, а коренные жители считают плато Путорана местом обитания Огненного бога.

Весной Татьяна через специальный сервис нашла подходящий тур, его проводил известный красноярский путешественник Игорь Чапалов. Маршрут занимал семь дней и включал передвижение по нескольким озерам и рекам. Своим ходом нужно было лишь добраться до Норильска — оттуда гид обещал полное сопровождение в течение недели, включая питание. Тур стоил 113 тысяч рублей с человека, Татьяна взяла с собой подругу и отправилась из столицы в Красноярский край.

Договор (есть в распоряжении NGS.RU) заключили в марте, тогда же организатор получил часть оплаты. Татьяна сама проводит туры по Алтаю и Дагестану, поэтому у нее сразу возникли вопросы к организации.

«Мы с Игорем за три недели до тура созвонились — я спросила, как нам координироваться. Он сказал, что за два–три дня до тура создаст группу в „Ватсапе“, всех объединят, встретят утром и привезут на плот. В пятницу, за два дня до вылета, я ему звоню, а он недоступен. Мы прилетаем в аэропорт, а там никого нет, никто нас не встречает. Ночью, уже в отеле, я звоню Игорю, он говорит: „Здравствуйте, не переживайте, завтра вас с утра заберут“», — рассказала Татьяна.

Весь тур пошел не по плану с самого начала Источник: предоставлено Татьяной Артюховой

Утром организатор не перезвонил, но через пару часов к месту сбора приехала «Газель». Туристов собрали и перевезли на пирс. При этом водитель не объяснил, где находится Игорь Чапалов и почему не выходит на связь, заметила Татьяна.

В группу входило 13 человек, включая 10-летнюю дочь одного из туристов. В общей сложности путешественники отдали за тур почти полтора миллиона рублей. Для Татьяны и ее подруги экскурсия закончилась, не успев начаться. Все пошло не по плану: туристов отправили не на то озеро, поселили в тесной хижине на шесть человек и оставили почти без еды.

«Это какая-то заболоченная, темная, грязная местность. Нам говорят: „Выгружайтесь, будем здесь жить“. Мы сказали, что так не пойдет, в этой избушке всего шесть спальных мест. А у меня есть опыт в путешествиях, я знаю, что может быть: это северная территория, связи нет, может начаться шторм. Нам сказали: „Игорь ушел на плоту с другими людьми, а вас бросили“», — возмущенно описала события Татьяна.

Не став дожидаться, пока ситуация станет критической, Татьяна, ее подруга и еще одна пара попросили отвезти их обратно в Норильск. Там они поменяли билеты и отправились в Москву. Туристка пыталась связаться с Игорем Чапаловым, но он уходил от точных ответов на вопрос о возврате денег.

Татьяна обратилась в местную полицию с заявлением о мошенничестве, но ей сказали, что такие вопросы нужно решать в суде. Женщина уже направила исковое заявление в Балашихинский городской суд с требованием вернуть 226 тысяч рублей за сорванный тур и компенсировать моральный вред. Материалы дела пока не поступили на рассмотрение, следует из картотеки суда.

Сквозь бури, дождь и грозы

В результате группа разделилась: большая часть осталась берегу, рассказал турист Егор Клепилин. Он прилетел в Норильск с другом и десятилетней дочерью. По его словам, условия даже минимально не соответствовали тем, что заявлял организатор тура.

«С самого начала все не соответствовало программе, начиная с того, что нас в аэропорту не встретили. Оказалось, что это самая мелкая неприятность из всех. Как мы потом узнали, наш плот был сломан, но нам об этом не сообщили. Нас отвезли на берег озера — там была избушка знакомого Игоря Чапалова. В этом месте мы пребывали все время. Нас не обеспечили едой, водой и хотя бы минимальными условиями», — рассказал собеседник.

В итоге часть группы провела в неизвестном месте без связи и припасов три дня, на обед туристам приходилось добывать рыбу. Предложение прервать путешествие поступило от дочери Егора Клепилина — он не стал возражать. Но путь по реке до Норильска стал еще одним опасным приключением.

«Это была моторная надувная лодка, а мы — без спасательных жилетов. Я понимаю, что, если что-то произойдет, мы перевернемся и не доплывем до берега. При этом я с дочкой», — сказал турист.

Он тоже пытается вернуть деньги за путешествие, которого фактически не было: направил Игорю Чапалову досудебную претензию — с учетом проживания в гостинице, питания и прочего, сумма составила почти 400 тысяч рублей. Организатор тура при этом до сих пор не выходит на связь.

Это не те условия проживания, на которые рассчитывали путешественники Источник: предоставлено Егором Клепилиным

Впрочем, для него важнее не возврат средств, а безопасность. Егор признался, что не помнит, чтобы тур был настолько неорганизованным.

«Самое печальное, что все это очень небезопасно — мне есть с чем сравнивать. Я всегда могу принять решение, идти мне дальше или переждать. А здесь все было не так: за нас решили, высадили на этом берегу, в протоке от основного берега, с самого озера нас не было видно. Не работает ни GPS, ни спутниковый телефон, ни обычная сотовая связь, и никто не знает, где мы находимся», — пояснил Егор.

При этом турист считает, что ему повезло: тем, кто остался на берегу и отправился в «круиз», путешествие едва не стоило жизни. Другие участники экспедиции рассказали, что тур не был согласован с МЧС, поэтому, когда судно сломалось, им пришлось просить помощи у проходящих мимо кораблей. Эвакуацию до Норильска туристы оплачивали сами.

Взяв только сны и грезы

Лишь позже группа туристов узнала, почему Игорь Чапалов не выходил с ними на связь. Выяснилось, что на то же самое время был запланирован еще один поход. Он тоже включал в себя посещение плато Путорана, но по другому маршруту. Недельная экскурсия предполагала путешествие на плотах, оборудованных кухней и спальными местами.

Участница этой экскурсии, жительница Новосибирска Наталья Таглина, рассказала, что 14 июля был первый заезд в 2025 году — она попала на открытие сезона. Группа из троих туристов заплатила по 140 тысяч рублей с человека.

«Мы с Игорем списались, уточнили, когда он лично будет нас сопровождать. Он дал нам несколько дат, когда он будет вести группы. Мы прилетели за два дня до начала тура, до вылета мы ему писали, но он не отвечал. Я его разыскивала по всем номерам, сайтам, но он на связь не выходил», — описала Наталья первые дни после прибытия в Норильск.

Туристам пришлось буквально выживать в дикой природе — на обед они смогли наловить местной рыбы Источник: предоставлено Егором Клепилиным

По словам Натальи, ни один из этапов тура не соответствовал тому, что организатор заявлял в программе. Большую его часть путешественники плыли в неизвестном направлении — описания мест или развлечений во время движения не было.

«Кроме того, что мы мотались по озерам, пытаясь как-то наверстать программу, ничего не было. Я три недели не могу прийти в себя, я ходила к психотерапевту, мне назначили антидепрессанты, я потеряла сон. Но я же ехала отдыхать и получать комфорт, а в итоге не знаю, как выйти из этого стресса», — пожаловалась Наталья Таглина.

Сибирячка посчитала, что Игорь Чапалов не полностью выполнил условия договора, и попросила вернуть часть стоимости тура: по 50 тысяч рублей каждому человеку с компенсацией трат на поездки и питание — в общей сложности около 160 тысяч рублей. По словам Натальи, организатор проигнорировал просьбу.

И детскую мечту

Участники двух последних туров объединились и узнали, что они не единственные недовольные туристы, путешествовавшие с Игорем Чапаловым. По их словам, экскурсии регулярно срываются, а деньги либо возвращают месяцами, либо просьбы об их возврате вовсе игнорируют.

Житель Ростова-на-Дону Михаил попал в похожую ситуацию еще в 2023 году. На тот момент он объездил почти всю Россию от Калининграда до Камчатки, в планах была и поездка на плато Путорана. Он нашел авторский тур Игоря Чапалова и забронировал место на конец августа — отпуск выпал на день рождения супруги Михаила, поэтому отпраздновать решили на севере Красноярского края.

«Созвонился, пообщался, нормально, вроде, поговорили. Перечислили деньги еще в феврале, а тур начинался в августе. Позиционировалось все это как релакс: передвижение на плоту, рыбалка, повар и плато Путорана, конечно же. Мы взяли билеты туда–обратно, сели в самолет и прилетели в Норильск», — вспомнил он в разговоре с корреспондентом НГС.

Туристы хоть и жалуются на условия, но признают: виды на севере красивые Источник: предоставлено Натальей Таглиной

Все пошло не по плану сразу, продолжает Михаил. Вместе с супругами тур купил еще один человек, группа встретилась с Игорем Чапаловым, но тот внезапно изменил планы.

«Он говорит, что его плот не на ходу. Пообещал, что съездит за продуктами, вывезет нас, поставит палатку. Я говорю: „Подожди, мы на это не договаривались“. Игорь садится в машину, уезжает и пропадает из поля зрения полностью. Потом пишет нам: „Ваш тур не состоится, деньги вам отдам позже“. Вот мы втроем оказываемся на берегу реки: ни жилья, ничего вообще», — рассказал Михаил.

Михаил предположил, что Игорь Чапалов отказался проводить путешествие на плоту, потому что набралось слишком мало желающих — об этом турист узнал уже после отмены тура. Ростовчанин при этом решил не лететь домой сразу — следующие 12 дней они с супругой провели в Норильске и с помощью местных жителей все-таки смогли посетить плато Путорана.

На несостоявшуюся поездку Михаил потратил около 300 тысяч рублей — организатор тура вернул их лишь спустя восемь месяцев.

Я тихо уплыву

Корреспонденту НГС не удалось связаться с Игорем Чапаловым и задать вопросы об организации его авторских туров. Он не ответил на звонки, а в мессенджерах был только неделю назад. Женщина, которую обманутые туристы называют его помощницей, также не ответила на звонки журналиста.

По данным Rusprofile, в марте прошлого года Игорь Чапалов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя — эти реквизиты он указывает в договорах с туристами. Также Игорь Чапалов входит в ВОО «Русское географическое общество» и занимает пост председателя правления общественной экологической организации «Природа Сибири». На сайте НКО сказано, что она занимается охраной окружающей среды в Красноярском крае и других регионах. Последняя новость на сайте опубликована в 2022 году.

На своем сайте Игорь Чапалов подробно рассказывает о турах Источник: chapalov.qizi.ru

С начала 2000-х сибиряк занимался бизнесом в разных сферах. За 21 год он учредил десять компаний с различными видами деятельности: от производства пива до консультирования по вопросам коммерческой деятельности. Все они, кроме «Природы Сибири», ликвидированы.

Не раз предприниматель попадал в списки должников. На момент подготовки материала у Игоря Чапалова есть открытое исполнительное производство более чем на 100 тысяч рублей. А в июне Диксонский районный суд Красноярского края постановил выписать его из квартиры, которой он пользовался по договору социального найма — местная администрация установила, что предприниматель был в ней прописан, но не жил.