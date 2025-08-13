Врачи спасли жизнь россиянину необычным способом: больному отрезали половину тела. Новости 13 августа

Ампутация была единственным шансом на спасение пациента Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 августа.

Новый способ мошенничества

Мошенники каждый раз используют новые изощренные способы обмана россиян. Теперь аферисты просят детей присылать фото экрана с телефона родителей. Об этом предупредили в МВД.

Такой случай уже произошел в одной из потерпевших семей. Девочка увидела рекламу в мессенджере о выигрыше виртуальных денег для онлайн-игры и очень хотела забрать «приз». Она открыла ссылку и получила необходимую инструкцию: нужно было сфотографировать все приложения в телефоне родителя и отправить неизвестному лицу.

Позже с ней связалась мошенница. В результате ребенок под диктовку злоумышленницы отправил все деньги со счетов родителей на неизвестный счет, пишет РИА Новости.

Россиянам рассказали, как защитить свои аккаунты на «Госуслугах»

Из-за участившихся случаев обмана россиян мошенниками в Роскачестве назвали способы защиты своего аккаунта на «Госуслугах». Гражданам следует выполнить всего несколько действий, чтобы обезопасить личные данные от кражи.

Сам портал надежно защищен, но злоумышленники всё же находят способы получить доступ к личным данным пользователей. Чтобы избежать кражи, россиянам нужно установить надежный пароль из различных комбинаций, а также подключить двухфакторную аутентификацию на портале. Это можно сделать в разделе «Безопасность».

«Мошенники находят способы получить доступ к аккаунтам. При этом прямой взлом сервиса невозможен благодаря защите от перебора паролей и кибератак», — говорится в заявлении.

Еще специалисты рекомендуют установить самозапрет на взятие кредитов. Так мошенники не смогут оформить, например, заявление на микрозаем, пишет РИА Новости.

Россиянам изменили перерасчет зарплат

Среднюю заработную плату сотрудников в России начнут рассчитывать по-новому. Теперь россияне будут получать не только премии, но и другие денежные поощрения, рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Также произойдут изменения в расчете выходного пособия. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Автомобилистов предупредили о новых штрафах

В России могут ввести штрафы до 15 тысяч рублей за использование «иранской тонировки» — рулонных шторок на присосках. Они популярны среди водителей, так как позволяют избежать штрафа за обычную тонировку.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что такие приспособления повышают риск ДТП. НАС направил запрос министру внутренних дел с предложением ввести штраф в 5 тысяч рублей за первое нарушение и 15 тысяч — за повторное. Также предлагается запретить продажу подобных видов тонировок в России, передает SHOT.

Такой способ тонировки позволяет водителям избежать штрафа Источник: SHOT / Telegram

В России предложили отменить уроки и домашку для школьников по выходным

Школьников решили освободить не только от домашних заданий, но и от уроков по субботам. Нагрузку хотят снизить не только на учеников, но и на учителей. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Для снижения нагрузки на школьников необходимо исключить учебные занятия по субботам, а также домашние задания на выходные дни», — сказал Миронов.

Но полностью отменить домашние задания в школах невозможно. Депутат считает, что это усугубит ситуацию с качеством знаний и обучения. Какие варианты в этом вопросе предложил рассмотреть Миронов, мы рассказали здесь.

Актера Ивана Краско проводили в последний путь

Сегодня Россия простилась с народным артистом Иваном Краско. Он умер 9 августа на 95-м году жизни. В последний путь актера проводили в Санкт-Петербурге.

Церемония прощания проходила в театре имени В. Ф. Комиссаржевской Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

Церемония прощания состоялась на сцене театра имени В. Ф. Комиссаржевской, в котором актер играл более 50 лет. Также много желающих пришли к театру проводить Краско в последний путь.

Гроб с телом актера из театра выносили под громкие аплодисменты. Артиста похоронили на Комаровском кладбище.

Ивана Краско провожали в последний путь под бурные аплодисменты Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

Подготовка к саммиту Путина и Трампа на Аляске

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В штате Аляска ведут активную подготовку к двухстороннему саммиту.

Город Анкоридж выбран неслучайно. Известно, что там есть парк с березами, напоминающий российские пейзажи. В этом парке всё напоминает Россию. Примечательно, что березы считаются большой редкостью для материковой части США.

В парке всё напоминает Россию Источник: IZ.RU / Telegram

Кроме того, на Аляске ожидают не только переговоры мировых лидеров, но и настоящие природные катаклизмы. Столице штата угрожает катастрофическое наводнение, а западной части — облако пепла. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

Житель Швейцарии получил многомиллионный штраф за небольшое превышение скорости

Штраф в 8,7 миллиона рублей за превышение скорости на 27 км/ч грозит жителю Швейцарии. Эту гигантскую сумму объясняют местные законы, пишет Associated Press.

Водитель двигался на скорости 77 км/ч в месте, где ограничение 50 км/ч. Это случилось в кантоне Во. Штрафы там рассчитывают с учетом дохода нарушителя и его общего финансового состояния.

Житель, которого поймали на превышении, оказался в топе самых богатых людей Швейцарии. Его состояние оценивается в сотни миллионов долларов.

Теперь мужчина должен выплатить 10 тысяч швейцарских франков сразу — это почти миллион рублей. Еще 80 тысяч придется отдать, если он снова превысит скорость в течение следующих трех лет.

В России началась массовая рассылка уведомлений о воинском учете

Россияне массово получают уведомления о воинском учете через «Госуслуги». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что это формальность для обновления баз данных. Эти сообщения не означают мобилизацию или призыв на срочную службу.

Данные о тех, кто проходил срочную службу много лет назад, актуализируют в новой системе. Граждан просто просят передать их в военный комиссариат, но некоторые из них можно подтвердить через «Госуслуги».

Роскомнадзор ограничил звонки через Telegram и WhatsApp

Россияне теперь не смогут звонить друг другу в иностранных мессенджерах, так как в Роскомнадзоре ввели частичные ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp.

По данным правоохранительных органов и многочисленным жалобам россиян, эти мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег. Кроме того, при помощи них граждан пытаются вовлечь в диверсионную и террористическую деятельность.

«Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — подчеркнули в РКН.

Пока ограничения носят временный характер. Доступ к звонкам в мессенджерах обещают восстановить, но лишь в том случае, если они выполнят требования по соблюдению российского законодательства, сообщили в Минцифры.

Россиянину спасли жизнь, отрезав половину тела

Московские медики пошли на отчаянные меры, чтобы спасти жизнь мужчине. Врачам пришлось отрезать пациенту половину тела.

Мужчине 43 года. Он стал инвалидом в 19 лет после ДТП. Из-за неподвижности у мужчины развились остеомиелит и рак кожи. Медики пришли к выводу, что единственным шансом на спасение жизни пациента будет ампутация половины тела.