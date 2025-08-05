«Туристы — новое золото». Сибирское село превратило свою историю в бренд — здесь 200 лет добывают драгоценный металл

Усадьба старателя — часть музея истории золотодобычи и истории Егорьевского в целом Источник: Андрей Бортко / NGS.ru

Село Егорьевское Новосибирской области почти 200 лет жило исключительно золотодобычей. В нем не пахали, не сеяли, а почти все взрослые мужчины были и остаются старателями. Ценный металл здесь добывают и сегодня, но в последние годы, помимо золотодобытчиков, в Егорьевское тянется всё больше туристов: свою суровую историю и редкий для региона промысел сельчане превратили в настоящий бренд. Что люди могут увидеть в отдаленном селе, зачем в него ехать — в репортаже наших коллег из NGS.RU.

«Мы не пашем и не сеем»

Маслянинский район Новосибирской области принято сравнивать с Сибирской Швейцарией, похожи здешние места и на Алтайские или Карпатские предгорья: грунтовая дорога то поднимается на поросшие лесом всё более крутые холмы, то стремительно бежит вниз, в низинах прячутся небольшие озера и живописные малые речки.

В Егорьевское можно добраться разными способами. Журналисты воспользовались дорогой через Искитим (потенциально пыльный участок мы объехали через Черепаново). Путь по Ленинск-Кузнецкой трассе через Коурак мы не проверяли. Время в пути сопоставимо: порядка 4 часов. Общественным транспортом ехать куда сложнее: если автобусы в Маслянино ходят регулярно, по выходным до Егорьевского автобусы совершают всего два рейса в день, и лучше воспользоваться такси Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

Село Егорьевское — едва ли не самое отдаленное: севернее него только крошечное (но тоже живописное) Новолушниково, а дальше горы, почти непроходимый лес, и уже за ним — поселок Мирный, находящийся по другую сторону кряжа на территории соседнего Тогучинского района.

Егорьевское — ухоженное, чистое, нетипично для глубинки богатое, без голых бетонных ферм, сгнивших коровников и ржавого кладбища старой сельскохозяйственной техники. Это, впрочем, и неудивительно: здесь сельским хозяйством никогда не занимались.

«Мы не пашем и не сеем», — шутит едва ли не каждый сельчанин с некоторой гордостью. И это совсем не преувеличение, не считая, конечно, огородов.

Дома в Егорьевском не теснятся друг к другу, а вольно рассыпаются по холмам Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

12 ноября 1830 года на речке Фомихе, протекающей по деревне, нашли золотоносную россыпь. Люди жили в этих местах и раньше, но прирастать населением (а заодно и писаной историей) деревня начала именно с того дня.

«Сначала здесь жили ссыльные, потом Берг-коллегия этим вопросом [разведкой и добычей золота] занималась, затем стали селиться приписные крестьяне. И, конечно, люди потянулись за золотом», — рассказала директор музея истории золотодобычи Мария Попова.

Берг-коллегия — орган горной администрации в Российской империи, отвечавший за управление горнорудной промышленностью, основанный Петром I.

Золото в речке Фомихе моют и сегодня, как часть экскурсионной программы для детей. Роль желтого металла играет его спутник пирит Источник: Мария Попова

С золотом связано даже имя, которое получил золотой прииск, а за ним — и само село. Его назвали в честь организатора геологических экспедиций Егора Францевича Канкрина, который подарил императору Николаю I трехфунтовый золотой слиток в форме пасхального яйца из местного золота. В селе Канкрину установили памятник, но на фоне других музейных объектов он наименее интересен.

Всего их в Егорьевском четыре: «Усадьба старателя» (эдакий музей быта конца XIX — начала XX века), старинная штольня, заботливо отреставрированная и превращенная в туристический аттракцион, непосредственно Музей истории золотодобычи в местном ДК и сквер, в котором и установлен в 2022 году памятник Егору Канкрину.

Старое здание конторы золотодобычи, по словам сельчан, было всегда. Ему не меньше 70 лет, и взамен него уже много лет как построено новое, кирпичное Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Суровые постройки конца позапрошлого века резко контрастируют с кричащей золотой роскошью «самородков» в ковше драги и огромной монеты (и та и другая скульптуры установлены в сквере), но это кажется не стилистической ошибкой, а неотъемлемой чертой места, где суровая и тяжелая работа бок о бок шла с безумными деньгами и невообразимым жителями соседних сел богатством.

И именно эту нетипичную и непривычную для Новосибирской области жизнь сельчане превратили в настоящий бренд.

«Турист к нам плотно идет уже года два, в прошлом году было уже шесть с лишним тысяч человек, в основном из Новосибирска, — рассказала Мария Попова. — Люди специально едут в Егорьевское: кто-то находит нас во „ВКонтакте“, кто-то, как говорится, по сарафанному радио, кто-то съездил с турфирмой, а потом решил вернуться с семьей».

Частью музейного комплекса стала старая штольня: если сейчас добычу золота ведут открытым способом, раньше породу добывали таким образом Источник: Мария Попова

Двухчасовая экскурсия, в ходе которой турист узнает об истории села и золотодобычи, обойдется взрослому без льгот в 400 рублей, школьнику — вдвое дешевле, а дошкольнику — бесплатно. Для пенсионеров и других льготных категорий предусмотрены скидки. Посмотреть на музейные объекты без экскурсии тоже выйдет дешевле.

Вся культурная программа, даже если совместить ее с прогулкой по селу и его окрестностям (а они весьма живописные) вполне уместится в один день, но если трех - четырехчасовая дорога кажется слишком тяжелой, экскурс в историю золотодобычи легко можно сделать частью поездки выходного дня: рядом проходит Суенгинская экотропа, а неподалеку от Маслянина находится самая большая и известная пещера в Новосибирской области — Барсуковская.

В самом Егорьевском баз отдыха и гостиниц (во всяком случае, официальных) нет, но на территории Маслянинского района их хватает.

Нетуристическое Егорьевское

Добывают золото в Егорьевском и сегодня, и усилиями старателей село выглядит причудливым гибридом русской глубинки и маленького городка из американского кино. У здания старой конторы золотодобычи, совершенно сибирского, из массивных круглых бревен, но заколоченного и брошенного, припаркован массивный пикап, который ожидаешь увидеть где-то на Аляске. Такие же пикапы ловко взбираются по крутым склонам егорьевских холмов (после дождя, да по грунтовкам — это задача не из легких). Взгляд невольно ищет не то сурового, но доброго в душе шерифа, не то усталого, но исполненного понимания важности своей службы участкового, потому что без представителя правопорядка в таком месте, кажется, никуда.

Природа здесь кажется совсем нетронутой, и хотя это не так, животные тоже чувствуют себя в окрестностях Егорьевского комфортно. В лесу за селом, говорят, бродит медведица с медвежатами, в горах живут сурки (как говорят местные, «сурики»). А змеи и вовсе чувствуют себя вольготно и могут выползти на дорогу даже в центре села Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Раньше добычей золота в Егорьевском занималось государство, сегодня это делают сразу несколько частных компаний. Они посторонних на объекты, разумеется, не пускают, зато исправно снабжают новыми экспонатами музей: в процессе разработки месторождений современные старатели находят и старую кустарную технику, и кости ископаемых животных.

«Мужчины у нас все занимаются золотом, — говорит местная пенсионерка Татьяна Михайловна. — Для женщин тут магазины, администрация, школа, больница… и сейчас, конечно, туризм. Я тут живу через речку, каждую субботу и воскресенье приезжают туристы, „золото моют“. В ноябре всё это дело (туристические интерактивы. — Прим. ред.) закрывается, весной открывается снова, так и ждем весны: вся деревня маленько оживает».

Ближайшие соседи Татьяны Михайловны свои дома забросили, и она живет на отшибе совсем одна Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Но в понедельник в Егорьевском тихо: музей, как все музеи, не работает, а накануне село праздновало День металлурга — «второй праздник после Нового года». Теперь, как едко шутит пенсионер Александр Максимович, настоящие и бывшие старатели «по закону природы переживают последствия».

Он, хоть и коренной егорьевец, опровергает слова соседей о том, что все мужчины в селе — золотодобытчики.

«Мой отец был вечный старатель. У него пятеро детей, пятеро сыновей, но ни один их нас в старатели не пошел. Кто геологом стал, кто шофером, кто пожарник лесной. Я вот в моряки пошел, — говорит он. — Я иногда и сам удивляюсь: обычно хоть кто-то по родительским стопам пойдет, а у нас никто».

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Александр Васильевич 20 лет прослужил в торговом флоте на Дальнем Востоке и вернулся в Егорьевское лишь на пенсии. А вот его супруга Валентина Ивановна, будто для контраста, как раз работала на золоте — в геологоразведке. Сначала была пробщиком: ездила с рабочими и отбирала образцы породы, чтобы понять, перспективно ли то или иное место для разработки. Потом техником, чертежником.

«Золота, по данным разведки, здесь хватит еще лет на 20–25, — говорит пенсионер, явно ссылаясь на знания супруги. — Его еще добывать и добывать, просто где-то глубже надо копнуть, а где-то шире. Поэтому еще много лет будем жить и процветать. А как кончится, отель будем строить: туристы — новое золото».

Александр Максимович не работает ни в музее, ни в сельской администрации, и никогда не занимался золотодобычей. Но село любит и как может украшает: например деревянные аисты на заднем плане — тоже его работы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU