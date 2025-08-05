НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

пасмурно, без осадков

ощущается как +22

3 м/c,

с-в.

 747мм 94%
Подробнее
5 Пробки
USD 79,67
EUR 92,33
Что известно о новом тренере «Локомотива»
Сколько стоит черника
Льготная ипотека будет разной?
Погиб подросток
Паломники пострадали в ДТП с поездом
Новый перевозчик за 13 млн
Сменился главврач ЦРБ
Аренда квартир подорожала
Дом для переселенцев
Страна и мир Репортаж «Туристы — новое золото». Сибирское село превратило свою историю в бренд — здесь 200 лет добывают драгоценный металл

«Туристы — новое золото». Сибирское село превратило свою историю в бренд — здесь 200 лет добывают драгоценный металл

Как живут старатели золотодобычи в новосибирском селе Егорьевское — к ним едут тысячи туристов в год

117
Написать комментарий
Усадьба старателя&nbsp;— часть музея истории золотодобычи и истории Егорьевского в целом | Источник: Андрей Бортко / NGS.ruУсадьба старателя&nbsp;— часть музея истории золотодобычи и истории Егорьевского в целом | Источник: Андрей Бортко / NGS.ru

Усадьба старателя — часть музея истории золотодобычи и истории Егорьевского в целом

Источник:

Андрей Бортко / NGS.ru

Село Егорьевское Новосибирской области почти 200 лет жило исключительно золотодобычей. В нем не пахали, не сеяли, а почти все взрослые мужчины были и остаются старателями. Ценный металл здесь добывают и сегодня, но в последние годы, помимо золотодобытчиков, в Егорьевское тянется всё больше туристов: свою суровую историю и редкий для региона промысел сельчане превратили в настоящий бренд. Что люди могут увидеть в отдаленном селе, зачем в него ехать — в репортаже наших коллег из NGS.RU.

«Мы не пашем и не сеем»

Маслянинский район Новосибирской области принято сравнивать с Сибирской Швейцарией, похожи здешние места и на Алтайские или Карпатские предгорья: грунтовая дорога то поднимается на поросшие лесом всё более крутые холмы, то стремительно бежит вниз, в низинах прячутся небольшие озера и живописные малые речки.

В Егорьевское можно добраться разными способами. Журналисты воспользовались дорогой через Искитим (потенциально пыльный участок мы объехали через Черепаново). Путь по Ленинск-Кузнецкой трассе через Коурак мы не проверяли. Время в пути сопоставимо: порядка 4 часов. Общественным транспортом ехать куда сложнее: если автобусы в Маслянино ходят регулярно, по выходным до Егорьевского автобусы совершают всего два рейса в день, и лучше воспользоваться такси | Источник: Юрий Орлов / NGS.RUВ Егорьевское можно добраться разными способами. Журналисты воспользовались дорогой через Искитим (потенциально пыльный участок мы объехали через Черепаново). Путь по Ленинск-Кузнецкой трассе через Коурак мы не проверяли. Время в пути сопоставимо: порядка 4 часов. Общественным транспортом ехать куда сложнее: если автобусы в Маслянино ходят регулярно, по выходным до Егорьевского автобусы совершают всего два рейса в день, и лучше воспользоваться такси | Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

В Егорьевское можно добраться разными способами. Журналисты воспользовались дорогой через Искитим (потенциально пыльный участок мы объехали через Черепаново). Путь по Ленинск-Кузнецкой трассе через Коурак мы не проверяли. Время в пути сопоставимо: порядка 4 часов. Общественным транспортом ехать куда сложнее: если автобусы в Маслянино ходят регулярно, по выходным до Егорьевского автобусы совершают всего два рейса в день, и лучше воспользоваться такси

Источник:

Юрий Орлов / NGS.RU

Село Егорьевское — едва ли не самое отдаленное: севернее него только крошечное (но тоже живописное) Новолушниково, а дальше горы, почти непроходимый лес, и уже за ним — поселок Мирный, находящийся по другую сторону кряжа на территории соседнего Тогучинского района.

Егорьевское — ухоженное, чистое, нетипично для глубинки богатое, без голых бетонных ферм, сгнивших коровников и ржавого кладбища старой сельскохозяйственной техники. Это, впрочем, и неудивительно: здесь сельским хозяйством никогда не занимались.

«Мы не пашем и не сеем», — шутит едва ли не каждый сельчанин с некоторой гордостью. И это совсем не преувеличение, не считая, конечно, огородов.

Дома в Егорьевском не теснятся друг к другу, а вольно рассыпаются по холмам | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUДома в Егорьевском не теснятся друг к другу, а вольно рассыпаются по холмам | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Дома в Егорьевском не теснятся друг к другу, а вольно рассыпаются по холмам

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

12 ноября 1830 года на речке Фомихе, протекающей по деревне, нашли золотоносную россыпь. Люди жили в этих местах и раньше, но прирастать населением (а заодно и писаной историей) деревня начала именно с того дня.

«Сначала здесь жили ссыльные, потом Берг-коллегия этим вопросом [разведкой и добычей золота] занималась, затем стали селиться приписные крестьяне. И, конечно, люди потянулись за золотом», — рассказала директор музея истории золотодобычи Мария Попова.

Берг-коллегия — орган горной администрации в Российской империи, отвечавший за управление горнорудной промышленностью, основанный Петром I.

Золото в речке Фомихе моют и сегодня, как часть экскурсионной программы для детей. Роль желтого металла играет его спутник пирит | Источник: Мария ПоповаЗолото в речке Фомихе моют и сегодня, как часть экскурсионной программы для детей. Роль желтого металла играет его спутник пирит | Источник: Мария Попова

Золото в речке Фомихе моют и сегодня, как часть экскурсионной программы для детей. Роль желтого металла играет его спутник пирит

Источник:

Мария Попова

С золотом связано даже имя, которое получил золотой прииск, а за ним — и само село. Его назвали в честь организатора геологических экспедиций Егора Францевича Канкрина, который подарил императору Николаю I трехфунтовый золотой слиток в форме пасхального яйца из местного золота. В селе Канкрину установили памятник, но на фоне других музейных объектов он наименее интересен.

Всего их в Егорьевском четыре: «Усадьба старателя» (эдакий музей быта конца XIX — начала XX века), старинная штольня, заботливо отреставрированная и превращенная в туристический аттракцион, непосредственно Музей истории золотодобычи в местном ДК и сквер, в котором и установлен в 2022 году памятник Егору Канкрину.

Старое здание конторы золотодобычи, по словам сельчан, было всегда. Ему не меньше 70 лет, и взамен него уже много лет как построено новое, кирпичное | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUСтарое здание конторы золотодобычи, по словам сельчан, было всегда. Ему не меньше 70 лет, и взамен него уже много лет как построено новое, кирпичное | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Старое здание конторы золотодобычи, по словам сельчан, было всегда. Ему не меньше 70 лет, и взамен него уже много лет как построено новое, кирпичное

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Суровые постройки конца позапрошлого века резко контрастируют с кричащей золотой роскошью «самородков» в ковше драги и огромной монеты (и та и другая скульптуры установлены в сквере), но это кажется не стилистической ошибкой, а неотъемлемой чертой места, где суровая и тяжелая работа бок о бок шла с безумными деньгами и невообразимым жителями соседних сел богатством.

И именно эту нетипичную и непривычную для Новосибирской области жизнь сельчане превратили в настоящий бренд.

«Турист к нам плотно идет уже года два, в прошлом году было уже шесть с лишним тысяч человек, в основном из Новосибирска, — рассказала Мария Попова. — Люди специально едут в Егорьевское: кто-то находит нас во „ВКонтакте“, кто-то, как говорится, по сарафанному радио, кто-то съездил с турфирмой, а потом решил вернуться с семьей».

Частью музейного комплекса стала старая штольня: если сейчас добычу золота ведут открытым способом, раньше породу добывали таким образом | Источник: Мария ПоповаЧастью музейного комплекса стала старая штольня: если сейчас добычу золота ведут открытым способом, раньше породу добывали таким образом | Источник: Мария Попова

Частью музейного комплекса стала старая штольня: если сейчас добычу золота ведут открытым способом, раньше породу добывали таким образом

Источник:

Мария Попова

Двухчасовая экскурсия, в ходе которой турист узнает об истории села и золотодобычи, обойдется взрослому без льгот в 400 рублей, школьнику — вдвое дешевле, а дошкольнику — бесплатно. Для пенсионеров и других льготных категорий предусмотрены скидки. Посмотреть на музейные объекты без экскурсии тоже выйдет дешевле.

Вся культурная программа, даже если совместить ее с прогулкой по селу и его окрестностям (а они весьма живописные) вполне уместится в один день, но если трех-четырехчасовая дорога кажется слишком тяжелой, экскурс в историю золотодобычи легко можно сделать частью поездки выходного дня: рядом проходит Суенгинская экотропа, а неподалеку от Маслянина находится самая большая и известная пещера в Новосибирской области — Барсуковская.

В самом Егорьевском баз отдыха и гостиниц (во всяком случае, официальных) нет, но на территории Маслянинского района их хватает.

Нетуристическое Егорьевское

Добывают золото в Егорьевском и сегодня, и усилиями старателей село выглядит причудливым гибридом русской глубинки и маленького городка из американского кино. У здания старой конторы золотодобычи, совершенно сибирского, из массивных круглых бревен, но заколоченного и брошенного, припаркован массивный пикап, который ожидаешь увидеть где-то на Аляске. Такие же пикапы ловко взбираются по крутым склонам егорьевских холмов (после дождя, да по грунтовкам — это задача не из легких). Взгляд невольно ищет не то сурового, но доброго в душе шерифа, не то усталого, но исполненного понимания важности своей службы участкового, потому что без представителя правопорядка в таком месте, кажется, никуда.

Природа здесь кажется совсем нетронутой, и хотя это не так, животные тоже чувствуют себя в окрестностях Егорьевского комфортно. В лесу за селом, говорят, бродит медведица с медвежатами, в горах живут сурки (как говорят местные, «сурики»). А змеи и вовсе чувствуют себя вольготно и могут выползти на дорогу даже в центре села | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUПрирода здесь кажется совсем нетронутой, и хотя это не так, животные тоже чувствуют себя в окрестностях Егорьевского комфортно. В лесу за селом, говорят, бродит медведица с медвежатами, в горах живут сурки (как говорят местные, «сурики»). А змеи и вовсе чувствуют себя вольготно и могут выползти на дорогу даже в центре села | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Природа здесь кажется совсем нетронутой, и хотя это не так, животные тоже чувствуют себя в окрестностях Егорьевского комфортно. В лесу за селом, говорят, бродит медведица с медвежатами, в горах живут сурки (как говорят местные, «сурики»). А змеи и вовсе чувствуют себя вольготно и могут выползти на дорогу даже в центре села

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Раньше добычей золота в Егорьевском занималось государство, сегодня это делают сразу несколько частных компаний. Они посторонних на объекты, разумеется, не пускают, зато исправно снабжают новыми экспонатами музей: в процессе разработки месторождений современные старатели находят и старую кустарную технику, и кости ископаемых животных.

«Мужчины у нас все занимаются золотом, — говорит местная пенсионерка Татьяна Михайловна. — Для женщин тут магазины, администрация, школа, больница… и сейчас, конечно, туризм. Я тут живу через речку, каждую субботу и воскресенье приезжают туристы, „золото моют“. В ноябре всё это дело (туристические интерактивы. — Прим. ред.) закрывается, весной открывается снова, так и ждем весны: вся деревня маленько оживает».

Ближайшие соседи Татьяны Михайловны свои дома забросили, и она живет на отшибе совсем одна | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUБлижайшие соседи Татьяны Михайловны свои дома забросили, и она живет на отшибе совсем одна | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Ближайшие соседи Татьяны Михайловны свои дома забросили, и она живет на отшибе совсем одна

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Но в понедельник в Егорьевском тихо: музей, как все музеи, не работает, а накануне село праздновало День металлурга — «второй праздник после Нового года». Теперь, как едко шутит пенсионер Александр Максимович, настоящие и бывшие старатели «по закону природы переживают последствия».

Он, хоть и коренной егорьевец, опровергает слова соседей о том, что все мужчины в селе — золотодобытчики.

«Мой отец был вечный старатель. У него пятеро детей, пятеро сыновей, но ни один их нас в старатели не пошел. Кто геологом стал, кто шофером, кто пожарник лесной. Я вот в моряки пошел, — говорит он. — Я иногда и сам удивляюсь: обычно хоть кто-то по родительским стопам пойдет, а у нас никто».

Формально дом Александра Максимовича и Валентины Ивановны к достопримечательностям не относится. Но туристы, которые регулярно его фотографируют, явно так не считают | Источник: Андрей Бортко / NGS.ruФормально дом Александра Максимовича и Валентины Ивановны к достопримечательностям не относится. Но туристы, которые регулярно его фотографируют, явно так не считают | Источник: Андрей Бортко / NGS.ru
Понять, чем занимался Александр Максимович, пока не вышел на пенсию, легко по украшениям фасада его дома | Источник: Андрей Бортко / NGS.ruПонять, чем занимался Александр Максимович, пока не вышел на пенсию, легко по украшениям фасада его дома | Источник: Андрей Бортко / NGS.ru
Дизайн он придумывал сам, выпиливал украшения несколько лет, «по охоте»: то летняя рыбалка мешала, то зимняя | Источник: Андрей Бортко / NGS.ruДизайн он придумывал сам, выпиливал украшения несколько лет, «по охоте»: то летняя рыбалка мешала, то зимняя | Источник: Андрей Бортко / NGS.ru
+1
Есть в палисаднике даже своеобразный «тотемный столб»с футбольными мячами: его хозяин установил в 2018 году, расстроившись, что Россия чуть-чуть не дотянула до звания чемпиона мира | Источник: Андрей Бортко / NGS.ruЕсть в палисаднике даже своеобразный «тотемный столб»с футбольными мячами: его хозяин установил в 2018 году, расстроившись, что Россия чуть-чуть не дотянула до звания чемпиона мира | Источник: Андрей Бортко / NGS.ru

Александр Васильевич 20 лет прослужил в торговом флоте на Дальнем Востоке и вернулся в Егорьевское лишь на пенсии. А вот его супруга Валентина Ивановна, будто для контраста, как раз работала на золоте — в геологоразведке. Сначала была пробщиком: ездила с рабочими и отбирала образцы породы, чтобы понять, перспективно ли то или иное место для разработки. Потом техником, чертежником.

«Золота, по данным разведки, здесь хватит еще лет на 20–25, — говорит пенсионер, явно ссылаясь на знания супруги. — Его еще добывать и добывать, просто где-то глубже надо копнуть, а где-то шире. Поэтому еще много лет будем жить и процветать. А как кончится, отель будем строить: туристы — новое золото».

Александр Максимович не работает ни в музее, ни в сельской администрации, и никогда не занимался золотодобычей. Но село любит и как может украшает: например деревянные аисты на заднем плане&nbsp;— тоже его работы | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUАлександр Максимович не работает ни в музее, ни в сельской администрации, и никогда не занимался золотодобычей. Но село любит и как может украшает: например деревянные аисты на заднем плане&nbsp;— тоже его работы | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Александр Максимович не работает ни в музее, ни в сельской администрации, и никогда не занимался золотодобычей. Но село любит и как может украшает: например деревянные аисты на заднем плане — тоже его работы

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Сегодня на туристическую привлекательность села Александр Максимович работает и сам: по словам пенсионера, идея поставить камень, приносящий старателям удачу, принадлежит ему, да и деревянные скульптуры в сквере — его работа.

ПО ТЕМЕ
Анна СкокАнна Скок
Анна Скок
Корреспондент
Золотодобыча Деревня
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Что посмотреть в Абхазии и как там на самом деле относятся к отдыхающим? Туристка — об отпуске в Сухуме
Дарья Воронина
Мнение
«Все мои куклы немного странные, с дурнинкой»: гномов российской рукодельницы скупают по всему миру
Марина Митина
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление