Нет отгулам и отпуску за свой счет. Россиянам предлагают полноценный оплачиваемый выходной в честь Дня знаний

Так семьи без стресса смогут разделить радость Дня знаний с детьми Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Депутаты предложили сделать 1 Сентября настоящим праздником для родителей школьников. Россиянам хотят позволить брать оплачиваемый выходной в честь Дня знаний. С такой инициативой выступил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев в беседе.

«Давайте сделаем 1 Сентября настоящим праздником для родителей школьников — дадим им оплачиваемый выходной», — сказал он.

По словам Гусева, законопроект уже готовится к внесению. Он призвал коллег всех фракций поддержать эту инициативу. Депутат отмечает, что так семьи без стресса смогут разделить радость Дня знаний с детьми.

Гусев отмечает, что для многих родителей, особенно тех, чьи дети идут в школу впервые, 1 Сентября — день волнений и гордости. Однако не все начальники готовы войти в положение, сообщает РИА «Новости».

«Кто-то заставляет брать отгул за свой счет, кто-то вычитает этот день из отпуска. Мы предлагаем закрепить право на полноценный оплачиваемый выходной», — подытожил Гусев.