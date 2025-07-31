Настоящее единение с природой: где отдохнуть на Алтае в августе — советы гида с ценами

Август на Алтае — не просто продолжение лета, а время, когда на высокогорных склонах начинают созревать ягоды: жимолость, дикая смородина, первая брусника, а также грибы. Поэтому в это время еще есть возможность насладиться всеми прелестями «тихой охоты».

— В горах сезон жимолости смещен. Если в садах она созревает в июне, то здесь только к началу августа, такая особенность, — рассказывает Евгения.

По ее словам, прекрасен последний месяц лета на Алтае в основном своей дикой природой, поскольку, например, река Катунь потихоньку начинает приобретать бирюзовый цвет. При этом погода может быть довольно изменчивой, особенно если подниматься в высокогорье:

— Есть еще одна особенность августа на Алтае — в этот период можно попасть сразу в несколько сезонов. Днем побывать в жаре, а ночью — в прохладе. Особенно после 15–20 августа на высоте 1700–1800 метров уже бывают заморозки, но именно эта непредсказуемость делает путешествие особенным, — подчеркивает гид.