«Поклялась, что стану старше и сильнее, чтобы однажды освободиться»: история Наташи Кампуш, которую похитили в 10 лет

Источник: Городские медиа

Наташе Кампуш, живущей с матерью в Вене, было 10 лет, когда она впервые пошла в школу одна. Хотя ее мама говорила, что даже перед недолгой разлукой обязательно надо мириться, 2 марта 1998 года что-то пошло не так.

— Мама говорила, что всегда нужно мириться, потому что что-то может случиться с ней или со мной, и мы больше никогда не увидимся. Что почти произошло, — говорит Наташа.

В тот день она так и не дошла до школы: по дороге ее засунул в свой белый фургон 36-летний Вольфганг Приклопиль. Девочку безрезультатно искали 8 лет. Причем однажды полицейские даже опрашивали похитителя, но он уверил, что в тот день был дома один. Дальше вопросов у правоохранителей к нему не возникло.

Похититель держал девочку в крохотном бункере без окон на глубине 2,5 метра под домом. Стены были звуконепроницаемы, тройные двери, одна из которых была железобетонной и весила порядка 150 килограммов. Первые полгода он не позволял Наташе покидать комнату, затем стал выпускать наверх на короткое время. Приклопиль то бил ее и морил голодом, то покупал ей подарки и книги.

«Однажды я поклялась себе, что стану старше, сильнее и энергичнее, чтобы однажды освободиться», — вспоминала потом Наташа.